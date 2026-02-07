Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या मुलावरच बिबट्याचा हल्ला; दुचाकीने जाताना अचानक घातली झडप अन्…

शेवाळेवाडी विभागात कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी आटोपून आदिराज पाटील हे दुचाकीवरून घरी परतत असताना उंडाळे-शेवाळेवाडी रस्त्यावर अचानक बिबट्याने त्यांच्या दुचाकीवर झेप घेतली.

Updated On: Feb 07, 2026 | 01:51 PM
राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या मुलावरच बिबट्याचा हल्ला; दुचाकीने जाताना अचानक घातली झडप

राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या मुलावरच बिबट्याचा हल्ला; दुचाकीने जाताना अचानक घातली झडप (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

कराड : कराड तालुक्यात बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शुक्रवारी रात्री राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे नेते उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचे चिरंजीव आदिराज पाटील-उंडाळकर यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला. आदिराज हे दुचाकीने घरी जात होते. तेव्हा बिबट्याने त्यांच्यावर झडप घातली. बिबट्याच्या हल्ल्यात आदिराज हे जखमी झाले आहेत.

शेवाळेवाडी विभागात कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी आटोपून आदिराज पाटील हे दुचाकीवरून घरी परतत असताना उंडाळे-शेवाळेवाडी रस्त्यावर अचानक बिबट्याने त्यांच्या दुचाकीवर झेप घेतली. या अनपेक्षित हल्ल्यात आदिराज पाटील यांच्या पायाला जखमा झाल्या. यावेळी दुचाकीवर धनाजी पाटील हे त्यांच्यासोबत होते. या हल्ल्यानंतर दोघांनी प्रसंगावधान राखत तातडीने लोकवस्तीकडे धाव घेतली. त्यानंतर आदिराज पाटील यांना उपचारासाठी उंडाळे येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे.

हेदेखील वाचा : Mira Bhayandar Leopard: धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याचा मृत्यू; नेमकं काय आहे कारण?

उदयसिंह पाटील-उंडाळकर हे कराड तालुक्यातील येळगाव जिल्हा परिषद गटातून निवडणूक लढवत असून, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच आदिराज पाटील हे परिसरात कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधत होते. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, बिबट्याच्या वावराबाबत नागरिकांमध्ये भीती व्यक्त केली जात आहे. या भागात वनविभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

दरम्यान, मला काहीही झालेले नाही. सर्वांनी आपापले बूथ सांभाळा. कुणीही भेटायला येऊ नका. मी उद्या बूथवर भेट द्यायला येणार आहे, असे आवाहन आदिराज पाटील-उंडाळकर यांनी सोशलमाध्यमांवरून कार्यकर्त्यांना केले. त्यानुसार शनिवारी येळगाव जिल्हा परिषद गटातील काही बूथसह लगतच्या पंचायत समिती बूथवरही त्यांनी भेट दिली. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये आणखी उत्साह वाढल्याचे दिसून आले.

मला काहीही झालं नाही

मला काहीही झालेलं नाही. कोणीही भेटायला येऊ नका. सर्वांनी आपापले बूथ सांभाळा, असे आवाहन आदिराज यांनी केले.

– आदिराज पाटील-उंडाळकर

परिसरात भीतीचे वातावरण 

भाईंदर परिसरात नागरिकांवर हल्ला करून भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या चार वर्षीय नर बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सोमवारी येऊर वनक्षेत्रातील नागला परिसरात या बिबट्याचे शव आढळून आले. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यानंतरच कारण समजणार असल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

Web Title: A leopard attacked on adiraj patil undalkar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 01:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira Bhayandar Leopard: धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याचा मृत्यू; नेमकं काय आहे कारण?
1

Mira Bhayandar Leopard: धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याचा मृत्यू; नेमकं काय आहे कारण?

Ahilyanagar News: बिबट्यांचा मानवी वस्तीत मुक्तसंचार, खडकीमध्ये दहशत! दिवस वीजपुरवठ्याचे महावितरणला दिले निवेदन
2

Ahilyanagar News: बिबट्यांचा मानवी वस्तीत मुक्तसंचार, खडकीमध्ये दहशत! दिवस वीजपुरवठ्याचे महावितरणला दिले निवेदन

Sangli News : शिराळा तालुक्यातील बिऊरमधील नरभक्षक बिबट्या अखेर जेरबंद; वनविभाग व रेस्क्यू टीमच्या प्रयत्नांना यश
3

Sangli News : शिराळा तालुक्यातील बिऊरमधील नरभक्षक बिबट्या अखेर जेरबंद; वनविभाग व रेस्क्यू टीमच्या प्रयत्नांना यश

कृष्णा नदीत सापडला तब्बल 25 किलोंचा दुर्मिळ कटला मासा; नागरिकांची एकच गर्दी
4

कृष्णा नदीत सापडला तब्बल 25 किलोंचा दुर्मिळ कटला मासा; नागरिकांची एकच गर्दी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फुलकिडीमुळे आंबा बागायतदार चिंतेत; शेतकऱ्यांची नितेश राणेंकडे ‘ही’ मागणी

फुलकिडीमुळे आंबा बागायतदार चिंतेत; शेतकऱ्यांची नितेश राणेंकडे ‘ही’ मागणी

Feb 07, 2026 | 02:32 PM
Brave Ark 2-in-1: 14,550mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्ले… भारतात नव्या टॅब्लेटची एंट्री, वाचा किंमत आणि फीचर्स

Brave Ark 2-in-1: 14,550mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्ले… भारतात नव्या टॅब्लेटची एंट्री, वाचा किंमत आणि फीचर्स

Feb 07, 2026 | 02:30 PM
चूक कोणाची? भरधाव ऑटो आणि दुचाकीची जोरदार धडक; काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO VIRAL

चूक कोणाची? भरधाव ऑटो आणि दुचाकीची जोरदार धडक; काळजाचा ठोका चुकवणारा VIDEO VIRAL

Feb 07, 2026 | 02:28 PM
PAK vs NED : नेदरलॅंडची एक चूक अन् सामना गमावला! पाकिस्तानने 3 विकेट्सने मिळवला विजय…

PAK vs NED : नेदरलॅंडची एक चूक अन् सामना गमावला! पाकिस्तानने 3 विकेट्सने मिळवला विजय…

Feb 07, 2026 | 02:27 PM
Rantgiri जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढला; फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच पारा ३३ अंशावर

Rantgiri जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढला; फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच पारा ३३ अंशावर

Feb 07, 2026 | 02:20 PM
Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Feb 07, 2026 | 02:19 PM
Sangali News:सांगलीत पर्यावरणासाठी मतदानावर बहिष्कार; बलगवडे गावातील मतदारांनी फिरवली पाठ

Sangali News:सांगलीत पर्यावरणासाठी मतदानावर बहिष्कार; बलगवडे गावातील मतदारांनी फिरवली पाठ

Feb 07, 2026 | 02:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM