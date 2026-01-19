Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ahilyanagar Haregaon Ashok Factory Owner Didnt Give Salary To Workers From Last 10 Months

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव येथे अशोक कारखान्याच्या कामगारांना तब्बल 10 झाले तरी पगार मिळाला नाही. यामुळे कामगारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 09:30 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • अशोक कारखान्यातील कामगारांना दहा महिन्यांपासून पगार दिलेला नाही
  • अहिल्यानगरमधील हरेगाव येथील घटना
  • जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव येथील अशोक कारखान्यातील कामगारांना गेल्या दहा महिन्यांपासून पगार मिळालेले नाहीत, असा गंभीर आरोप स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निलेश शेडगे यांनी केला आहे. कामगारांच्या नावे बँकांकडून कर्ज काढून कारखान्याचा खर्च भागविण्यात आल्याने, आज कामगार आर्थिक संकटात सापडले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

कामगारांच्या नावावर कर्ज, बँकांकडून नोटिसा

शेडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, कारखाना आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचा खर्च भागवण्यासाठी कामगारांच्या नावे बँक कर्जे काढण्यात आली. ही कर्जे थकित झाल्याने संबंधित बँकांनी आता थेट कामगारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. कर्ज फेडले नाही तर मालमत्ता जप्तीचा इशारा दिल्याने कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
नावावर थकीत कर्ज असल्याने कामगारांना नव्याने कर्ज मिळणे अशक्य झाले असून, कामगार पतसंस्था व पतपेढ्यांचे हप्तेही थकित झाले आहेत. यामुळे व्याजाचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उपासमारीची वेळ; संचालक मंडळ जबाबदार

सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडीत सापडल्याने अनेक कामगारांवर उपासमारीची वेळ आल्याचा आरोप शेडगे यांनी केला आहे. या संपूर्ण परिस्थितीसाठी अशोक कारखान्याचे संचालक मंडळ आणि चेअरमन, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्या गैरकारभाराला जबाबदार धरले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चेअरमन यांच्या चुकीच्या आर्थिक निर्णयांमुळेच कारखाना आर्थिक अडचणीत सापडल्याचा आरोप त्यांनी केला.

‘कामगार उपाशी, चेअरमन तुपाशी’

एकीकडे कामगार अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत असताना, दुसरीकडे कारखान्याचे चेअरमन व त्यांचे कुटुंबीय ऐषआरामात जीवन जगत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कारखान्याचे ड्रायव्हर खासगी कामांसाठी, तर कर्मचारी शेतीच्या कामासाठी वापरले जात असल्याचेही शेडगे यांनी सांगितले.

कामगार संकटात असताना चेअरमन राजकारण व निवडणुकांमध्ये व्यस्त असल्याने कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. मात्र दहशत आणि दबावामुळे अनेक कामगार तक्रार न करता अन्याय सहन करत असल्याचे चित्र आहे.

राजीनाम्यानंतरही हक्कांचे पैसे मिळत नसल्याचा आरोप

अनेक कामगारांनी परिस्थितीला कंटाळून राजीनामे दिले असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र राजीनामा दिल्यानंतर किंवा निवृत्त झाल्यानंतरही ग्रॅच्युटी, बोनस तसेच भविष्य निर्वाह निधी (PF) वेळेवर दिला जात नसल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. काही कामगार उदरनिर्वाहासाठी शेतीच्या कामावर रोजंदारीने काम करत असल्याचेही समोर आले आहे.

चौकशीची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निलेश शेडगे यांनी केली असून, अशोक कारखान्याचे चेअरमन व संचालक मंडळ यांनाच या दुर्दशेस जबाबदार धरले पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे.

Web Title: Ahilyanagar haregaon ashok factory owner didnt give salary to workers from last 10 months

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 09:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या
2

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
3

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
4

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM
सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

सुंदर दिसण्यासाठी काय खावं? सकाळपासून रात्रीपर्यंत हा डाएट चार्ट फॉलो करा; नॅचरली चेहरा राहील चमकदार

Jan 22, 2026 | 08:15 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात? 

Jan 22, 2026 | 08:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM