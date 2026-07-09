Travel News : निवृत्तीनंतर शांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर परदेशातील ही 6 ठिकाणं आहेत परफेक्ट

भारतातील एक सरोवर जिथे पाण्यात तरंगणारे बेट बदलतात आपली जागा, हा आहे जगातील एकमेव फ्लोटिंग नॅशनल पार्क
1. Split, क्रोएशिया
स्प्लिट हे क्रोएशियातील रमणीय किनारी शहर रोमन इतिहास आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहे.
का जावे?
येथील Diocletian’s Palace हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक असून इतिहासप्रेमींना विशेष आकर्षित करतो.
वैशिष्ट्ये
समुद्रकिनारी फेरफटका, निवांत कॅफेमध्ये कॉफीचा आस्वाद आणि वर्षभर सुखद हवामान यामुळे हे ठिकाण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आदर्श मानले जाते.
2. Nice, फ्रान्स
फ्रेंच रिव्हिएराचे प्रमुख आकर्षण असलेले नाइस हे निवृत्तीनंतरच्या प्रवासासाठी उत्तम ठिकाण आहे.
का जावे?
स्वच्छ समुद्रकिनारे, निळेशार पाणी आणि कला-संस्कृतीचा अनोखा संगम येथे अनुभवता येतो.
वैशिष्ट्ये
Promenade des Anglais वरची संध्याकाळची सैर, उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा आणि शांत जीवनशैली यामुळे हा प्रवास अधिक सुखद ठरतो.
3. Kotor, मॉन्टेनेग्रो
डोंगर आणि समुद्र यांच्या सान्निध्यात वसलेले कोटोर हे शांततेचा शोध घेणाऱ्यांसाठी उत्तम ठिकाण आहे.
का जावे?
जुन्या दगडी गल्ली, ऐतिहासिक चर्च आणि सुंदर खाडी यामुळे या शहराला वेगळी ओळख मिळाली आहे.
वैशिष्ट्ये
नैसर्गिक सौंदर्य आणि संथ जीवनशैली मनाला शांतता देणारा अनुभव देते.
4. Amalfi Coast, इटली
अमाल्फी कोस्ट हा इटलीतील सर्वात देखणा समुद्रकिनारी परिसर मानला जातो.
का जावे?
छायाचित्रणाची आवड असलेल्यांसाठी तसेच निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण स्वर्गापेक्षा कमी नाही.
वैशिष्ट्ये
रंगीबेरंगी घरे, समुद्राचे अप्रतिम दृश्य, स्थानिक खाद्यपदार्थ, ऑलिव्ह ऑईल आणि प्रसिद्ध वाइन या प्रवासाला अविस्मरणीय बनवतात.
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5. Chania, ग्रीस
क्रीट बेटावरील चानिया हे शहर इतिहास, संस्कृती आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहे.
का जावे?
प्राचीन वास्तू, पारंपरिक ग्रीक खाद्यसंस्कृती आणि ऐतिहासिक वारसा पर्यटकांना आकर्षित करतो.
वैशिष्ट्ये
स्थानिक लोकांचा आदरातिथ्यपूर्ण स्वभाव आणि वर्षभर आल्हाददायक हवामान यामुळे येथे दीर्घकाळ मुक्काम करण्याचा आनंद घेता येतो.
6. Alanya, तुर्किये
समुद्रकिनारी शांत आणि निवांत आयुष्य अनुभवायचे असेल तर अलान्या हा उत्तम पर्याय आहे.
का जावे?
सोन्यासारखे समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक किल्ले आणि तुलनेने परवडणारी जीवनशैली यासाठी हे शहर प्रसिद्ध आहे.
वैशिष्ट्ये
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनुकूल हवामान, चांगल्या वैद्यकीय सुविधा आणि आरामदायी वातावरणामुळे येथे मुक्काम सुखद ठरतो.