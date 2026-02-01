Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सकाळ होईल स्पेशल! 10 मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी ज्वारीच्या पिठाचा डोसा, लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम पदार्थ

सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये ज्वारीच्या पिठाचा डोसा बनवू शकता. ज्वारीच्या पिठाचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. जाणून घ्या ज्वारीच्या पिठाचा डोसा बनवण्याची कृती.

Updated On: Feb 01, 2026 | 11:18 AM
सकाळी पोटभर नाश्ता करणे ही अतिशय आरोग्यदायी सवय आहे. कारण सकाळी पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. नाश्ता केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. सकाळच्या नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा, पराठा यांसोबतच साऊथ इंडियन पदार्थांचे सुद्धा सेवन केले जाते. दक्षिण भारतीय पदार्थांची चव संपूर्ण जगभरातील लोकांना खूप जास्त आवडते. पण बऱ्याचदा नाश्त्यात तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर ज्वारीच्या पिठाचा वापर करून कुरकुरीत डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय रोजच्या आहारात ज्वारीच्या पिठाचा समावेश करावा. ज्वारीचे सेवन केल्यामुळे शरीराला योग्य प्रमाणात कॅल्शियम आणि इतर पोषक घटक मिळतात. ज्वारीचा डोसा खाल्ल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. वजन कमी करताना महागडा डाएट फॉलो करण्याऐवजी ज्वारीच्या पिठापासून बनवलेल्या पदार्थांचा नाश्त्यात किंवा दुपारच्या जेवणात समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया ज्वारीच्या पिठाचा डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

वाटीभर रव्याचा वापर करून झटपट बनवा मऊ कुरकुरीत आप्पे, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी आणि प्रमाण

साहित्य:

  • ज्वारीचे पीठ
  • रवा
  • तांदळाचे पीठ
  • हिरवी मिरची
  • काळीमिरी पावडर
  • पाणी
  • तूप
  • कोथिंबीर
  • कांदा
  • मीठ
  • कढीपत्ता
तुम्ही कधी कुकरमध्ये ‘मटर पनीर’ बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

कृती:

  • ज्वारीच्या पिठाचा पौष्टिक डोसा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या भांड्यात ज्वारीचे पीठ, रवा आणि तांदळाचे पीठ एकत्र मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेल्या पिठात चवीनुसार मीठ, बारीक केलेला कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर, काळीमिरी पावडर, कांदा आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • ज्वारीच्या पिठात अजिबात गुठळ्या ठेवू नका. याशिवाय पिठात भिजवताना आवश्यकतेनुसार पाणी मिक्स करावे.
  • डोसाचे पीठ 10 ते 15 मिनिटं झाकण मारून बाजूला ठेवून द्यावे. यामुळे पीठ व्यवस्थित एकजीव होईल.
  • तवा गरम करून त्यावर सगळीकडे तूप लावून घ्या. त्यानंतर डोशाचे पीठ टाकून दोन्ही बाजूने डोसा कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला ज्वारीच्या पिठाचा डोसा.

Published On: Feb 01, 2026 | 11:18 AM



