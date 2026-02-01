सकाळ होईल स्पेशल! 10 मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी ज्वारीच्या पिठाचा डोसा, लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम पदार्थ

सकाळी पोटभर नाश्ता करणे ही अतिशय आरोग्यदायी सवय आहे. कारण सकाळी पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. नाश्ता केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. सकाळच्या नाश्त्यात कांदापोहे, उपमा, शिरा, पराठा यांसोबतच साऊथ इंडियन पदार्थांचे सुद्धा सेवन केले जाते. दक्षिण भारतीय पदार्थांची चव संपूर्ण जगभरातील लोकांना खूप जास्त आवडते. पण बऱ्याचदा नाश्त्यात तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर ज्वारीच्या पिठाचा वापर करून कुरकुरीत डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय रोजच्या आहारात ज्वारीच्या पिठाचा समावेश करावा. ज्वारीचे सेवन केल्यामुळे शरीराला योग्य प्रमाणात कॅल्शियम आणि इतर पोषक घटक मिळतात. ज्वारीचा डोसा खाल्ल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहील आणि लवकर भूक लागणार नाही. वजन कमी करताना महागडा डाएट फॉलो करण्याऐवजी ज्वारीच्या पिठापासून बनवलेल्या पदार्थांचा नाश्त्यात किंवा दुपारच्या जेवणात समावेश करावा. चला तर जाणून घेऊया ज्वारीच्या पिठाचा डोसा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
