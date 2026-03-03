Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रिकाम्या पोटी प्याल दारू तर गमवाल जीव, का आहे धोकादायक? Liver स्पेशालिस्टने सांगितले कारण, दुर्लक्ष घेईल बळी

रिकाम्या पोटी अल्कोहोल पिणे शरीरासाठी अत्यंत हानिकारक असू शकते. यकृत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की रिकाम्या पोटी अल्कोहोल पिण्यामुळे अल्कोहोल लहान आतड्यांद्वारे थेट रक्तप्रवाहात वेगाने शोषले जाते

Updated On: Mar 03, 2026 | 06:57 PM
रिकाम्या पोटी अल्कोहोल पिण्याचे परिणाम (फोटो सौजन्य - iStock)

  • रिकाम्या पोटी दारू पिण्याचे दुष्परिणाम 
  • लिव्हरला काय होतो त्रास 
  • लिव्हर तज्ज्ञांचे काय आहे म्हणणे 
दारू पिणे आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहे. त्यामुळे अनेक जीवघेण्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. अयोग्यरित्या दारू पिल्याने आणखी मोठे नुकसान होऊ शकते. लोक अनेकदा पार्ट्या किंवा उत्सवांमध्ये रिकाम्या पोटी दारू पिण्याची चूक करतात, जी घातक ठरू शकते. डॉक्टरांचा असा विश्वास आहे की जेव्हा पोटात अन्न नसते तेव्हा अल्कोहोलचे परिणाम अधिक तात्काळ आणि जलद असतात. रिकाम्या पोटी दारू पिल्याने जलद नशा होते आणि अंतर्गत अवयवांना लक्षणीय नुकसान होते. दारू पिताना लोकांनी ही चूक टाळावी.

नवी दिल्लीतील सर गंगा राम रुग्णालयातील गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी आणि यकृत विभागाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल अरोरा यांनी सांगितले की, जेव्हा तुम्ही रिकाम्या पोटी दारू पिता तेव्हा ती पोटात राहण्याऐवजी लवकर लहान आतड्यात पोहोचते. पोटात अन्न नसताना, लहान आतडे अल्कोहोल खूप लवकर शोषून घेते आणि रक्तप्रवाहात सोडते. यामुळे शरीरात रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण अचानक वाढते. म्हणूनच रिकाम्या पोटी दारू पिणाऱ्या व्यक्तीला लवकर शांतता येते आणि चक्कर येणे किंवा बेहोशी येऊ शकते. रिकाम्या पोटी दारू पिण्यानंतर अनेकांना उलट्या देखील होतात, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडू शकते.

Europe मध्ये जास्त दारू पिऊनही लोक कसे राहतात हेल्दी? डॉक्टरांनी सांगितले Fatty Liver कसे राहील ठीक

नक्की काय होतो परिणाम 

डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की यकृताचे प्राथमिक कार्य रक्तातील विषारी घटक फिल्टर करणे आहे. जेव्हा अल्कोहोल वेगाने शोषले जाते आणि यकृतापर्यंत पोहोचते तेव्हा ते प्रक्रिया करण्यासाठी त्याला अधिक मेहनत करावी लागते. रिकाम्या पोटी यकृतावर अचानक विषारी भार पडतो. या अल्कोहोलचे दीर्घकाळ सेवन केल्याने फॅटी लिव्हर, हिपॅटायटीस आणि लिव्हर सिरोसिस सारख्या जीवघेण्या आजारांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. यकृत तज्ञ चेतावणी देतात की अन्नाच्या संरक्षणात्मक थराशिवाय अल्कोहोल थेट यकृताच्या पेशी नष्ट करतो.

कोणता मोठा धोका?

तज्ञांच्या मते, रिकाम्या पोटी अल्कोहोल पिण्याचा एक प्रमुख धोका घटक म्हणजे गॅस्ट्र्रिटिस. अल्कोहोलचे आम्लीय स्वरूप आणि तीव्रता पोटाच्या नाजूक आतील अस्तराला थेट जाळू शकते किंवा इजा करू शकते. पोटात अन्न नसल्याने, अल्कोहोल आणि पोटातील पाचक आम्ल एकत्रित होतात ज्यामुळे जळजळ, अल्सर आणि तीव्र पोटदुखी होते. यामुळे केवळ मळमळ आणि उलट्या होतातच, परंतु दीर्घकाळात पचन कमकुवत होते आणि पोषक तत्वांचे शोषण रोखले जाते.

दारू नाही तर ‘या’ 1 पेयाने सडू शकते Kidney, AIIMS च्या डॉक्टरांनी दिला इशारा

कोणत्या अवयवावर होतो परिणाम 

रिकाम्या पोटी अल्कोहोल पिण्यामुळे मेंदूला रक्तप्रवाहावर त्वरीत परिणाम होतो. यामुळे केवळ निर्णय घेण्यावर परिणाम होत नाही तर शरीराच्या अवयवांच्या समन्वयातही व्यत्यय येतो. हे ब्लॅकआउट्सचे एक प्रमुख कारण आहे. पौष्टिक कमतरतेमुळे, मज्जासंस्थेवर अधिक गंभीर परिणाम होतो, ज्यामुळे भविष्यात न्यूरोलॉजिकल समस्यांचा धोका वाढतो. रिकाम्या पोटी अल्कोहोल पिणे ही एक शारीरिक हानी आहे ज्याचे विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात. यकृत तज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की जर कोणी अल्कोहोल घेत असेल तर त्यांनी प्रथम भरपूर जेवण करावे आणि अल्कोहोलचे शोषण कमी करण्यासाठी भरपूर पाणी प्यावे.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Published On: Mar 03, 2026 | 06:57 PM

