होळीच्या रंगांपासून आपल्या कारला सुरक्षित ठेवा; ‘या’ 5 सोप्या टिप्स वाचवतील तुमचे हजारो रुपये!

होळीच्या एक-दोन दिवस आधीपासूनच रस्त्यावर रंगांचे फुगे मारण्यास सुरुवात होते. अशा वेळी जर तुम्ही आधीच तयारी केली नाही, तर नंतर कारची साफसफाई किंवा पेंट दुरुस्त करण्यासाठी तुम्हाला हजारो रुपये खर्च करावे लागू शकतात. तुमची कार सुरक्षित ठेवण्यासाठी खालील ५ सोप्या गोष्टी नक्की करा
होळीच्या काळात आपल्या कारवर वॉटरप्रूफ कव्हर लावणं हा सर्वात सोपा आणि महत्त्वाचा मार्ग आहे. हे कव्हर कारला रंग, पाणी आणि धुळीपासून वाचवतं. कव्हर निवडताना ते साइड मिरर आणि टायरपर्यंत पूर्णपणे झाकले जाईल असं निवडावं. जर तुमच्याकडे कार कव्हर नसेल, तर तुम्ही जाड प्लास्टिक शीट किंवा ताडपत्रीचा वापर करू शकता. कव्हर वाऱ्याने उडू नये म्हणून ते व्यवस्थित बांधून ठेवा. ज्यामुळे कार रंगांपासून सुरक्षित राहते.
होळीच्या दिवशी कार कधीही उघड्यावर पार्क करू नका. शक्य असल्यास कार गॅरेजमध्ये, बंद पार्किंगमध्ये किंवा शेडच्या खाली उभी करा. रस्त्याच्या कडेला किंवा मैदानात कार पार्क केल्यास रंगाचे फुगे किंवा उडणारा गुलाल लागण्याचा धोका जास्त वाढतो. सुरक्षित पार्किंगमुळे कारचं होणारं नुकसान चांगलंच टाळता येतं.
होळीच्या 2-3 दिवस आधी कारला वॅक्स किंवा पॉलिश करून घेणं नेहमीच फायदेशीर ठरतं. यामुळे कारच्या मूळ पेंटवर एक संरक्षक पातळ थर तयार होतो, ज्यामुळे रंगाचे डाग पेंटला थेट चिकटत नाहीत. जर तुमचे बजेट असेल, तर तुम्ही ‘सिरेमिक’ किंवा ‘टेफ्लॉन कोटिंग’ देखील करू शकता. यामुळे होळीनंतर कारवरील रंग काढणे जास्त सोपं होतं आणि पेंटची चमकही टिकून राहते. कारही रंगांपासून सुरक्षित राहते.
कार ज्या ठिकाणी उभी आहे त्या ठिकाणी कारच्या सर्व खिडक्या, दरवाजे आणि सनरूफ नीट बंद असल्याची खात्री करा. दरवाजांच्या रबर सील्स सुस्थितीत आहेत की नाही हे तपासून पाहा. कारण आजूबाजूला होळी खेळत असताना पाणी उडवलं जात असेल तर पाणी आत शिरणार नाही. जर तुम्हाला होळीच्या दिवशी कार बाहेर काढावी लागली, तर AC नेहमी रीसर्कुलेट मोडवर ठेवा. जेणेकरून बाहेरची रंगीत हवा आणि धूळ कारच्या आत येणार नाही आणि इंटिरिअर सुरक्षित राहील.
इतकी काळजी घेऊनही जर कारवर रंग पडला, तर तो वाळू देण्याची चूक करू नका. रंग सुकण्यापूर्वीच कोमट पाणी आणि कार शॅम्पूच्या मदतीने तो धुवून टाका. स्वच्छ करताना मऊ कापडाचा वापर करा आणि हलक्या हाताने पुसा. जर डाग जिद्दी असतील, तर बेकिंग सोडा किंवा व्हिनेगरचे सौम्य द्रावण वापरता येईल. साफसफाई झाल्यावर कारला पुन्हा एकदा वॅक्स लावा, जेणेकरून पेंट सुरक्षित राहील.
या सोप्या टिप्स फॉलो केल्यास तुमची कार होळीच्या रंगांपासून सुरक्षित राहील आणि तुमचा आणि तुमच्या कारचा सण अधिक आनंददायी होईल.