Republic Day 2026 : तिरंगा फडकवायचा, पण नियम माहिती आहेत का? पालकांनी मुलांना नक्की शिकवा ‘या’ महत्त्वाच्या बाबी

झेंड्याचा सन्मान महत्त्वाचा
ध्वज हा स्वतंत्र देशाचे प्रतीक आहे. तिरंगा हा संपूर्ण देशाच्या राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक आहे. म्हणून, त्याचा आदर करणे खूप महत्वाचे आहे. मुलांना सांगा की तुम्ही जमिनीवर किंवा जमिनीवर ध्वज फडकावू शकत नाही. झेंडा पाण्यातही बुडवता येत नाही. झेंडा वाहन किंवा गाडीवर गुंडाळता येत नाही. ध्वजावर कोणतीही वस्तु ठेवण्याचीही परवानगी नाही.
तिरंगा कसा तयार करतात?
मुलांना सांगा की, भारतीय ध्वजाचे नाव तिरंगा आहे. ज्याला इंग्रजीत ट्राय कलर असेही म्हणतात. जरी आज तिरंगा प्लास्टिक किंवा पॉलिस्टर कापडापासून बनवला जात असला तरी, पूर्वी, राष्ट्रध्वज तयार करण्यासाठी हाताने कातलेले धागे आणि हाताने विणलेले खादी कापड वापरले जात असे.
अशोक चक्राचा अर्थ
राष्ट्रध्वजात असलेले अशोक चक्र सम्राट अशोकाने बांधलेल्या अशोक स्तंभावरून घेतले होते. हे खांब २५० ईसापूर्व मध्ये बांधले गेले होते. या वर्तुळातील २४ आऱ्या दिवसाचे २४ तास दर्शवतात.
कशी मिळाली परवानगी ?
पूर्वीच्या काळात लोक त्यांच्या घरात ध्वज फडकावू शकत नव्हते. पण २२ सेिंबर २००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकांना घरी ध्वज फडकवण्याची देण्यात आली.
या गोष्टी टाळा
भारतीय ध्वजावर तिरंगा लिहिणे किंवा काढणे बेकायदेशीर आहे. लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांनी त्याचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय ध्वजाचा अनादर केल्यास शिक्षा देखील होऊ शकते. जरी एखाद्या व्यक्तीने भारतीय ध्वज संहितेत नमूद केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले तरी त्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
