Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Republic Day 2026 Teaching Children To Respect Indian National Flag With Parents Guidance

Republic Day 2026 : तिरंगा फडकवायचा, पण नियम माहिती आहेत का? पालकांनी मुलांना नक्की शिकवा ‘या’ महत्त्वाच्या बाबी

२६ जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताक दिन हा केवळ उत्सवाचा दिवस नाही, तर आपल्या राष्ट्रध्वजाचा सन्मान आणि त्यामागील मूल्ये समजून घेण्याची संधी आहे. मुलांना लहानपणापासून तिरंग्याचा योग्य सन्मान कसा करायचा हे शिकवणे आवश्यक आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 12:03 PM
Republic Day 2026 : तिरंगा फडकवायचा, पण नियम माहीत आहेत का? पालकांनी मुलांना नक्की शिकवा 'या' महत्त्वाच्या बाबी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • ध्वज जमिनीवर ठेवणे, पाण्यात बुडवणे, वाहनावर गुंडाळणे किंवा त्यावर वस्तू ठेवणे चुकीचे असून हे टाळणे गरजेचे आहे.
  • तिरंगा पूर्वी खादीपासून बनवला जात असे, तर अशोक चक्राच्या २४ आऱ्या शिस्त, गती आणि दिवसाचे २४ तास दर्शवतात.
  • लहान मुलांना बालपणापासूनच तिरंगाचा सन्मान कसा करावा हे शिकवले पाहिजे.
२६ जानेवारी, महणजेच प्रजासत्ताक दिन हा भारतासाठी एक महत्वाचा दिवस आहे. या दिवशी संविधान लागू झाले, या दिवशी राष्ट्रपती दिल्लीतील राजपथावर ध्वजारोहण करतात. याशिवाय शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही ‘ध्वजारोहण केले जाते. मुलांना माहित आहे की, स्वातंत्र्य दिन असो किवा प्रजासत्ताक दिन, या दिवशी ध्वज फडकवला जातो, परंतु त्यांना आपल्या राष्ट्रध्वजाचा, तिरंग्याचा आदर कसा करायचा हे माहित नाही, बऱ्याच वेळा, अपूर्ण माहितीमुळे, मुले नकळत तिरंग्याचा अपमान करतात, जे योग्य नाही, अशा परिस्थितीत तुम्ही मुलांना तिरंग्याशी संबंधित काही गोष्टी सांगू शकता. माझ्यावर विश्वास ठेवा, हे कळल्यानंतर मुले तिरंग्याचा आदर करू लागतील.

Explainer: हवेतील प्रदूषण वाढले, फुफ्फुसे देत आहेत गंभीर इशारा, शहरात श्वास घेणे झाले कठीण; तज्ज्ञांनी केले जागरूक

झेंड्याचा सन्मान महत्त्वाचा

ध्वज हा स्वतंत्र देशाचे प्रतीक आहे. तिरंगा हा संपूर्ण देशाच्या राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक आहे. म्हणून, त्याचा आदर करणे खूप महत्वाचे आहे. मुलांना सांगा की तुम्ही जमिनीवर किंवा जमिनीवर ध्वज फडकावू शकत नाही. झेंडा पाण्यातही बुडवता येत नाही. झेंडा वाहन किंवा गाडीवर गुंडाळता येत नाही. ध्वजावर कोणतीही वस्तु ठेवण्याचीही परवानगी नाही.

तिरंगा कसा तयार करतात?

मुलांना सांगा की, भारतीय ध्वजाचे नाव तिरंगा आहे. ज्याला इंग्रजीत ट्राय कलर असेही म्हणतात. जरी आज तिरंगा प्लास्टिक किंवा पॉलिस्टर कापडापासून बनवला जात असला तरी, पूर्वी, राष्ट्रध्वज तयार करण्यासाठी हाताने कातलेले धागे आणि हाताने विणलेले खादी कापड वापरले जात असे.

अशोक चक्राचा अर्थ

राष्ट्रध्वजात असलेले अशोक चक्र सम्राट अशोकाने बांधलेल्या अशोक स्तंभावरून घेतले होते. हे खांब २५० ईसापूर्व मध्ये बांधले गेले होते. या वर्तुळातील २४ आऱ्या दिवसाचे २४ तास दर्शवतात.

कशी मिळाली परवानगी ?

पूर्वीच्या काळात लोक त्यांच्या घरात ध्वज फडकावू शकत नव्हते. पण २२ सेिंबर २००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकांना घरी ध्वज फडकवण्याची देण्यात आली.

Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे

या गोष्टी टाळा

भारतीय ध्वजावर तिरंगा लिहिणे किंवा काढणे बेकायदेशीर आहे. लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांनी त्याचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय ध्वजाचा अनादर केल्यास शिक्षा देखील होऊ शकते. जरी एखाद्या व्यक्तीने भारतीय ध्वज संहितेत नमूद केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले तरी त्याला तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही

Web Title: Republic day 2026 teaching children to respect indian national flag with parents guidance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 12:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी AI सुद्धा ऑन ड्युटी! दिल्ली पोलीस करणार स्मार्ट ग्लासेसचा वापर, अशी पटणार संशयितांची ओळख
1

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी AI सुद्धा ऑन ड्युटी! दिल्ली पोलीस करणार स्मार्ट ग्लासेसचा वापर, अशी पटणार संशयितांची ओळख

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण
2

पुरुषांनो सावधान! वाढत चालली वंधत्वाची समस्या, Fertility वर गंभीर परिणाम; काय आहे कारण

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप
3

गुडघेदुखीला करा आता राम राम! ‘या’ औषधी वनस्पतीने शरीराच्या सर्व वेदना होतील दूर; रात्रीही लागेल शांत झोप

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण
4

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Republic Day 2026 : तिरंगा फडकवायचा, पण नियम माहिती आहेत का? पालकांनी मुलांना नक्की शिकवा ‘या’ महत्त्वाच्या बाबी

Republic Day 2026 : तिरंगा फडकवायचा, पण नियम माहिती आहेत का? पालकांनी मुलांना नक्की शिकवा ‘या’ महत्त्वाच्या बाबी

Jan 23, 2026 | 12:02 PM
लोणी काळभोर गटात राजकीय रणधुमाळी; उमेदवारी अर्जानंतर निवडणूक पूर्णपणे रंगात

लोणी काळभोर गटात राजकीय रणधुमाळी; उमेदवारी अर्जानंतर निवडणूक पूर्णपणे रंगात

Jan 23, 2026 | 11:59 AM
TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

Jan 23, 2026 | 11:57 AM
‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?

‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?

Jan 23, 2026 | 11:52 AM
कराडच्या आझाद चौकातील दुकानाला भीषण आग; सुमारे तीन लाखांचे नुकसान

कराडच्या आझाद चौकातील दुकानाला भीषण आग; सुमारे तीन लाखांचे नुकसान

Jan 23, 2026 | 11:51 AM
आज निष्ठा सहज विकल्या अन् तत्व फेकून दिली जातात…! बाळासाहेबांसाठी राज ठाकरेंची खास पोस्ट

आज निष्ठा सहज विकल्या अन् तत्व फेकून दिली जातात…! बाळासाहेबांसाठी राज ठाकरेंची खास पोस्ट

Jan 23, 2026 | 11:46 AM
राजकीय घडामोडींना वेग; शरद पवारांचा पक्ष घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढणार?

राजकीय घडामोडींना वेग; शरद पवारांचा पक्ष घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढणार?

Jan 23, 2026 | 11:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM