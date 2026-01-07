Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • What Exactly Is Mucus Fishing Syndrome If It Poses A Threat To Eye Health It Can Affect Vision

‘म्युकस फिशिंग सिंड्रोम’ म्हणजे नेमकं काय? डोळ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्यास दृष्टीवर होऊ शकतो परिणाम

डोळ्यांचे इन्फेक्शन वाढल्यानंतर दृष्टी कमी होण्याची शक्यता असते. याशिवाय डोळ्यांसंबंधित अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात. त्यामुळे डोळ्यांची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 11:40 AM
'म्युकस फिशिंग सिंड्रोम' म्हणजे नेमकं काय? डोळ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्यास दृष्टीवर होऊ शकतो परिणाम

'म्युकस फिशिंग सिंड्रोम' म्हणजे नेमकं काय? डोळ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्यास दृष्टीवर होऊ शकतो परिणाम

Follow Us:
Follow Us:

शरीरातील अतिशय नाजूक अवयव म्हणजे डोळे. जो प्रकाश ग्रहण करून वस्तूंचे रंगरूप दाखवतो आणि आपल्याला जग पाहण्यास मदत करते. डोळ्यांच्या आतमध्ये कॉर्निया, भिंग आणि रेटिना यांसारख्या नाजूक अवयव असतात. पण वारंवार मोबाईल, लॅपटॉपआणि स्क्रीन पाहत राहिल्यामुळे डोळ्यांची दृष्टी खराब होऊन जाते. याशिवाय डोळ्यांसंबंधित अनेक गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. मोतीबिंदू, काचबिंदू, दृष्टिवैषम्य यांसारखे गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते. डोळ्यांवर जास्तीचा तणाव निर्माण झाल्यानंतर डोळ्यांना इजा पोहचण्याची शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)

सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग कोमट पाण्यात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, आतड्यांमधील घाण पडून जाईल बाहेर

सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर अनेकांच्या बोळ्यांच्या कोपऱ्यात दिसतो. जिला डोळ्यातली घाण आपण समजतो तिलाच वैद्यकीय भाषेत म्यूकस म्हणतात. बहुतेक जण हा पदार्थ घाण समजून बोटांनी किंवा टिश्यूने काढून टाकतात. पण ही घाण रोजच साचत असल्यामुळे सतत डोळे चोळले जातात. मात्र या सवयीमुळे डोळ्यांच्या आरोग्याला दीर्घकाळासाठी गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे. त्यामुळे योग्य काळजी घेणं आवश्यक आहे.

सोशल मीडियावर आरोग्यविषयक माहिती देणारे अमेरिकेतील डॉक्टर कुणाल सूद यांच्या म्हणण्यानुसार, डोळ्यांतून वारंवार चिकट पदार्थ काढण्याच्या सवयीला ‘म्यूकस फिशिंग सिंड्रोम’ म्हणतात. ही कृती वरवर साधी आणि निरुपद्रवी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती डोळ्यांना हळूहळू नुकसान पोहोचवू शकते.

म्यूकस फिशिंगमुळे नेमका काय धोका होतो ?

डोळ्यांचा पृष्ठभाग खूपच नाजूक असतो, जेव्हा आपण बोटांनी किंवा नखांनी हा चिकट धाग्यासारखा म्यूकस काढतो, तेव्हा डोळ्यांच्या वरच्या थरावर सूक्ष्म ओरखडे पडू शकतात. यामुळे डोळ्यांत जळजळ, खाज आणि सूज वाढते. शरीर या त्रासाला प्रतिसाद म्हणून अधिक म्यूकस तयार करू लागते. परिणामी पुन्हा तो काढण्याची सवय लागते आणि हा त्रासदायक चक्र सुरू होतं.

डोळ्यांसाठी म्यूकस का आवश्यक आहे ?

बहुतेकांना हे माहीत नसते, पण डोळ्यांतील हा चिकट पदार्थ घाण नसून संरक्षणात्मक कवच असतो. डोळे सतत पाणी, तेल आणि म्यूकस यांचे संतुलित मिश्रण तयार करत असतात. ही पातळ परत डोळे ओलसर ठेवते, धूळ, माती आणि जंतू बाहेर काढण्यास मदत करते. सकाळी दिसणारी पपडी म्हणजे रात्रीच्या वेळेत सुकलेले अश्रू आणि मृत पेशी असतात, ज्यामुळे डोळे स्वच्छ राहतात.

कॅन्सरच्या जीवघेण्या गाठी नष्ट करून टाकण्यासाठी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, पोट आतड्यांच्या कॅन्सरपासून मिळेल सुटका

दृष्टीवरही होऊ शकतो परिणाम:

डॉ. सूद यांच्या मते, वारंवार डोळे कुरतडल्यास कॉर्नियाला गंभीर इजा होऊ शकते. त्यामुळे ससर्गाचा धोका वाढतोच, शिवाय काही प्रकरणांत दृष्टी धूसर होणे किंवा कायमस्वरूपी नुकसान होण्याची शक्यताही नाकारता यंत येत नाही. म्हणूनच डोळ्यांत साचलेला म्यूकस सतत काढण्याऐवजी डोळ्यांची स्वच्छता योग्य पद्धतीने राखणे आणि त्रास जास्त असल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डोळ्यांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी काय खावे?

    Ans: गाजर, रताळे, भोपळा, पपई, सॅल्मन, ट्यूना सारखे मासे.

  • Que: डोळ्यांच्या सामान्य समस्या कोणत्या आहेत?

    Ans: मोतीबिंदू , काचबिंदू , दृष्टिदोष

  • Que: डोळ्यांचे संरक्षण कसे करावे?

    Ans: हानिकारक UV किरणांपासून डोळ्यांचे रक्षण करतात

Web Title: What exactly is mucus fishing syndrome if it poses a threat to eye health it can affect vision

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महागड्या आय-क्रीम लावणे कायमचे जाल विसरून! आजीबाईच्या बटव्यातील ‘हे’ घरगुती उपाय डोळ्यांसह चेहऱ्यावर आणतील ग्लो
1

महागड्या आय-क्रीम लावणे कायमचे जाल विसरून! आजीबाईच्या बटव्यातील ‘हे’ घरगुती उपाय डोळ्यांसह चेहऱ्यावर आणतील ग्लो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM