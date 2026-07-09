गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Travel News : निवृत्तीनंतर शांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर परदेशातील ही 6 ठिकाणं आहेत परफेक्ट

Updated On: Jul 09, 2026 | 09:02 AM IST
जाहिरात
सारांश

निवृत्तीनंतर शांत, निवांत आणि निसर्गरम्य ठिकाणी वेळ घालवायचा असेल, तर भूमध्य समुद्र परिसरातील ही सुंदर ठिकाणे तुमच्या ट्रॅव्हल बकेट लिस्टमध्ये नक्की असावीत.

Travel News : निवृत्तीनंतर शांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर परदेशातील ही 6 ठिकाणं आहेत परफेक्ट

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • निवृत्तीनंतर फिरण्यासाठी 6 सुंदर ठिकाणे.
  • शांत वातावरण आणि सुंदर समुद्रकिनारे.
  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आदर्श पर्यटनस्थळे.
निवृत्तीनंतरचा काळ हा आयुष्यातील सर्वात निवांत आणि समाधानाचा टप्पा मानला जातो. रोजच्या धावपळीपासून दूर राहून निसर्गाच्या सान्निध्यात, शांत वातावरणात आणि नव्या अनुभवांसह वेळ घालवण्याची इच्छा अनेकांची असते. अशा वेळी भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावरील सुंदर देश आणि शहरे निवृत्त प्रवाशांसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात. निळाशार समुद्र, आल्हाददायक हवामान, ऐतिहासिक वारसा, संथ जीवनशैली आणि स्वादिष्ट स्थानिक खाद्यसंस्कृती यामुळे हा परिसर जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करतो. निवृत्तीनंतर संस्मरणीय प्रवास करायचा असेल, तर या सहा ठिकाणांचा नक्की विचार करा.

भारतातील एक सरोवर जिथे पाण्यात तरंगणारे बेट बदलतात आपली जागा, हा आहे जगातील एकमेव फ्लोटिंग नॅशनल पार्क

1. Split, क्रोएशिया

स्प्लिट हे क्रोएशियातील रमणीय किनारी शहर रोमन इतिहास आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहे.

का जावे?
येथील Diocletian’s Palace हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक असून इतिहासप्रेमींना विशेष आकर्षित करतो.

वैशिष्ट्ये
समुद्रकिनारी फेरफटका, निवांत कॅफेमध्ये कॉफीचा आस्वाद आणि वर्षभर सुखद हवामान यामुळे हे ठिकाण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आदर्श मानले जाते.

2. Nice, फ्रान्स

फ्रेंच रिव्हिएराचे प्रमुख आकर्षण असलेले नाइस हे निवृत्तीनंतरच्या प्रवासासाठी उत्तम ठिकाण आहे.

का जावे?
स्वच्छ समुद्रकिनारे, निळेशार पाणी आणि कला-संस्कृतीचा अनोखा संगम येथे अनुभवता येतो.

वैशिष्ट्ये
Promenade des Anglais वरची संध्याकाळची सैर, उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा आणि शांत जीवनशैली यामुळे हा प्रवास अधिक सुखद ठरतो.

3. Kotor, मॉन्टेनेग्रो

डोंगर आणि समुद्र यांच्या सान्निध्यात वसलेले कोटोर हे शांततेचा शोध घेणाऱ्यांसाठी उत्तम ठिकाण आहे.

का जावे?
जुन्या दगडी गल्ली, ऐतिहासिक चर्च आणि सुंदर खाडी यामुळे या शहराला वेगळी ओळख मिळाली आहे.

वैशिष्ट्ये
नैसर्गिक सौंदर्य आणि संथ जीवनशैली मनाला शांतता देणारा अनुभव देते.

4. Amalfi Coast, इटली

अमाल्फी कोस्ट हा इटलीतील सर्वात देखणा समुद्रकिनारी परिसर मानला जातो.

का जावे?
छायाचित्रणाची आवड असलेल्यांसाठी तसेच निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण स्वर्गापेक्षा कमी नाही.

वैशिष्ट्ये
रंगीबेरंगी घरे, समुद्राचे अप्रतिम दृश्य, स्थानिक खाद्यपदार्थ, ऑलिव्ह ऑईल आणि प्रसिद्ध वाइन या प्रवासाला अविस्मरणीय बनवतात.

अनोळखी लोकांसोबत फिरण्याचा नवा ट्रेंड, जाणून घ्या पर्यटकांना का आवडत आहे Community Travel

5. Chania, ग्रीस

क्रीट बेटावरील चानिया हे शहर इतिहास, संस्कृती आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहे.

का जावे?
प्राचीन वास्तू, पारंपरिक ग्रीक खाद्यसंस्कृती आणि ऐतिहासिक वारसा पर्यटकांना आकर्षित करतो.

वैशिष्ट्ये
स्थानिक लोकांचा आदरातिथ्यपूर्ण स्वभाव आणि वर्षभर आल्हाददायक हवामान यामुळे येथे दीर्घकाळ मुक्काम करण्याचा आनंद घेता येतो.

6. Alanya, तुर्किये

समुद्रकिनारी शांत आणि निवांत आयुष्य अनुभवायचे असेल तर अलान्या हा उत्तम पर्याय आहे.

का जावे?
सोन्यासारखे समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक किल्ले आणि तुलनेने परवडणारी जीवनशैली यासाठी हे शहर प्रसिद्ध आहे.

वैशिष्ट्ये
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनुकूल हवामान, चांगल्या वैद्यकीय सुविधा आणि आरामदायी वातावरणामुळे येथे मुक्काम सुखद ठरतो.

Web Title: Best 6 international places to retire peacefully travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 09:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतातील एक सरोवर जिथे पाण्यात तरंगणारे बेट बदलतात आपली जागा, हा आहे जगातील एकमेव फ्लोटिंग नॅशनल पार्क
1

भारतातील एक सरोवर जिथे पाण्यात तरंगणारे बेट बदलतात आपली जागा, हा आहे जगातील एकमेव फ्लोटिंग नॅशनल पार्क

अनोळखी लोकांसोबत फिरण्याचा नवा ट्रेंड, जाणून घ्या पर्यटकांना का आवडत आहे Community Travel
2

अनोळखी लोकांसोबत फिरण्याचा नवा ट्रेंड, जाणून घ्या पर्यटकांना का आवडत आहे Community Travel

Travel News : व्हेकेशनहून किती वेगळा आहे स्टेकशन? तरुणांमध्ये का वाढत आहे क्रेझ…
3

Travel News : व्हेकेशनहून किती वेगळा आहे स्टेकशन? तरुणांमध्ये का वाढत आहे क्रेझ…

Takeshis Castle in Real Life: खऱ्या आयुष्यात अनुभवा ‘ताकेशी कॅसल’ची मजा, इथे आहे रिअल-लाइफ ॲडव्हेंचर थीम पार्क
4

Takeshis Castle in Real Life: खऱ्या आयुष्यात अनुभवा ‘ताकेशी कॅसल’ची मजा, इथे आहे रिअल-लाइफ ॲडव्हेंचर थीम पार्क

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Travel News : निवृत्तीनंतर शांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर परदेशातील ही 6 ठिकाणं आहेत परफेक्ट

Travel News : निवृत्तीनंतर शांत आयुष्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर परदेशातील ही 6 ठिकाणं आहेत परफेक्ट

Jul 09, 2026 | 09:01 AM
Astrology Tips: नात्यामध्ये वाढत आहे का दुरावा, ज्योतिषशास्त्रातील संकेतामुळे मिळते चांगल्या दिवसांची चाहूल

Astrology Tips: नात्यामध्ये वाढत आहे का दुरावा, ज्योतिषशास्त्रातील संकेतामुळे मिळते चांगल्या दिवसांची चाहूल

Jul 09, 2026 | 08:50 AM
Sony Bravia 9 II ची दमदार एंट्री! AI फीचर्ससह मिळणार जबरदस्त सिनेमॅटिक अनुभव, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Sony Bravia 9 II ची दमदार एंट्री! AI फीचर्ससह मिळणार जबरदस्त सिनेमॅटिक अनुभव, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Jul 09, 2026 | 08:48 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार टाकणार मोठा डाव?

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार टाकणार मोठा डाव?

Jul 09, 2026 | 08:42 AM
Lock Upp 2: ‘बैंड बजा दी तूने..’,घटस्फोटाच्या चर्चांदरम्यान ‘लॉक अप 2’मध्ये गौरव खन्नाची एन्ट्री, Akanksha Chamola झाली भावूक

Lock Upp 2: ‘बैंड बजा दी तूने..’,घटस्फोटाच्या चर्चांदरम्यान ‘लॉक अप 2’मध्ये गौरव खन्नाची एन्ट्री, Akanksha Chamola झाली भावूक

Jul 09, 2026 | 08:39 AM
Yavatmal News: हृदयविकाराने मृत्यू, पण शवागारात घडलं धक्कादायक; मृतदेहाची ओळखही कठीण

Yavatmal News: हृदयविकाराने मृत्यू, पण शवागारात घडलं धक्कादायक; मृतदेहाची ओळखही कठीण

Jul 09, 2026 | 08:19 AM
पावसाळ्यात आहारात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढू शकतो Food Poisoning चा धोका! अन्यथा आजारपण वाढून उद्भवतील पोटाचे विकार

पावसाळ्यात आहारात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढू शकतो Food Poisoning चा धोका! अन्यथा आजारपण वाढून उद्भवतील पोटाचे विकार

Jul 09, 2026 | 08:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा