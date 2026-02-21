Ramdan 2026 : मोहम्मद अली रोडपासून जामा मस्जिदपर्यंत पदार्थांच्या या नगरीत जाताच रंगून जाल

द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…
मोहम्मद अली रोड, मुंबई
रमजानच्या संध्याकाळी मोहम्मद अली रोडला वेगळीच गजबज असते. कोळशावर शिजणाऱ्या सीक कबाबचा सुगंध, मंद आचेवर तयार होणारी निहारी आणि तुपात सोनेरी तळलेले मालपुआ, प्रत्येक पदार्थ रसिकांना आकर्षित करतो. मसालेदार आणि दमदार चवींची आवड असणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण म्हणजे खाद्यस्वर्गच.
जामा मस्जिद, दिल्ली
दिल्लीतील जामा मस्जिद परिसर रमजानमध्ये अधिकच खुलून दिसतो. येथे कबाबसोबतच बादाम पसंदा, दममध्ये शिजवलेले आलू गोश्त आणि मलाईत मुरलेला शाही टुकडा असे विविध पदार्थ चाखायला मिळतात. कोळशाचा धूर, मसाल्यांचा दरवळ आणि अत्तराची हलकी सुगंधी झुळूक यामुळे जुनी दिल्ली खास अनुभव देते.
चौक, लखनऊ
लखनऊचा चौक इफ्तारच्या तयारीत आपली नवाबी परंपरा दाखवतो. अवधी गिलाफी कबाब, मटन निहारी आणि शीरमाल यांसारख्या डिशेस येथे विशेष लोकप्रिय आहेत. सावकाश शिजवलेले, नाजूक चवीचे हे पदार्थ चौकला वेगळी ओळख देतात.
चारमिनार, हैदराबाद
चारमिनार परिसरात रमजानचा माहोल जणू उत्सवासारखा वाटतो. येथे हलीम, मटन सूप, भरलेले लुखमी आणि खजूरापासून बनवलेले विविध गोड पदार्थ मोठ्या प्रमाणात मिळतात. खाद्यप्रेमींसाठी हा भाग खास आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतो. रमजानमध्ये इफ्तार फक्त जेवण नसून तो एक सांस्कृतिक अनुभव असतो. या ठिकाणी भेट देऊन तुम्ही विविध शहरांची खास चव, परंपरा आणि उत्साह जवळून अनुभवू शकता.