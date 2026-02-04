Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कृष्णा नदीत सापडला तब्बल 25 किलोंचा दुर्मिळ कटला मासा; नागरिकांची एकच गर्दी

स्थानिक मच्छीमार प्रल्हाद लोखंडे हे नेहमीप्रमाणे मासेमारी करत असताना त्यांच्या जाळ्यात हा मोठा मासा अडकला. मासा नदीत सापडल्याची माहिती परिसरात पसरताच नागरिकांनी प्रल्हाद लोखंडे यांच्या निवासस्थानी गर्दी केली होती.

Updated On: Feb 04, 2026 | 11:02 AM
कृष्णा नदीत सापडला २५ किलोचा दुर्मिळ कटला मासा

कृष्णा नदीत सापडला २५ किलोचा दुर्मिळ कटला मासा

कराड : कराड तालुक्यातील रेठरे खुर्द परिसरात कृष्णा नदी पात्रात मासेमारीदरम्यान तब्बल २५ किलो वजनाचा कटला जातीचा मासा सापडला. तब्बल 25 किलो वजनाचा हा मासा सापडल्याने परिसरात कुतूहल निर्माण झाले आहे. हा मासा पाहण्यासाठी कराडकरांनी एकच गर्दी केली होती.

मंगळवारी (दि. ३) सकाळी सुमारे सात वाजण्याच्या सुमारास स्थानिक मच्छीमार प्रल्हाद लोखंडे हे नेहमीप्रमाणे मासेमारी करत असताना त्यांच्या जाळ्यात हा मोठा मासा अडकला. एवढ्या मोठ्या आकाराचा मासा नदीत सापडल्याची माहिती परिसरात पसरताच नागरिकांनी प्रल्हाद लोखंडे यांच्या निवासस्थानी गर्दी केली. अनेकांनी हा दुर्मिळ मासा प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी हजेरी लावली.

दरम्यान, कृष्णा नदीतील जलसंपदा अजूनही समृद्ध असल्याचे यामुळे अधोरेखित होत असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिकांनी व्यक्त केली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, याच नदी पात्रात मागील वर्षी मनोज लोखंडे यांना तब्बल 50 किलो वजनाचा कटला मासा सापडला होता. त्या घटनेनंतर यंदा पुन्हा मोठ्या आकाराचा मासा सापडल्याने रेठरे खुर्द परिसरात चर्चा रंगली आहे.

रेड पांडाची संख्या होतीये कमी

जगात असे अनेक प्राणी आहेत जे बहुदा लोकांना माहित नसावेत. आणि जे माहित आहेत. त्यांचेही अस्तित्त्व धोक्यात आले आहे. याचे कारण जंगलतोड, शिकार, आणि आधुनिकीकरण आहे. या कारणांमुळे जगातील खूप प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. लाल पांडा हा प्राणीदेखील त्यातीलच एक आहे. या प्राण्याबद्दल बऱ्याच लोकांना माहित नाही. लाल पांडा, ज्याला “रेड पांडा” देखील म्हणतात. हा एक हिमालयीन प्रदेश आणि नैऋत्य चीनमध्ये आढळणारा एक सुंदर आणि गोंडस प्राणी आहे. त्यांच्या संख्येत घट होण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी मुख्य कारणांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

Published On: Feb 04, 2026 | 11:02 AM

