इतकी वर्षे अज्ञात… जगापासून दूर असलेली अमेझॉनची रहस्यमय जमात प्रथमच कॅमेरात कैद, दृश्यांनी सोशल मीडियावर उडवली खळबळ; Video Viral

Amazon Tribe Video : अमेझॉनच्या रहस्यमय जंगलातून पहिल्यांदाच दुर्मिळ जमातीचे स्पष्ट दृश्य कॅमेरात कैद झाले आहे. व्हिडिओत जमातीच्या राहणीमानासंबंधित वेगवेगळे क्लिप्स दाखवण्यात आले आहेत.

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:52 PM
इतकी वर्षे अज्ञात… जगापासून दूर असलेली अमेझॉनची रहस्यमय जमात प्रथमच कॅमेरात कैद, दृश्यांनी सोशल मीडियावर उडवली खळबळ; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • अमेझॉन जंगलात राहणारी माशको पिरो ही दुर्मिळ आणि संपर्कात न आलेली जमात पहिल्यांदाच स्पष्टपणे कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
  • लेखक आणि चित्रपट निर्माते पॉल रोसोली यांनी हा अभूतपूर्व व्हिडिओ शेअर केला असून, तो लेक्स फ्रिडमन पॉडकास्टवर दाखवण्यात आला आहे.
  • पहिल्यांदाच कॅमेरात दिसून आलेल्या या जमातीचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने शेअर केला जात आहे.
अमेझॉन जंगल ज्याला पृथ्वीचे फुफ्फुस म्हणून ओळखले जाते, हे दक्षिण अमेरिकेत वसलेले जगातील सर्वात मोठे उष्णकटिबंधीय वर्षावन आहे. जगाला सुमारे २०% ऑक्सिजन या जंगलातूनच मिळते. अमेझॉनला आजही रहस्यमय गोष्टींमध्ये मोडले जाते, याचा बराचसा भाग अजूनही मानवाने पाहिला नाही. इथे अनेक दुर्मिळ प्राणी आणि वनस्पती असल्याचे सांगितले जाते. जंगल सुमारे ७० लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरले असून, ब्राझील, पेरू, कोलंबिया यांसारख्या अनेक देशांमध्ये विस्तारलेले आहे. दरम्यान आता अमेझॉनच्या रहस्यमय जंगलात राहणारी दुर्मिळ जमात पहिल्यांदाच सोशल मिडियावर दिसून आली आहे. . हा दुर्मिळ व्हिडिओ लेखक आणि चित्रपट निर्माते पॉल रोसोली यांनी शेअर केला आहे, जे अनेक दशकांपासून अमेझॉन वर्षावनाच्या संवर्धनात सहभागी आहेत.

डान्स की स्टंट? महिलेची कमाल… चक्क जळत्या चुलीला मडक्यासह डोक्यावर ठेवलं अन् पाहून नेटकरी झाले अवाक्; Video Viral

या व्हिडिओला लेक्स फ्रिडमन पॉडकास्टवर दाखवण्यात आले आहे. व्हिडिओत पेरुव्हियन अमेझॉन प्रदेशात राहणारे माशको पिरो जमातीचे योद्धे दाखवण्यात आले आहेत. व्हिडिओमध्ये, जमातीचे सदस्य नदीकाठावर शस्त्रे घेऊन उभे असल्याचे दिसत आहे. व्हिडिओतील दुसऱ्या दृश्यांमध्ये जमात नदीतील बोटीत ठेवलेली केळी धावत पळत येऊन घेताना दिसून येतात. पॉल रोसोलीच्या मते, हे फुटेज या जमातीच्या जीवनशैली आणि वर्तनाचे आतापर्यंतचे सर्वात स्पष्ट आणि अभूतपूर्व दृश्य आहे.

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral

व्हिडिओमध्ये जमातीचे वेगवेगळे क्लिप्स दाखवण्यात आले आहेत ज्यातून त्यांचे राहणीमान कसे असेल यावर अंदाज लावता येऊ शकतो. संशोधनाचा असा अंदाज आहे की, अशा एकूण २०० हून अधिक जमाती आहेत ज्यांच्याशी अद्याप कोणताही संपर्क होऊ शकला नाही. या जमाती पेरु आणि ब्राझीलच्या अमेझॉन वर्षावनात राहतात. अमेझॉनमध्ये जाणे धोकादायक असल्याने त्यांची माहिती सॅटेलाईट इमॅजिरी, एरिअल सरविलंस आणि शेजारील आदिवासी गटांच्या अहवालांमधून मिळते. अशा जमातींना थेट भेटणं धोकादायक ठरु शकते कारण ते बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला पाहताच त्याच्यावर हल्ला करतात. अमेझॉनच्या घनदाट जंगलात आजही मानवी हस्तक्षेपापासून दूर असलेले जीवन फुलत आहे. या दुर्मिळ जमातींचे दर्शन आपल्याला निसर्ग संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित करतं, कारण हे जंगल आणि इथले लोक दोघेही पृथ्वीच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 17, 2026 | 02:51 PM

