Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • This Homemade Toothpaste Will Provide Permanent Relief From Dental Problems

काळेकुट्ट दात होतील आठवडाभरात होतील मोत्यासारखे पांढरेशुभ्र! ‘ही’ घरगुती दंतमंजन दातांच्या समस्यांपासून कायमचा मिळवून देईल आराम

दातांवर वाढलेला पिवळेपणा नष्ट करण्यासाठी आयुर्वेदिक आणि घरगुती पदार्थांचा वापर करून बनवलेली दंतमंजन वापरावी. यामुळे दात स्वच्छ होतात आणि हिरड्यांच्या समस्यांपासून आराम मिळतो.

Updated On: Jan 13, 2026 | 10:00 AM
'ही' घरगुती दंतमंजन दातांच्या समस्यांपासून कायमचा मिळवून देईल आराम

'ही' घरगुती दंतमंजन दातांच्या समस्यांपासून कायमचा मिळवून देईल आराम

Follow Us:
Follow Us:

दातांचे आरोग्य कायमच चांगले आणि निरोगी असणे फार आवश्यक आहे. कारण त्वचेच्या सौंदर्य खुलून दिसण्यासाठी स्मित आणि सुंदर हास्य मदत करते. पण बऱ्याचदा कामाच्या धावपळीमध्ये आरोग्यासोबतच दातांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. दातांवर वाढलेला पिवळेपणा, कुजलेले किंवा किडलेले दात, दातांना कीड लागणे, हिरड्यांमध्ये वाढलेल्या वेदना इत्यादी बऱ्याच समस्या उद्भवू लागतात. याशिवाय हिरड्यांतून रक्त येणे, दुर्गंधी, दातांची संवेदनशीलता इत्यादी समस्या लहान वयातच उद्भवतात. त्यामुळे दातांच्या आरोग्याकडे व्यवस्थित लक्ष देणे फार गरजेचे आहे. दात पांढरेशुभ्र व स्वच्छ दिसावे यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. कधी टूथपेस्ट बदलली जाते तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या माऊथ फ्रेशनचा वापर केला जातो.(फोटो सौजन्य – istock)

चमचाभर तांदळाचा वापर करून घरीच तयार करा महागडी क्रीम, हिवाळ्यातही राहील सुंदर आणि चमकदार त्वचा

वारंवार केमिकलयुक्त टूथपेस्टचा वापर केल्यामुळे दातांच्या वरील कवच खूप जास्त घासले जाते आणि दात कमकुवत होतात. हिरड्यांमधून रक्त येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर हळूहळू दातांच्या समस्या आणखीनच वाढत जातात. त्यामुळे दात स्वच्छ करण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या केमिकल युक्त टूथपेस्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती दंतमंजन वापरावे. औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर केल्यास तोंडात वाढलेले जंतू नष्ट होतात आणि दात स्वच्छ होण्यास मदत होते. तोंडाच्या दुर्गंधीपासून आराम मिळवण्यासाठी घरगुती पदार्थांचा वापर करून बनवलेल्या दंतमंजनाचा वापर करावा. यामुळे दात पांढरेशुभ्र दिसतील.

औषधी दंतमंजन तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य:

  • लवंग
  • तुरटी
  • सैंधव मीठ
  • जांभळाच्या पानांची पावडर
  • जांभळांच्या बियांची पावडर
  • त्रिफळा पावडर

औषधी दंतमंजन कसे तयार करावे ?

औषधी दंतमंजन बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात लवंग काड्या, तुरटीचा छोटा तुकडा आणि सैंधव मीठ घालून बारीक पावडर तयार करून घ्या. मोठ्या वाटीमध्ये तयार केलेली पावडर, जांभळाच्या पानांची पावडर, जांभळांच्या बियांची पावडर, त्रिफळा पावडर घालून चमच्याने मिक्स करून घ्या. तयार केलेल्या मिश्रणात लवंग काड्या, तुरटीचा छोटा तुकडा आणि सैंधव मीठ घालून मिक्स करा. तयार केलेली दंतमंजन पावडर काचेच्या बंद हवेच्या डब्यात भरून ठेवा. सकाळी आणि रात्री दात स्वच्छ करण्यासाठी दंतमजांचा वापर करावा.

७ दिवसात चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो! बडीशेप आणि वेलचीचे ‘या’ पद्धतीने करा सेवन, पचनाच्या समस्या होतील कायमच्या नष्ट

घरगुती दंतमंजन वापरण्याचे फायदे:

लवंग काड्या आणि सैंधव मिठाचा वापर केल्यामुळे हिरड्यांना आलेली सूज कमी होते. याशिवाय हिरड्यांमधून येणाऱ्या दुर्गंधीपासून आराम मिळवण्यासाठी दंतमंजचा वापर करावा. दातांवर साचून राहिलेला पिवळा थर कमी करण्यासाठी तुरटी आणि मीठ फायदेशीर ठरते. यामुळे डाग निघून जातात. दातांवरील चमक वाढवण्यासाठी कायमच घरगुती आणि आयुर्वेदिक पदार्थांपासून बनवलेल्या दंतमंजनाचा वापर करावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: This homemade toothpaste will provide permanent relief from dental problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

Jan 21, 2026 | 02:51 PM
Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Sai Pallavi बोल्ड कपडे का घालत नाही? कॉलेजमधील ‘त्या’ घटनेनंतर अभिनेत्री घेतला मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 02:50 PM
JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

JD Vance: जेडी व्हान्स यांनी अमेरिकेला दिली गुड न्यूज; व्हाईट हाऊस आनंदोत्सवात न्हाऊन निघाले, जाणून घ्या नेमके काय घडले?

Jan 21, 2026 | 02:50 PM
Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Jan 21, 2026 | 02:46 PM
Akola News: अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

Akola News: अकोला हादरवणाऱ्या हुंडीवाले हत्याकांडाचा निकाल अखेर जाहीर; 10 दोषींना जन्मठेप, 5 आरोपी निर्दोष

Jan 21, 2026 | 02:45 PM
हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

Jan 21, 2026 | 02:40 PM
2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

Jan 21, 2026 | 02:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM