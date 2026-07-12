Travel News : पुतना कुंडात आजही भरलेलं आहे विष, हेच ते ठिकाण जिथे श्रीकृष्णाने राक्षिसीनीचा केला होता वध

भारतातील एक सरोवर जिथे पाण्यात तरंगणारे बेट बदलतात आपली जागा, हा आहे जगातील एकमेव फ्लोटिंग नॅशनल पार्क
६ दिवसांत ठार मारण्याचा कट
जेव्हा कृष्ण ६ दिवसांचा असतो तेव्हा कंसाची राक्षसी बहिण पुतना त्याला ठार मारण्याचा कट रचते. ती एका सुंदर नारीचे रुप धारण करते आणि कृष्णाच्या शोधात गोकुळात पोहचते. आपले विषारी दूध पाजून तिने कृष्णाला मारण्याचा कट रचलेला असतो परंतु तिचा कट उधळून लावून कृष्णच पुतनाचा वध करतो. त्यानंतर हळूहळू कृष्णाने कंसाने पाठवलेल्या आकासुर, वाकासुर यांसारख्या अनेक राक्षसांना ठार मारले, त्यांना मुक्त केले आणि मोक्षप्राप्तीसाठी मदत केली.
आजही पुतना कुंड उपस्थित
गोकुळाकडे ३०-४० पाऊले टाकल्यानंतर एक विद्रूप लाल दगडाचे स्थळ दिसते. हे तेच ठिकाण जिथे ५,२०० वर्षांपूर्वी, पुतना राक्षसीने कृष्णाला दुधाऐवजी विष पाजण्याचा प्रयत्न केला होता. हे ठिकाण पुतना कुंड म्हणून ओळखले जाते. २०१४-२०१५ मध्ये, ५० लाख रुपये खर्च करुन पुतना कुंडाचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. परंतु अवघ्या तीन वर्षातच ते पुन्हा एकदा जीर्ण अवस्थेत पोहचले आहे.
कोणत्या स्वर्गाहून कमी नाही… समुद्राच्या आत वसलाय सुंदर देश, कुठे आहे ते जाणून घ्या
रस्त्याच्या कडेला पर्यटन विभागाने पांढऱ्या रंगात लावलेल्या साईन बोर्डाच्या आधारे ते पुतना कुंड असल्याचे स्पष्ट होते. तलावाभोवती लाल दगडांचे बाकडे तयार करण्यात आले आहे. इथे विश्रांतीसाठी दगडाचा एक व्हरांडा देखील तयार करण्यात आला आहे. एकेकाळी हा तलाव फार विशाल होता परंतु सुशोभीकरणानंतर का कुंड जवळपास अडीचशे चौरस यार्डांपर्यंत आटला. स्थानिकांचा आरोप आहे की, पर्यटन विभागाने तलावाच्या सुशोभीकरणानंतर याकडे पुन्हा पाहिले नाही. यातील पाण्यात आजीही विष असल्याचे म्हटले जाते. याच्या काठावर आणि किनाऱ्यावर बाभूळाची झाडे वाढली आहेत.