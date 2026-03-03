Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
BTech in Engineering Physis की अभियांत्रिकी विज्ञानात बीटेक? करिअरला चालना देण्यासाठी कोणता अभ्यासक्रम योग्य?

JEE Main 2026: अभियांत्रिकीमागील विज्ञान समजून घेण्यास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, अभियांत्रिकी भौतिकशास्त्रात बीटेक आणि अभियांत्रिकी विज्ञानात बीटेक हे उत्कृष्ट अभ्यासक्रम आहेत.

Updated On: Mar 03, 2026 | 06:21 PM
JEE Main 2026 News in Marathi: जॉइंट एन्ट्रन्स टेस्ट (जेईई) मेन २०२६ सत्र १ चे निकाल जाहीर झाले आहेत. जेईई मेन सत्र २ साठी अर्ज प्रक्रिया संपली आहे. दरम्यान, आयआयटी रुरकीने जेईई अॅडव्हान्स्डसाठीही तयारी पूर्ण केली आहे. मोठ्या संख्येने उमेदवार चांगल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्याचे त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत. तथापि, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ज्याप्रमाणे उमेदवार अभियांत्रिकी महाविद्यालय निवडण्यास प्राधान्य देतात, त्याचप्रमाणे त्यांनी बीटेक शाखा निवडण्यास देखील प्राधान्य दिले पाहिजे. या मालिकेत बीटेक इन इंजिनिअरिंग फिजिक्स आणि अभियांत्रिकी विज्ञान शाखांबद्दल चर्चा करूया. दोन्ही अभियांत्रिकी शाखांमध्ये काय विशेष आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का?

विज्ञानाशी संबंधित अभियांत्रिकी शाखा

बी.टेक इन इंजिनिअरिंग फिजिक्स आणि इंजिनिअरिंग सायन्स शाखांबद्दल सविस्तर चर्चा करण्यापूर्वी, आपण त्यांचा आढावा घेऊया. मूलतः, या विज्ञानाशी संबंधित अभियांत्रिकी शाखा आहेत. म्हणजेच, त्या आंतरविद्याशाखीय कार्यक्रम आहेत जे विज्ञान आणि अभियांत्रिकी एकत्र करतात.

RRB Group D 2026 भरतीसाठी अर्जाची मुदत वाढली; अंतिम तारीख काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

बी.टेक इन इंजिनिअरिंग फिजिक्समध्ये काय विशेष आहे?

बी.टेक इन इंजिनिअरिंग फिजिक्स शाखेतून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानामागील वैज्ञानिक पाया समजून घेण्यास मदत होते. या शाखेत मेकॅनिक्स, क्वांटम मेकॅनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम सारखे मुख्य भौतिकशास्त्र समाविष्ट आहे. त्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग आणि मटेरियल सायन्स सारखे अभियांत्रिकी घटक देखील समाविष्ट आहेत. ही शाखा संशोधन-आधारित आहे. बी.टेक इन इंजिनिअरिंग फिजिक्स सारख्या शाखेचा प्राथमिक उद्देश विद्यार्थ्यांना किंवा व्यावसायिकांना तयार करणे आहे जे विज्ञान आणि अभियांत्रिकी नवोपक्रमांसह काम करू शकतात.

बी.टेक इन इंजिनिअरिंग सायन्स म्हणजे काय?

बी.टेक इन इंजिनिअरिंग सायन्स प्रोग्राम हा एक आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आहे. या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि मूलभूत अभियांत्रिकी विज्ञान यासारख्या विषयांचा अभ्यास करतात. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थी संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स किंवा सिस्टम अभियांत्रिकी यासारख्या विषयांचा देखील अभ्यास करू शकतात.

दोघांमध्ये काय फरक आहे?

दोन्ही विज्ञान अभियांत्रिकी कार्यक्रम आहेत. या कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकीमागील विज्ञान समजून घेण्याची आणि अभ्यास करण्याची संधी आहे. दोघांमधील फरकांबद्दल सांगायचे तर, अभियांत्रिकी भौतिकशास्त्रातील बी.टेक विद्यार्थ्यांना विषय सखोलपणे समजून घेण्यास मदत करते, तर अभियांत्रिकी विज्ञान त्याचा विस्तार करते.

दोन्ही बी.टेक अभ्यासक्रमांची करिअरची व्याप्ती काय आहे?

अभियांत्रिकी भौतिकशास्त्रातील बी.टेक आणि अभियांत्रिकी विज्ञानातील बी.टेक हे उत्कृष्ट करिअर पर्याय मानले जातात. दोन्हीही करिअरच्या विस्तृत संधी देतात. याचा अर्थ असा की दोन्ही शाखांमधून बी.टेक करणारे विद्यार्थी त्यांचे करिअर पुढे नेऊ शकतात. चला दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या करिअरच्या संधींचा शोध घेऊया.

अभियांत्रिकी भौतिकशास्त्रातील बी.टेक: या शाखेतून बी.टेक करणारे विद्यार्थी उपयोजित भौतिकशास्त्र, साहित्य विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स किंवा सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानात एम.टेक, एम.एस. किंवा पीएच.डी. करू शकतात. त्यांना इस्रो आणि डीआरडीओ सारख्या वैज्ञानिक संशोधन संस्थांमध्ये, एरोस्पेस, अक्षय ऊर्जा, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम तंत्रज्ञानात आणि इलेक्ट्रॉनिक्स डिझायनर, इन्स्ट्रुमेंटेशन डेव्हलपर, उत्पादन अभियांत्रिकी आणि संशोधन समर्थन यासारख्या प्रोफाइलमध्ये काम करण्याची संधी देखील आहे.

अभियांत्रिकी विज्ञानात बी.टेक: या शाखेतील बी.टेक पदवीधर त्यांच्या निवडलेल्या स्पेशलायझेशनवर आधारित करिअर करू शकतात. उदाहरणार्थ, तुम्हाला सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, डेटा सायन्स, मॅन्युफॅक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कन्सल्टिंग, रोबोटिक्स किंवा शाश्वतता क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळू शकते.

1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळणार, सरकारी नोकरीची मोठी संधी! जाणून घ्या कुठे आणि कसा कराल अर्ज

