Pune Weather: ऐन उकाड्यात पुणेकरांना दिलासा; थंडी परतली असल्याने…

पुणे आणि परिसरात सोमवारी कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस तर १५ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:35 AM
Pune Weather: ऐन उकाड्यात पुणेकरांना दिलासा; थंडी परतली असल्याने…

पुण्यातील तापमानात घट कायम (फोटो- सोशल मीडिया)

पुण्यातील तापमानात सातत्याने घट
पुणेकरांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला
दोन ते तीन दिवस हळूहळू तापमानात वाढ होणार

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमानात सातत्याने घट होत आहे. रविवारी (ता.१) देखील किमान तापमानामध्ये घट झाली. परिणामी त्यामुळे शहरात थंडी परतली असून पुणेकरांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे. पुढील दोन ते तीन दिवस हळूहळू पुणे शहरातील तापमानात वाढ  होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.शहर आणि परिसरात गेल्या पाच दिवसांत सहा अंश सेल्सिअसची घट झाली आहे. रविवारी (ता.१) किमान तापमानात किंचित वाढ होऊन १४.९ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले.तर ३४ अंश सेल्सिअस इतके कमाल तापमान नोंदविले गेले. त्यामुळे पहाटे आणि सायंकाळी थंडी वाढली आहे.मात्र कमाल तापमान स्थिर आणि आकाश निरभ्र असल्याने दुपारी कडक उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे.पुढील दोन ते तीन दिवसांत किमान आणि कमाल तापमानामध्ये फारसा बदल होण्याची शक्यता नसल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे.पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. २) कमाल आणि किमान तापमान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस तर १५ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. तर सोमवारपासून (ता. २) कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे.

Unseasonal Rain: अवकाळीमुळे ‘राजा’ संकटात; शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा तडाखा

छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या कमालसोबतच किमान तापमानात सातत्याने वाढची नोंद होत आहे. रविवारी कमाल तापमानाने ३४ अंश पार केला आहे तर किमान तापमानातदेखील आठवडाभरात तब्बल साडेचार अंशाची वाढ झाली आहे. कमाल ३४. ६ आणि किमान तापमान २१. ४ अंश सेल्शियसची नोंद चिकलठाणा वेधशाळेने घेतली आहे. ऐन फेब्रुवारीत हिवाळा संपत असताना शहरात उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar Weather: संभाजीनगरमध्ये उन्हाचा तडाखा! फेब्रुवारीतच पारा ३४ अंशांच्या पार; तज्ज्ञांनी दिला चिंतेचा इशारा

फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यावरच सूर्य तळपू लागल्याने तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परिणामी नागरिकांना उष्णतेचा त्रास जाणवू लागला आहे. साधारणपणे फेब्रुवारीत वातावरण आल्हाददायक असते. मात्र यंदा कमाल तापमान ३४ अंशांच्या पुढे गेल्याने दुपारच्या वेळेत उन्हाचा तीव्र चटका जाणवत आहे. सकाळी आणि रात्री गारवा जाणवत असला, तरी दुपारनंतर शहरातील रस्ते, बाजारपेठा आणि वर्दळीच्या भागांत उष्णतेची तीव्रता वाढलेली दिसून येत आहे.

Published On: Mar 03, 2026 | 02:35 AM

Mar 03, 2026 | 02:35 AM
