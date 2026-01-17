Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

माणूस मंगळावर पोहचला पण पृथ्वीवरच्या ‘या’ भागात जायला थरथरतो पाय! अशी जागा जिथे एकही मानव नाही

माणूस मंगळावर पोहचला पण तुम्हाला माहित आहे का? पृथ्वीवर अशा काही जागा आहेत जिथे अजून राहत नाही.

Updated On: Jan 17, 2026 | 04:28 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

माणसाला आता अशक्य असे काहीच राहिले नाही आहे, देवाच्या शोधात माणूस स्वतः देव बनत चालला आहे. माणसाने चंद्र पाहिले, मंगल पाहिले. पण पृथ्वीवर अशी काही ठिकाणे आहेत, जिथे राहण्यासाठी माणूस तयार होत नाही अगदी नाव ऐकलं तरी थरथर कापतो. का त्या जागा अशा भयंकर आहेत? जाणून घेऊयात.

अमेझॉनच्या जंगलातील ‘ते’ रहस्य कुणालाच ठाऊक नाहीत! ऐकाल तर व्हाल आवक्

मंगळावर पोहचलेला माणूस ऍमेझॉनच्या जंगलात टिकू शकणार नाही. कारण येथे पावलापावलावर मृत्यू आहे. हे दाट जंगल क्षणोक्षणी तुमच्या जीवाची परीक्षा घेते. येथे अनेक विषारी किटके आहेत, विषारी साप आहेत, जे पावलापावला तुमच्या जीवाची वाट पाहत असतात. येथे काही मोजक्या प्रजाती राहतात पण त्यांचे जीवन हे पाषाणकाळी आहे. त्यामुळे आपण ‘फॅशनकाळी’ माणसं अमेझॉनच्या या विस्तृत खोऱ्यात जगू शकत नाही.

अमेझॉनसारखेच प्रसिद्द वृक्षवन म्हणजे डेरिअन गॅप! डेरिअन गॅप, उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या दरम्यान १०० किलोमीटर परिसरात विस्तारलेल्या जंगलामुळे ‘पॅन अमेरिकन’ सारखा ३०००० किलोमीटर लांबीचा जगातील सगळ्यात लांबीच्या रस्त्याचे काम या १०० किमीच्या पट्ट्यामुळे थांबला आहे. येथील वातावरण इतके भयानक आहे की येथे कुणी जगूही शकत नाही. इथे राहणार माणूस एकतर नदीच्या रौद्र रूपात नाहीसा होईल किंवा ३० माजली इमारत बुडेल इतक्या खोल दलदलीत बुडून मरून जाईल. अगदी त्यातूनही वाचला तर मलेरिया किंवा काविळीने मरून जाईल, त्यामुळे इथे कुणीही राहत नाही आणि जातही नाही.

अंटार्क्टिका हा एकुलता असा खंड आहे, जिथे कुणी राहत नाही. येथील तापमान उन्हाळ्यातही उणे असतो, तर हिवाळ्यात ते 80c te 90c पर्यंत खाली जाते. इतक्या टोकाच्या थंडीत कोणताही माणूस दीर्घकाळ जिवंत राहू शकत नाही. तिथे फक्त संशोधक (Scientists) काही काळासाठी राहतात, पण त्यांचेही राहणे पूर्णपणे मशिनरी आणि बाह्य मदतीवर अवलंबून असते.

इतकी वर्षे अज्ञात… जगापासून दूर असलेली अमेझॉनची रहस्यमय जमात प्रथमच कॅमेरात कैद, दृश्यांनी सोशल मीडियावर उडवली खळबळ; Video Viral

भारतातील नॉर्थ सेंटिनल बेट, तसे राहण्यासाठी उत्तम आहे पण येथे राहणारी ‘सेंटिनेलीज’ जमात त्यांच्या या बेटावर कुणालाही पाय ठेवून देत नाही त्यामुळे या जागेचे जतन करण्यासाठी आणि या पाषाणकाळी माणसांचे अस्तित्व जपण्यासाठी येथे कुणाचीही एंट्री बंद आहे.

Web Title: The place where people cant live

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 04:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा
1

ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा

Amazon Sale 2026: लाखो रुपयांचा iPhone Air झाला ‘इतका’ स्वस्त! डिल पाहून ग्राहक झाले आनंदी, संधी चुकवू नका….
2

Amazon Sale 2026: लाखो रुपयांचा iPhone Air झाला ‘इतका’ स्वस्त! डिल पाहून ग्राहक झाले आनंदी, संधी चुकवू नका….

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स
3

Amazon Sale 2026: इतकी स्वस्त कधीच नव्हती! सॅमसंग गॅलेक्सी रिंगवर जबरदस्त डिस्काऊंट, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Bindiya Ke Bahubali Season 2: सत्ता, विश्वासघात आणि कौटुंबिक ड्रामा, ‘बिंदीया के बाहुबली सीझन 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित
4

Bindiya Ke Bahubali Season 2: सत्ता, विश्वासघात आणि कौटुंबिक ड्रामा, ‘बिंदीया के बाहुबली सीझन 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM