रविवार, 12 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold And Silver Rates Fall In India On July 12 2026 Check Latest Prices In Major Cities

Todays Gold-Silver Price: सोनं – चांदी झालं स्वस्त! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Updated On: Jul 12, 2026 | 07:50 AM IST
जाहिरात
सारांश

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये आज पुन्हा बदल झाला असून ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 11 जुलैच्या तुलनेत 12 जुलै रोजी सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरातही घसरण झाली असून, खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची अपडेट आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोनं - चांदी झालं स्वस्त! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Todays Gold-Silver Price: सोनं - चांदी झालं स्वस्त! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 12 जुलै रोजी भारतात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला.
  • 24 कॅरेट सोन्याचा प्रति 10 ग्रॅम दर 1,44,330 रुपये, तर 22 कॅरेटचा दर 1,32,300 रुपये नोंदवला गेला.
  • मुंबई, ठाणे, नाशिक, दिल्ली, सुरत आणि चेन्नईसह प्रमुख शहरांमध्ये आजचे नवीन सोन्याचे दर जाहीर झाले.
Gold Rate Todayभारतात 12 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,433 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,825 रुपये आहे. भारतात 12 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,250 रुपये आहे. भारतात 12 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 235 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,35,000 रुपये आहे.

नेहमीची डिलिव्हरी ठरली हृदयस्पर्शी अनुभव: पुण्यातील ग्राहकाने स्विगीच्या महिला डिलिव्हरी पार्टनरला दिली ₹1,000 ची टिप

भारतात 11 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,483 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,276 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,863 रुपये होता. भारतात 11 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,630 रुपये होता. भारतात 11 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,250 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,200 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,330 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,280 रुपये आहे.

Sensex मध्ये Reliance चा धुमाकूळ! शेअर्समध्ये मोठी उसळी; पाहा मुकेश अंबानींची नेटवर्थ कुठपर्यंत पोहोचली?

ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,250 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,300 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,400 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,300 ₹1,44,330 ₹1,08,250
पुणे ₹1,32,300 ₹1,44,330 ₹1,08,250
केरळ ₹1,32,300 ₹1,44,330 ₹1,08,250
कोलकाता ₹1,32,300 ₹1,44,330 ₹1,08,250
नागपूर ₹1,32,300 ₹1,44,330 ₹1,08,250
हैद्राबाद ₹1,32,300 ₹1,44,330 ₹1,08,250
बंगळुरु ₹1,32,300 ₹1,44,330 ₹1,08,250
दिल्ली ₹1,32,450 ₹1,44,480 ₹1,08,400
चंदीगड ₹1,32,450 ₹1,44,480 ₹1,08,400
जयपूर ₹1,32,450 ₹1,44,480 ₹1,08,400
चंदीगड ₹1,32,450 ₹1,44,480 ₹1,08,400
चेन्नई ₹1,33,000 ₹1,45,090 ₹1,11,200
नाशिक ₹1,32,330 ₹1,44,360 ₹1,08,280
सुरत ₹1,32,350 ₹1,44,380 ₹1,08,300

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rates fall in india on july 12 2026 check latest prices in major cities

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 12, 2026 | 07:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीही झाली महाग! मुंबई, पुणे, दिल्लीतील नव्या किंमती जाणून घ्या
1

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीही झाली महाग! मुंबई, पुणे, दिल्लीतील नव्या किंमती जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किमतीत चढउतार सुरुच; 24 कॅरेटचा भाव वाचून बसेल धक्का, जाणून घ्या सविस्तर
2

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किमतीत चढउतार सुरुच; 24 कॅरेटचा भाव वाचून बसेल धक्का, जाणून घ्या सविस्तर

Gold Silver Price Today: 4 दिवसात 15,000 ने स्वस्त झाली चांदी, सोन्याचा भाव 1.43 लाखाच्या खाली; खरेदीदारांसाठी पर्वणी
3

Gold Silver Price Today: 4 दिवसात 15,000 ने स्वस्त झाली चांदी, सोन्याचा भाव 1.43 लाखाच्या खाली; खरेदीदारांसाठी पर्वणी

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले! आता 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे
4

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर पुन्हा घसरले! आता 1 तोळा खरेदीसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोनं – चांदी झालं स्वस्त! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Todays Gold-Silver Price: सोनं – चांदी झालं स्वस्त! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

Jul 12, 2026 | 07:50 AM
Iran-US War : अमेरिका-इराणमध्ये पुन्हा तणाव; अमेरिकेच्या बॉम्बहल्ल्याने हादरले इराण, होर्मुझमधील जहाजावर…

Iran-US War : अमेरिका-इराणमध्ये पुन्हा तणाव; अमेरिकेच्या बॉम्बहल्ल्याने हादरले इराण, होर्मुझमधील जहाजावर…

Jul 12, 2026 | 07:23 AM
टाटा, नेक्सॉन चे टेन्शन वाढवायला येतेय किया सिरोस; सिंगल चार्जमध्ये धावणार ५२० किलोमीटर, मिळणार लाईफटाईम बॅटरी वॉरंटी!

टाटा, नेक्सॉन चे टेन्शन वाढवायला येतेय किया सिरोस; सिंगल चार्जमध्ये धावणार ५२० किलोमीटर, मिळणार लाईफटाईम बॅटरी वॉरंटी!

Jul 12, 2026 | 07:15 AM
LGBTQ+ समुदाय जुन महिन्यात Pride Month का साजरे करतात? यामागे दडलाय अतिशय विदारक इतिहास!

LGBTQ+ समुदाय जुन महिन्यात Pride Month का साजरे करतात? यामागे दडलाय अतिशय विदारक इतिहास!

Jul 12, 2026 | 07:10 AM
Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रताच्या दिवशी भगवान शिवांना या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य, तुमच्या सर्व इच्छा होतील पूर्ण

Pradosh Vrat 2026: प्रदोष व्रताच्या दिवशी भगवान शिवांना या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य, तुमच्या सर्व इच्छा होतील पूर्ण

Jul 12, 2026 | 07:05 AM
लिंबू-मिरची, काळा टिळा आणि भारतातील ‘दृष्ट काढण्याच्या’ विविध प्रथा: केवळ अंधश्रद्धा की यामागे दडलाय वैज्ञानिक विचार?

लिंबू-मिरची, काळा टिळा आणि भारतातील ‘दृष्ट काढण्याच्या’ विविध प्रथा: केवळ अंधश्रद्धा की यामागे दडलाय वैज्ञानिक विचार?

Jul 12, 2026 | 07:00 AM
वाढलेले वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्या वेळी करावे कॉफीचे सेवन? जाणून घ्या ब्लॅक कॉफी पिण्याचे फायदे आणि नियम

वाढलेले वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्या वेळी करावे कॉफीचे सेवन? जाणून घ्या ब्लॅक कॉफी पिण्याचे फायदे आणि नियम

Jul 12, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा