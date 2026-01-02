Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

फिरणं तर फक्त एक कारण मूळ उद्देश तर आहे खाणं; वेगाने वाढत चाललेलं Snack Tourism नक्की आहे तरी काय?

भारतामध्ये स्नॅक टुरिझम वेगाने लोकप्रिय होत आहे. इंदूरच्या पोहा-जलेबीपासून ते कोलकात्याच्या पुचक्यापर्यंत, प्रत्येक शहराची स्ट्रीट फूड संस्कृती एका निवाळ्यात अनुभवता येते.

Updated On: Jan 02, 2026 | 08:30 AM
फिरणं तर फक्त एक कारण मूळ उद्देश तर आहे खाणं; वेगाने वाढत चाललेलं Snack Tourism नक्की आहे तरी काय?

(फोटो सौजन्य – istock)

  • पर्यटनाचे नवनवीन ट्रेंड वाढत असतानाच लोकांमध्ये एक नवीन ट्रेंड फार चर्चेत आहे.
  • हा ट्रेंड म्हणजे स्नॅक टुरिजम.
  • यामध्ये फिरण्यासोबतच त्या ठिकाणी मिळणाऱ्या स्थानिक स्नॅक्सचा आस्वाद घेतला जातो.
पर्यटनाचे ट्रेंड बहुतेक वेळा विशिष्ट आवडीभोवती फिरताना दिसतात. अ‍ॅडव्हेंचर टुरिझम ट्रेकिंग, बंजी जंपिंगसारख्या रोमांचक अनुभवांकडे आकर्षित करतो, तर अ‍ॅस्ट्रो टुरिझम तारांगण निरीक्षण, डार्क स्काय डेस्टिनेशन्ससाठी ओळखला जातो. याच धर्तीवर आता खाद्यप्रेमींमध्ये एक वेगळाच ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे, तो म्हणजे स्नॅक टुरिझम. या प्रकारच्या पर्यटनात मोठ्या जेवणापेक्षा छोट्या-छोट्या स्थानिक स्नॅक्सवर भर दिला जातो. शहरातील प्रसिद्ध, स्थानिक आणि अगदी गल्लीबोळातील खास चवी अनुभवण्याचा हा एक वेगळा मार्ग आहे.

नववर्षाची सुरुवात करा रामाच्या दर्शनाने…IRCTC घेऊन आला बजेट फ्रेंडली पॅकेज

स्नॅक टुरिझमचे महत्त्व

भारतामध्ये स्नॅक टुरिझमला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामागे देशाची समृद्ध, विविध आणि सांस्कृतिक वारसा जपणारी स्ट्रीट फूड संस्कृती कारणीभूत आहे. गजबजलेले बाजार असोत किंवा शांत गल्ली, प्रत्येक ठिकाणी एखादा असा पदार्थ सापडतो जो त्या प्रदेशाचा इतिहास आणि परंपरा सांगतो.

भारतातील स्नॅक टुरिझमसाठी प्रसिद्ध ठिकाणे

इंदूर

इंदूरचा पोहे-जलेबीचा नाश्ता संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे. भुट्ट्याची कीस आणि साबुदाणा खिचडीदेखील इथे आवर्जून चाखली जाते. सराफा बाजार आणि छप्पन दुकान ही या शहराची ओळख आहे.

अमृतसर

अमृतसरचे अमृतसरी कुल्चे, आलू टिक्की, पनीर पकोडे आणि दाटसर लस्सी यासाठी पर्यटक खास येतात. इथले स्ट्रीट फूड पंजाबी संस्कृतीचे खरे प्रतिबिंब आहे.

कोलकाता

पुचका, काठी रोल, झालमुरी आणि तेल भाजा यांसारखे स्नॅक्स कोलकात्याच्या खाद्यसंस्कृतीला वेगळी ओळख देतात. प्रत्येक घासात इथली परंपरा जाणवते.

अहमदाबाद

खाखरा, फाफडा-जलेबी, खांडवी आणि ढोकळा हे अहमदाबादचे खास शाकाहारी स्नॅक्स आहेत. साधेपणा आणि चव यांचा सुंदर मिलाफ इथे अनुभवायला मिळतो.

बेंगळुरू

डोसा, मेदू वडा, इडली, चटणी पुडी आणि मंगळूर बन हे बेंगळुरूचे लोकप्रिय स्नॅक्स आहेत. दक्षिण भारतीय चवींचा खरा आनंद इथे घेता येतो.

भारतातील एक असे मंदिर जिथे आजही देव आहे जिवंत; 150 पायऱ्यांनंतर होते देवाचे दर्शन

स्नॅक टुरिझम म्हणजे केवळ खाणे नाही, तर त्या शहराची संस्कृती, जीवनशैली आणि इतिहास एका निवाळ्यात अनुभवणे होय. स्ट्रीट फूड हे स्थानिक परंपरेतून तयार झालेले असते आणि अनेकदा त्या संस्कृतीवर प्रभावही टाकते. कोलकात्याचे पारंपरिक स्नॅक्स असोत किंवा अहमदाबादचे शाकाहारी पदार्थ, प्रत्येक शहराची स्वतःची एक खाद्यकथा असते. ती जाणून घेण्यासाठी स्नॅक टुरिझम हा एक प्रभावी आणि आनंददायी मार्ग ठरत आहे.

Published On: Jan 02, 2026 | 08:30 AM

