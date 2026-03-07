Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण

महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणुकीवरुन जोरदार राजकारण रंगले, यामध्ये भाजपने चार उमेदवार जाहीर केले असून यामधून राजकीय समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला.

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:15 AM
BJP politics of keeping all communities statisfied in Rajya Sabha candidate selection

राज्यसभा उमेदवार निवडीमध्ये भाजपने सर्व समाजांना समाधानी ठेवण्याचे राजकारण केले (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडताना भाजपने सामाजिक गतिशीलतेचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात भाजपला पराभव पत्करावा लागला. वन हक्क, जमीन हक्क आणि आरक्षण गमावण्याची भीती यासारख्या मुद्द्यांमुळे आदिवासी मतदारांनी भाजपच्या विरोधात मतदान केले. त्यावेळी भाजपला विदर्भातील १० पैकी फक्त दोन लोकसभा जागा नागपूर आणि अकोलामध्ये जिंकता आल्या. बुलढाण्यात शिवसेनेने (शिंदे) विजय मिळवला, त्यामुळे महायुतीला तीन जागा मिळाल्या.

विदर्भात भाजपचा पराभव 

निर्णायक आदिवासी मतांमुळे भाजपचा गडचिरोली-चिमूर, भंडारा-गोंदिया, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि अमरावतीमध्ये पराभव झाला. या पार्श्वभूमीवर, भाजपने आदिवासी समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी नागपूरच्या माजी महापौर आणि महानगरपालिकेच्या अग्निशमन आणि बचाव समितीच्या विद्यमान अध्यक्षा माया इवनाते यांना राज्यसभेचे उमेदवार म्हणून नामांकित केले आहे. तसेच, तीन वर्षांनी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आणि धनगर-हटकर समाजाचा विचार करून, भाजपने मराठवाड्यातील हिंगोली येथून रामराव वडकुते यांना उमेदवारी दिली आहे. वडकुते हे मूळचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पक्षाने त्यांना मेंढ्या-शेळी मंडळाचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त केले. भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतरही ते पक्षाचे काम करत राहिले. त्यांना राज्यसभेचे उमेदवार बनवून भाजपने सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे.

हे देखील वाचा : भारताला या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागणार; Iran-Israel संघर्षावर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया

दलित आणि मराठ्यांसाठी नेतृत्व

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांना राज्यसभेची तिकिटे देऊन पक्षाने दलित, मराठा, आदिवासी आणि ओबीसींना समाधानी केले आहे. आठवले यांना आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. यापूर्वी, भाजपने नागपूरचे डॉ. विकास महात्मे आणि पिंपरीचे अमर साबळे यांना राज्यसभेवर निवडून देऊन धनगर आणि दलितांना संधी दिली होती. आता, अशाच प्रकारचे सोशल इंजिनिअरिंग वापरले जात आहे. एखाद्या समुदायाला एकत्र करण्यासाठी, भाजप त्यांच्या एका नेत्याला उमेदवारी देते.

हे देखील वाचा : गुलाबी जॅकेटचा जलवा कायम! अजित पवारांच्या आठवणीत CM देवेंद्र फडणवीसांचा खास लूक

देशभरात राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी निवडणुका होणार 

देशभरात राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा आहेत, सात. तामिळनाडूमध्ये सहा, त्यानंतर बिहार आणि बंगाल आणि ओडिशातील चार. गेल्या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत विजयामुळे, महायुती राज्यसभेचे सहा खासदार निवडून आणण्याची क्षमता आहे. भाजप यापैकी चार जागांवर निवडणूक लढवत आहे. शिंदे यांची सेना आणि दिवंगत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रत्येकी एक जागा जिंकली आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभा सोडली आहे आणि राज्याच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे, त्यामुळे ती जागा पार्थ पवार यांना मिळण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना राहुल शेवाळे यांना उमेदवारी देऊ शकते. युती अबाधित राहावी यासाठी काँग्रेसने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पाठिंबा देण्याचा पवित्रा स्वीकारला आहे. त्यांची बिनविरोध निवड होण्याची शक्यता आहे.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Bjp politics of keeping all communities statisfied in rajya sabha candidate selection

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 01:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sharad Pawar News :  राज्यसभेवर हॅटट्रीक! उमेदवारी जाहीर होताच शरद पवारांची भावनिक पोस्ट
1

Sharad Pawar News :  राज्यसभेवर हॅटट्रीक! उमेदवारी जाहीर होताच शरद पवारांची भावनिक पोस्ट

Maharashtra Politics : “भाजपने महाराष्ट्रात निवडणुकीसाठी घोडेबाजार करू नये…; बिनविरोध राज्यसभा निवडणुकीवर संजय राऊत स्पष्ट बोलले
2

Maharashtra Politics : “भाजपने महाराष्ट्रात निवडणुकीसाठी घोडेबाजार करू नये…; बिनविरोध राज्यसभा निवडणुकीवर संजय राऊत स्पष्ट बोलले

रामराव वडकुतेंच्या उमेदवारीने सर्वांनाच धक्का! नांदेडला मिळाले राज्यसभेत आणखी एक नेतृत्व
3

रामराव वडकुतेंच्या उमेदवारीने सर्वांनाच धक्का! नांदेडला मिळाले राज्यसभेत आणखी एक नेतृत्व

Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत
4

Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण

राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण

Mar 07, 2026 | 01:15 AM
तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांसाठी लाच घेणं भोवलं; एसीबीने एकाला रंगेहात पकडले

तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांसाठी लाच घेणं भोवलं; एसीबीने एकाला रंगेहात पकडले

Mar 07, 2026 | 12:30 AM
Sangli News: सांगलीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा गटनेता निवडताना झाली गडबड..! राजकीय वातावरण तापले

Sangli News: सांगलीत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा गटनेता निवडताना झाली गडबड..! राजकीय वातावरण तापले

Mar 06, 2026 | 09:37 PM
Maharashtra Politics: “अजितदादांच्या अपघाताचा अहवाल तीन वर्षांनी…” रोहित पवारांचा सवाल

Maharashtra Politics: “अजितदादांच्या अपघाताचा अहवाल तीन वर्षांनी…” रोहित पवारांचा सवाल

Mar 06, 2026 | 09:31 PM
MasterChef India 9 चा आला निकाल! नागपूरची ‘अजिंक्य आणि विक्रम’ जोडी ठरली बेमिसाल

MasterChef India 9 चा आला निकाल! नागपूरची ‘अजिंक्य आणि विक्रम’ जोडी ठरली बेमिसाल

Mar 06, 2026 | 09:28 PM
NCB ची मोठी कारवाई! नेपाळ-भारत-श्रीलंका ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त; १० कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत

NCB ची मोठी कारवाई! नेपाळ-भारत-श्रीलंका ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त; १० कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत

Mar 06, 2026 | 09:23 PM
आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

Mar 06, 2026 | 09:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM