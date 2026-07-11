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कोणत्या स्वर्गाहून कमी नाही… समुद्राच्या आत वसलाय सुंदर देश, कुठे आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Jul 11, 2026 | 08:23 AM IST
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सारांश

Cabo Verde : गोंगाटापासून दूर, शांत समुद्रकिनारी जायचे असेल आणि तुमचे बजेटही चांगले असल्यास काबो वर्डे तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरेल. १० आयलँडच्या एकत्रिकरणाने तयार झालेला हा एक लहान पण सुंदर असा देश आहे.

कोणत्या स्वर्गाहून कमी नाही... समुद्राच्या आत वसलाय सुंदर देश, कुठे आहे ते जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • समुद्र, निसर्ग आणि शांत वातावरण आवडणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण खास आकर्षण ठरत आहे.
  • येथे साहसी उपक्रम, अनोखे नैसर्गिक अनुभव आणि समृद्ध संस्कृतीचा संगम पाहायला मिळतो.
  • भारतातूनही कनेक्टिंग फ्लाइटच्या माध्यमातून या सुंदर पर्यटनस्थळी सहज पोहोचता येते.
तुम्हालाही समुद्र आणि शांत वातावरणात आपली सुट्टी घालवायची असेल तर काबो वर्डे तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल. नुकत्याच झालेल्या FIFA विश्वचषक २०२६ मध्ये, काबो वर्डे या लहान देशाने फुटबाॅल फॅन्सचे मन जिंकून घेतले. या देशाची फारशी माहिती लोकांना नाही पण जेव्हा तुम्ही इथल्या सुंदरतेविषयी ऐकाल तेव्हा निश्चितच इथे जाण्यासाठी तुम्ही आतूर व्हाल. चला या सुंदर बेटाविषयी काही सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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कुठे आहे हा देश?

काबो वर्डे हा १० लहान आयलँड्सच्या एकत्रिकरणाने तयार झालेला देश आहे. हे आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्याजवळ असणाऱ्या अटलांटिक महासागरात वसलेले आहे. प्राया ही या देशाची राजधानी असून ते येथील सर्वात मोठे आयलँड आहे.

देशातील वातावरण कसे असते?

इथे वर्षभर वातावरण फार सुखद असते, ना जास्त गरम, ना जास्त थंड. इथली सर्वात खास गोष्ट म्हणजे इथले मोराबेजा (Morabeza) कल्चर, सोप्या भाषेत याचा अर्थ होतो पाहुणचार आणि नेहमीच आनंदी राहणे. येथील लोक पर्यटकांसोबत नेहमीच मनमोकळेपणाने आणि मनमिळाऊपणे वागतात. इतिहासाविषयी बोलणं केलं तर, बऱ्याच काळापासून या देशातर पोर्तुगालचे राज्य होते ज्यामुळे इथल्या इमारती आणि खाद्यशैलींमध्ये तुम्हाला आजही यूरोपियन आणि अफ्रीकन मिक्स कल्चर पाहायला मिळेल.

इथे सर्वात खास गोष्ट काय?

पांढऱ्या वाळूचे समुद्रकिनारे आणि व्हाॅटर स्पोर्ट्स इथला साल आयलँड आणि बौआ विस्टा त्याचे साफ निळे पाणी आणि चमकदार पांढऱ्या वाळूच्या किनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. जर तुम्हाला स्कूबा डायव्हिंग, सर्फिंग किंवा कासवांना जवळून पाहण्याचा आनंद घ्यायचा असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक बेस्ट पर्याय आहे.

मिठाचे तलाव
साल बेटावर ‘पेड्रा दे लुमे’ नावाचे एक प्राचीन तलाव आहे, जे इथल्या खाऱ्या पाण्यासाठी ओळखले जाते. जर तुम्हाला पोहता येत नसेल तरीही तुम्ही या पाण्यात फार सहज पोहू शकता, कारण पाण्यात मीठ असल्याने तुम्ही तलावात प्रवेश करताच तुमचे शरीर पाण्यावर तरंगू लागेल.

सक्रिय ज्वालामुखी
इथला फोगो आयलँड आपल्या सक्रिय ज्वालामुखीसाठी ओळखला जातो. या ज्वालामुखीचे नाव पिको दो फोगो असून ट्रेंकींगची आवड असणाऱ्यांसाठी हे ठिकाण फिरण्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरु शकते.

म्यूझिक आणि नाइटलाईफ
इथला साओ विसेंट आयलँड देशातील सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. इथल्या शहरांमध्ये रात्रीच्या वेळी लाईव्ह म्यूझिक आणि डान्सचे वेगवेगळे शोज पाहायला मिळतात.

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भारतातून काबो वर्डेला कशी भेट द्यावी?

काबो वर्डेमध्ये तीन इंटरनॅशनल एयरपोर्ट आहेत. यातील साल आयलँड आणि राजधानी प्रिया येथील एयरपोर्ट सर्वात मुख्य आहेत. काबो वर्डेसाठी भारतातून कोणतीही थेट फ्लाईट नाही. इथे पोहचण्यासाठी सर्वात बेस्ट आणि सोपा मार्ग म्हणजे दिल्ली किंवा मुंबईहून प्रथम पोर्तुगालची राजधानी लिस्बन, पेरिस किंवा मोरक्कोच्या कॅसाब्लांका इथे जा आणि मग इथून काबो वर्डेसाठी डायरेक्ट फ्लाइट करा.

Web Title: Cabo verde hidden island destination beaches volcano travel guide from india

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Published On: Jul 11, 2026 | 08:23 AM

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