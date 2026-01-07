Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Do You Have Trouble Having A Proper Bowel Movement After Waking Up In The Morning Then Mix This Ingredient In Lukewarm Water

सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग कोमट पाण्यात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, आतड्यांमधील घाण पडून जाईल बाहेर

पोटात वाढलेला जडपणा कमी करण्यासाठी सकाळी उठून कोमट पाण्यात जिरं आणि ओव्याची पावडर मिक्स करून प्यावी. यामुळे शरीरातील घाण बाहेर पडून जाईल आणि आतड्या स्वच्छ होतील.

Updated On: Jan 07, 2026 | 08:42 AM
सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग कोमट पाण्यात मिक्स करा 'हा' पदार्थ

सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग कोमट पाण्यात मिक्स करा 'हा' पदार्थ

Follow Us:
Follow Us:

अपचनाची समस्या कशामुळे उद्भवते?
जिरं ओवा खाण्याचे फायदे?
हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक बनवण्याची कृती?

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा तणाव, आहारात होणारे बदल, जंक फूडचे अतिसेवन, पाण्याची कमतरता, पोषक घटकांचा अभाव निर्माण झाल्यानंतर शरीरात अनेक बदल दिसून येतात.याशिवाय आहारात तिखट आणि तेलकट पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे शरीराची पचनक्रिया पूर्णपणे बिघडून जाते. त्यामुळे कायमच पौष्टिक आणि सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे रोजच्या आहारात सेवन करावे. दिवसाची सुरुवात आनंदी आणि उत्साहाने होण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होणे आवश्यक आहे. पण बऱ्याचदा सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित होत नाही. आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्याऐवजी आतड्यांमध्ये तशीच साचून राहते. यामुळे पोटात जडपणा जाणवू लागतो.(फोटो सौजन्य – istock)

खवळलेले पित्त होईल कायमचे शांत! अ‍ॅसिडिटी वाढल्यानंतर आठवड्यातून एकदा करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, शरीराला मिळेल आराम

पोट व्यवस्थित स्वच्छ न झाल्यामुळे पोटात वेदना, ऍसिडिटी, अपचन आणि गॅसची समस्या उद्भवते. वारंवार आतड्यांमध्ये जमा होणाऱ्या गॅसमुळे पचनक्रियेवर जास्तीचा तणाव येतो. खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन करण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी कोमट पाण्यात कोणता पदार्थ मिक्स करून प्यावा, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. या पाण्याचे नियमित सेवन केल्यास आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाण्यासोबतच पचनाच्या समस्या कधीही उद्भवणार नाही.

ओवा आणि जिऱ्याचे सेवन:

प्रत्येक स्वयंपाक घरात ओवा आणि जिरं असतंच. जिऱ्याचा वापर जेवणाला फोडणी देण्यासाठी केला जातो. यामुळे पदार्थाची चव वाढते आणि सुगंध वाढण्यास मदत होते. डाळ किंवा इतर कोणताही पदार्थ बनवताना जिऱ्याचा वापर करावा. पोट दुखीच्या समस्येपासून आराम मिळवण्यासाठी ओवा खाल्ला जातो. या दोन्ही मसाल्यांच्या पदार्थांमध्ये पाचक गुणधर्म मुबलक प्रमाणात आढळून येतात. ओव्यामध्ये असलेले घटक पोटातील पाचक रसायन सक्रिय करतात. यामुळे गॅस आणि अपचन होत नाही. शरीरातील मेटाबॉलिझ्म वाढवण्यासाठी आणि पचनसंस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी नियमित जिरं आणि ओव्याचे सेवन करावे. यामुळे आतड्यांमधील घाण सहज बाहेर पडून जाईल.

ओवा आणि जिऱ्याचे पाणी कसे बनवावे?

ओवा जिऱ्याचे पाणी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी घेऊन त्यात अर्धा चमचा जिरं आणि ओवा मिक्स करून उकळवण्यासाठी ठेवावे. त्यानंतर पाण्याला उकळी येऊन पाणी अर्धा झाल्यानंतर गॅस बंद करा. तयार केलेले पाणी गाळून उपाशी पोटी सेवन करावे. याशिवाय जिरं आणि ओव्याची पावडर कोमट पाण्यात मिक्स करून नियमित प्यायल्यास महिनाभरात फरक दिसून येईल. यामुळे बद्धकोष्ठता आणि अपचनाच्या बऱ्याच समस्यांपासून आराम मिळेल आणि पचनसंस्था कायमच सक्रिय राहील. वारंवार पोट फुगण्याची समस्या उद्भवत असेल तर जिरा आणि ओव्याचे पाणी प्यावे.

कोबीतील किड्यामुळे 18 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू, कसा घुसतो मेंदूत किडा; कसे स्वतःला वाचवाल

सकाळी उठल्यानंतर शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून गेल्यास संपूर्ण दिवस सकारात्मक ऊर्जा आणि आनंदाने जातो. त्यामुळे आहारात कायमच जास्त फायबर असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. फायबर युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे पोटाला आराम मिळतो. आतड्यांमध्ये आणि शरीरात जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते. आहारात मेथी, पालक, तांदूळ, पेरू, पपई, सफरचंद आणि संत्री, गव्हाचे पीठ, ओट्स, बाजरी किंवा नाचणी इत्यादी पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. फायबर असलेले पदार्थ शरीरातील घाण बाहेर काढून टाकतात आणि शरीर स्वच्छ ठेवतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बद्धकोष्ठता म्हणजे काय?

    Ans: बद्धकोष्ठता म्हणजे आतड्याची हालचाल कमी होणे, शौचास कठीण आणि कमी प्रमाणात होणे, आणि पोट साफ न झाल्यासारखे वाटणे.

  • Que: ऍसिडिटी म्हणजे काय?

    Ans: पोटातील ऍसिड अन्ननलिकेत परत आल्याने छातीत जळजळ होते.

  • Que: अपचनाची समस्या कशामुळे उद्भवते?

    Ans: चुकीच्या खाण्याच्या सवयी, मसालेदार/तेलकट अन्न.

Web Title: Do you have trouble having a proper bowel movement after waking up in the morning then mix this ingredient in lukewarm water

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 08:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर
1

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन
2

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित
3

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार
4

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM