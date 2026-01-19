Sanjay Raut BMC Mayor 2026: भाजप-ठाकरेंमध्ये अंतर्गत खलबतं...; संजय राऊतांनी स्पष्टचं सांगितलं

संजय राऊत म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये कोणताही चर्चा झालेली नाही. भाजप आणि ठाकरेंमधील चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या या केवळ अफवा आहेत. कुणाला महापौर करायचं हे भाजप आणि गौतम अदानी ठरवतील. मुंबईकरांनी ज्या प्रकारचे आकडे दिले आहेत. ते पाहता भाजप किती विजय करत असला तरी त्याचा विजय झालेला नाही. महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदे यांना दिल्लीतून चावी दिली जात आहे. मुंबई भाजपचा किंवा विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांचा महापौर होऊ नये यासाठी दिल्लीतूनच प्रयत्न सुरू आहेत, असा दावाही राऊतांनी यावेळी केला. (Devendra Fadnavis Eknath Shinde Yuti)
दरम्यान, महापौर पदाच्या निवडणुकीवेळी ठाकरेंचे ६५ नगरसेवक गैरहजर राहू शकतात, असही बोलल जात आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी नगरसेवक गैरहजर राहिल्यास निवडणूक बिनविरोध होईल. या माध्यमातून ठाकरे गट मुंबई महापालिकेतील २०१७ सालची भरपाई करून देणार असल्याची चर्चा आहे. पण या सगळ्यावर भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी या सगळे दावे फेटाळून लावले आहेत. (Shivsena UBT BMC Election 2026)
प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे गटासोबत अशी कोणताही चर्चा सुरू नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. २०१७ मध्ये ठाकरे गटाचा महापौर व्हावा, यासाठी भाजपने माघार घेतली होती. त्याचीच 2017 साली भाजपने ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत सत्तेत सहभागी होणार नसल्याचा निर्णय घेतला होता. भाजप पहारेकऱ्यांच्या भूमिकेत होती. तसेच भाजपने विरोधी पक्षनेतेपद न घेतल्याने तेदेखील काँग्रेसकडे गेले होते. असं दरेकर यांनी स्पष्ट केलं.