राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या मुलावरच बिबट्याचा हल्ला; दुचाकीने जाताना अचानक घातली झडप अन्…

कराड : कराड तालुक्यात बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शुक्रवारी रात्री राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे नेते उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचे चिरंजीव आदिराज पाटील-उंडाळकर यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला. आदिराज हे दुचाकीने घरी जात होते. तेव्हा बिबट्याने त्यांच्यावर झडप घातली. बिबट्याच्या हल्ल्यात आदिराज हे जखमी झाले आहेत.
शेवाळेवाडी विभागात कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी आटोपून आदिराज पाटील हे दुचाकीवरून घरी परतत असताना उंडाळे-शेवाळेवाडी रस्त्यावर अचानक बिबट्याने त्यांच्या दुचाकीवर झेप घेतली. या अनपेक्षित हल्ल्यात आदिराज पाटील यांच्या पायाला जखमा झाल्या. यावेळी दुचाकीवर धनाजी पाटील हे त्यांच्यासोबत होते. या हल्ल्यानंतर दोघांनी प्रसंगावधान राखत तातडीने लोकवस्तीकडे धाव घेतली. त्यानंतर आदिराज पाटील यांना उपचारासाठी उंडाळे येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे.
उदयसिंह पाटील-उंडाळकर हे कराड तालुक्यातील येळगाव जिल्हा परिषद गटातून निवडणूक लढवत असून, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच आदिराज पाटील हे परिसरात कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधत होते. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, बिबट्याच्या वावराबाबत नागरिकांमध्ये भीती व्यक्त केली जात आहे. या भागात वनविभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
दरम्यान, मला काहीही झालेले नाही. सर्वांनी आपापले बूथ सांभाळा. कुणीही भेटायला येऊ नका. मी उद्या बूथवर भेट द्यायला येणार आहे, असे आवाहन आदिराज पाटील-उंडाळकर यांनी सोशलमाध्यमांवरून कार्यकर्त्यांना केले. त्यानुसार शनिवारी येळगाव जिल्हा परिषद गटातील काही बूथसह लगतच्या पंचायत समिती बूथवरही त्यांनी भेट दिली. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आणखी उत्साह वाढल्याचे दिसून आले.
मला काहीही झालं नाही
– आदिराज पाटील-उंडाळकर
परिसरात भीतीचे वातावरण
भाईंदर परिसरात नागरिकांवर हल्ला करून भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या चार वर्षीय नर बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सोमवारी येऊर वनक्षेत्रातील नागला परिसरात या बिबट्याचे शव आढळून आले. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यानंतरच कारण समजणार असल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.