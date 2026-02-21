Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ramdan 2026 : मोहम्मद अली रोडपासून जामा मस्जिदपर्यंत पदार्थांच्या या नगरीत जाताच रंगून जाल

रमजानमध्ये देशभरातील प्रसिद्ध फूड स्ट्रीट्स इफ्तारच्या खास चवी आणि उत्साहाने उजळतात. मुंबई, दिल्ली, लखनऊ आणि हैदराबाद येथे कबाब, निहारी, हलीम आणि गोड पदार्थांची खास मेजवानी अनुभवता येते.

Updated On: Feb 21, 2026 | 08:09 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • रमजानच्या दिवसांत स्ट्रीट फूडची रंगत काही अजूनच वाढते.
  • कबाबपासून मोहब्बतच्या शरबतपर्यंत अनेक चवदार पदार्थ स्ट्रीटवर खाद्यमंडळींची वाट पाहतात.
  • तुम्हीही खाण्याचे शौकीन असाल तर भारताच्या या खास खाऊ गल्ल्यांना भेट नक्की द्या.
रमजानच्या दिवसांत जशी सूर्यास्ताची वेळ जवळ येते आणि मशिदींमधून अजानचा स्वर घुमू लागतो, तसं देशभरातील अनेक रस्ते जणू खुल्या स्वयंपाकघरात बदलतात. कोळशावर भाजले जाणारे कबाब, मोठ्या पातेल्यांत मंद आचेवर शिजणाऱ्या रसदार डिशेस आणि खास रमजानमध्येच तयार होणाऱ्या मिठाया इफ्तारची ही रंगत अनुभवण्यासारखी असते. तुम्हालाही रमजानमधील इफ्तारची खास चव आणि उत्साह अनुभवायचा असेल, तर खालील ठिकाणांना नक्की भेट द्या.

द्रविड वास्तुकलेने समृद्ध, समुद्रकिनारी उभे असलेले भारताचे प्राचीन मंदिर; 8 व्या शतकात केली उभारणी…

भारतातील प्रसिद्ध इफ्तार फूड स्ट्रीट्स

मोहम्मद अली रोड, मुंबई

रमजानच्या संध्याकाळी मोहम्मद अली रोडला वेगळीच गजबज असते. कोळशावर शिजणाऱ्या सीक कबाबचा सुगंध, मंद आचेवर तयार होणारी निहारी आणि तुपात सोनेरी तळलेले मालपुआ, प्रत्येक पदार्थ रसिकांना आकर्षित करतो. मसालेदार आणि दमदार चवींची आवड असणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण म्हणजे खाद्यस्वर्गच.

जामा मस्जिद, दिल्ली

दिल्लीतील जामा मस्जिद परिसर रमजानमध्ये अधिकच खुलून दिसतो. येथे कबाबसोबतच बादाम पसंदा, दममध्ये शिजवलेले आलू गोश्त आणि मलाईत मुरलेला शाही टुकडा असे विविध पदार्थ चाखायला मिळतात. कोळशाचा धूर, मसाल्यांचा दरवळ आणि अत्तराची हलकी सुगंधी झुळूक यामुळे जुनी दिल्ली खास अनुभव देते.

चौक, लखनऊ

लखनऊचा चौक इफ्तारच्या तयारीत आपली नवाबी परंपरा दाखवतो. अवधी गिलाफी कबाब, मटन निहारी आणि शीरमाल यांसारख्या डिशेस येथे विशेष लोकप्रिय आहेत. सावकाश शिजवलेले, नाजूक चवीचे हे पदार्थ चौकला वेगळी ओळख देतात.

इंडियन टुरिस्टची पहिली पसंत बनत आहे Vietnam, अवघ्या 50,000 रुपयांत घ्या लग्झरी ट्रिपची मजा

चारमिनार, हैदराबाद

चारमिनार परिसरात रमजानचा माहोल जणू उत्सवासारखा वाटतो. येथे हलीम, मटन सूप, भरलेले लुखमी आणि खजूरापासून बनवलेले विविध गोड पदार्थ मोठ्या प्रमाणात मिळतात. खाद्यप्रेमींसाठी हा भाग खास आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतो. रमजानमध्ये इफ्तार फक्त जेवण नसून तो एक सांस्कृतिक अनुभव असतो. या ठिकाणी भेट देऊन तुम्ही विविध शहरांची खास चव, परंपरा आणि उत्साह जवळून अनुभवू शकता.

 

Published On: Feb 21, 2026 | 08:08 AM

