Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Sangli News: सांगलीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा गटनेता निवडताना झाली गडबड..! राजकीय वातावरण तापले

सांगली जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) गटनेते निवडीवरून वाद. जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबावाचा आरोप करत विलासराव जगतापांनी व्यक्त केला संताप. सत्तास्थापनेचे समीकरण नव्या वळणावर.

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:37 PM
Sangli News: सांगलीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा गटनेता निवडताना झाली गडबड..! राजकीय वातावरण तापले
Follow Us:
Follow Us:

 

  • सांगलीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा गटनेता निवडताना झाली गडबड..!
  • राजकीय वातावरण तापले
सांगली : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाकडून राजेश्वरी रणधीर नाईक यांची जिल्हा परिषद गटनेतेपदी निवड करण्यात आली असली, तरी या निवडीची प्रशासकीय नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासनाकडून होत असलेल्या टाळाटाळीवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांवर कोणाचातरी दबाव असल्यामुळेच प्रक्रिया रखडवली जात असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी शुक्रवारी केला.

जगताप म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी पक्षाचे सर्व सदस्य आणि पदाधिकारी गटनेतेपदाच्या नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले होते. मात्र प्रशासनाने अर्जात तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगून प्रक्रिया थांबवली. सांगितलेल्या चुका दुरुस्त करून शुक्रवारी पुन्हा अर्ज सादर करण्यात आला, तरीही नव्याने त्रुटी काढण्यात आल्या. दिवसभर सदस्य व पदाधिकारी प्रतीक्षा करत असतानाच गट नोंदणी न करताच जिल्हाधिकारी निघून गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. “प्रशासनाने कोणाच्या दबावाखाली काम करू नये. कायद्याच्या चौकटीत जे योग्य आहे तेच करावे,” असे स्पष्ट करत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायाची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.

दरम्यान, राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षात व्हीपच्या अधिकारावरून दोन दिवसांपूर्वी नाट्यमय घडामोडी घडल्या होत्या. गटनेत्याकडे व्हीपचे अधिकार असणे आवश्यक असताना जिल्हाध्यक्षांनी ते स्वतःकडे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर नेत्यांमधील चर्चेनंतर व्हीप अधिकारासंदर्भातील पत्र नव्याने सादर करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांनी ही तांत्रिक चूक असल्याचे स्पष्ट केले. तरीही शुक्रवारी रात्रीपर्यंत गट स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नव्हती.

Sangli Zilla Parishad: सांगली जिल्हा परिषदेत महायुतीचे स्पष्ट बहुमत; अध्यक्षपदाचा फैसला वरिष्ठ नेते करणार – गोपीचंद पडळकर

दरम्यान, जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेबाबत भूमिका ठरवण्यासाठी राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाची शुक्रवारी मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यासोबत चर्चा अपेक्षित होती. मात्र जिल्ह्यातील कोणताही नेता या बैठकीला उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

महायुतीसोबत जाण्यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठांकडून दबाव असल्याची चर्चा असली तरी जिल्ह्यातील बहुतांश नेते महाविकास आघाडीसोबत जाण्याच्या भूमिकेत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेचे समीकरण आता नव्या राजकीय वळणावर जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

अर्जातील नावांमध्ये त्रुटी

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडून आलेले सदस्य गट नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्याकडे गेले होते. अर्जाची तपासणी करताना सावित्री रवि-पाटील यांच्यासह एका सदस्याच्या नावात त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्याने अर्ज दुरुस्त करून पुन्हा सादर करण्यास सांगितल्याची माहिती प्रशासनाकडून मिळाली आहे.

Sadabhau Khot on Jayant Patil: “जयंत पाटील म्हणजे राजकारणातील शकुनी मामा”; सदाभाऊ खोतांचा खळबळजनक आरोप

Web Title: Sangli ncp ajit pawar group leader selection controversy political drama

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 09:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: “अजितदादांच्या अपघाताचा अहवाल तीन वर्षांनी…” रोहित पवारांचा सवाल
1

Maharashtra Politics: “अजितदादांच्या अपघाताचा अहवाल तीन वर्षांनी…” रोहित पवारांचा सवाल

Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक
2

Maharashtra Budget 2026 : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

Maharashtra Budget 2026 : ही दोस्ती तुटायची नाही..! दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मरणार्थ मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा
3

Maharashtra Budget 2026 : ही दोस्ती तुटायची नाही..! दिवंगत नेते अजित पवारांच्या स्मरणार्थ मुख्यमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा

Sangli News: सांगली जिल्हा परिषदेचे १४ कर्मचारी निलंबित, वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र सादर न कल्याने सीईओ नरवाडे यांची कारवाई
4

Sangli News: सांगली जिल्हा परिषदेचे १४ कर्मचारी निलंबित, वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र सादर न कल्याने सीईओ नरवाडे यांची कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli News: सांगलीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा गटनेता निवडताना झाली गडबड..! राजकीय वातावरण तापले

Sangli News: सांगलीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा गटनेता निवडताना झाली गडबड..! राजकीय वातावरण तापले

Mar 06, 2026 | 09:37 PM
MasterChef India 9 चा आला निकाल! नागपूरची ‘अजिंक्य आणि विक्रम’ जोडी ठरली बेमिसाल

MasterChef India 9 चा आला निकाल! नागपूरची ‘अजिंक्य आणि विक्रम’ जोडी ठरली बेमिसाल

Mar 06, 2026 | 09:28 PM
NCB ची मोठी कारवाई! नेपाळ-भारत-श्रीलंका ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त; १० कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत

NCB ची मोठी कारवाई! नेपाळ-भारत-श्रीलंका ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त; १० कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत

Mar 06, 2026 | 09:23 PM
आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

Mar 06, 2026 | 09:06 PM
बापाचं स्वप्न लेकाने केलं पूर्ण! ‘या’ भाजप नेत्याचा मुलगा झाला IAS; तिसऱ्या प्रयत्नात UPSC परीक्षेत मारली बाजी

बापाचं स्वप्न लेकाने केलं पूर्ण! ‘या’ भाजप नेत्याचा मुलगा झाला IAS; तिसऱ्या प्रयत्नात UPSC परीक्षेत मारली बाजी

Mar 06, 2026 | 08:52 PM
Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

Mar 06, 2026 | 08:46 PM
बाई घरही चालवते आणि बॉक्स ऑफिसही! अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चित्रपटाचे 50 दिवस पूर्ण

बाई घरही चालवते आणि बॉक्स ऑफिसही! अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चित्रपटाचे 50 दिवस पूर्ण

Mar 06, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM