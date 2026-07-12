टाटा, नेक्सॉन चे टेन्शन वाढवायला येतेय किया सिरोस; सिंगल चार्जमध्ये धावणार ५२० किलोमीटर, मिळणार लाईफटाईम बॅटरी वॉरंटी!

किया इंडिया भारतीय बाजारपेठेत आपले इलेक्ट्रिक पोर्टफोलिओ मजबूत करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कंपनी लवकरच आपली नवीन इलेक्ट्रिक कार किया सिरोस लॉन्च करणार असून, तिच्या लॉन्चिंगपूर्वीच काही महत्त्वाचे डिटेल्स ऑनलाईन समोर आले आहेत. ही कार कियाची भारतातील सर्वात लहान इलेक्ट्रिक असेल, जी किया कॅरेन्स क्लॅव्हिस च्या खालील सेगमेंटमध्ये स्थान मिळवेल. बाजारात आल्यानंतर हिची थेट स्पर्धा टाटा नेक्सॉन, मारुति ई-विटारा, टोयोटा ईबेला आणि महिंद्रा यांसारख्या गाड्यांशी होईल.
बॅटरी पॅक आणि दमदार रेंज ऑनलाईन लीक झालेल्या माहितीनुसार, किया सिरोस मध्ये दोन बॅटरी पॅकचे पर्याय मिळू शकतात,
४२ किलोवॉट अवर बॅटरी पॅक
यासह कार सुमारे ४४३ किलोमीटरपर्यंतची रेंज देईल असा दावा केला जात आहे. ५१.४ किलोवॉट अवर बॅटरी पॅक: या मोठ्या बॅटरी पॅकसह कार सिंगल चार्जवर तब्बल ५२० किलोमीटर धावू शकेल. विशेष म्हणजे, हुंडई क्रेटा आणि किया कॅरेन्स क्लॅव्हिस मध्ये देखील याच आकाराचे बॅटरी पॅक वापरण्यात आले आहेत. मात्र, सिरोस ही आकाराने छोटी आणि वजनाने हलकी असल्याने, समान बॅटरी क्षमता असूनही ती क्रेटा पेक्षा अधिक ड्रायव्हिंग रेंज देईल अशी अपेक्षा आहे.
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लाइफटाईम बॅटरी वॉरंटी!
या कारचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा ओनरशिप पॅकेज असणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कंपनी या गाडीवर १५ वर्षे किंवा थेट लाइफटाईम (आजीवन) बॅटरी वॉरंटी देऊ शकते, जी भारतात उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही गाडीच्या कव्हरेज प्लॅनपेक्षा सर्वोत्तम असेल. याशिवाय, कारवर ३ वर्षांची स्टँडर्ड वॉरंटी मिळेल, जी ७ वर्षे किंवा १.६ लाख किलोमीटरपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
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एक्सटीरियर, इंटीरियर आणि फीचर्स किया सिरोस चा लूक तिच्या पेट्रोल/डिझेल व्हर्जनसारखाच असेल. ही कार बॉक्सी आकारात आणि चांगल्या उंचीसह येईल. पॅसेंजर साईडच्या समोरच्या फेंडरवर चार्जिंग फ्लॅप दिसेल आणि यात युनिक डिझाईनचे बंपर व अलॉय व्हील्स पाहायला मिळतील. इंटीरियरचा विचार केला तर, याचा डॅशबोर्ड पेट्रोल व्हर्जनसारखाच असेल, पण यामध्ये -स्पेसिफिक डिस्प्ले, नवीन ट्रिम आणि अपहोल्स्ट्री दिली जाऊ शकते. यात व्हेइकल-टू-लोड आणि व्हेइकल-टू-व्हेइकल चार्जिंग क्षमता देखील मिळण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य किंमत भारतीय बाजारपेठेत या नवीन किया सिरोस ची एक्स-शोरूम किंमत १५ लाख ते २० लाख रुपयांच्या दरम्यान असण्याची दाट शक्यता आहे.