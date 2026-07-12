Todays Gold-Silver Price: सोनं – चांदी झालं स्वस्त! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव

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भारतात 11 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,483 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,276 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,863 रुपये होता. भारतात 11 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,630 रुपये होता. भारतात 11 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,250 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,200 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,330 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,280 रुपये आहे.
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ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,300 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,250 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,350 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,300 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,400 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,300
|₹1,44,330
|₹1,08,250
|पुणे
|₹1,32,300
|₹1,44,330
|₹1,08,250
|केरळ
|₹1,32,300
|₹1,44,330
|₹1,08,250
|कोलकाता
|₹1,32,300
|₹1,44,330
|₹1,08,250
|नागपूर
|₹1,32,300
|₹1,44,330
|₹1,08,250
|हैद्राबाद
|₹1,32,300
|₹1,44,330
|₹1,08,250
|बंगळुरु
|₹1,32,300
|₹1,44,330
|₹1,08,250
|दिल्ली
|₹1,32,450
|₹1,44,480
|₹1,08,400
|चंदीगड
|₹1,32,450
|₹1,44,480
|₹1,08,400
|जयपूर
|₹1,32,450
|₹1,44,480
|₹1,08,400
|चंदीगड
|₹1,32,450
|₹1,44,480
|₹1,08,400
|चेन्नई
|₹1,33,000
|₹1,45,090
|₹1,11,200
|नाशिक
|₹1,32,330
|₹1,44,360
|₹1,08,280
|सुरत
|₹1,32,350
|₹1,44,380
|₹1,08,300