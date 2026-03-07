राज्यसभा निवडणुकीसाठी सामाजिक समीकरणांची सांगड; भाजपचे उमेदवार निवडीतून राजकारण

राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार निवडताना भाजपने सामाजिक गतिशीलतेचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात भाजपला पराभव पत्करावा लागला. वन हक्क, जमीन हक्क आणि आरक्षण गमावण्याची भीती यासारख्या मुद्द्यांमुळे आदिवासी मतदारांनी भाजपच्या विरोधात मतदान केले. त्यावेळी भाजपला विदर्भातील १० पैकी फक्त दोन लोकसभा जागा नागपूर आणि अकोलामध्ये जिंकता आल्या. बुलढाण्यात शिवसेनेने (शिंदे) विजय मिळवला, त्यामुळे महायुतीला तीन जागा मिळाल्या.
विदर्भात भाजपचा पराभव
निर्णायक आदिवासी मतांमुळे भाजपचा गडचिरोली-चिमूर, भंडारा-गोंदिया, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि अमरावतीमध्ये पराभव झाला. या पार्श्वभूमीवर, भाजपने आदिवासी समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी नागपूरच्या माजी महापौर आणि महानगरपालिकेच्या अग्निशमन आणि बचाव समितीच्या विद्यमान अध्यक्षा माया इवनाते यांना राज्यसभेचे उमेदवार म्हणून नामांकित केले आहे. तसेच, तीन वर्षांनी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आणि धनगर-हटकर समाजाचा विचार करून, भाजपने मराठवाड्यातील हिंगोली येथून रामराव वडकुते यांना उमेदवारी दिली आहे. वडकुते हे मूळचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पक्षाने त्यांना मेंढ्या-शेळी मंडळाचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त केले. भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतरही ते पक्षाचे काम करत राहिले. त्यांना राज्यसभेचे उमेदवार बनवून भाजपने सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे.
दलित आणि मराठ्यांसाठी नेतृत्व
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांना राज्यसभेची तिकिटे देऊन पक्षाने दलित, मराठा, आदिवासी आणि ओबीसींना समाधानी केले आहे. आठवले यांना आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. यापूर्वी, भाजपने नागपूरचे डॉ. विकास महात्मे आणि पिंपरीचे अमर साबळे यांना राज्यसभेवर निवडून देऊन धनगर आणि दलितांना संधी दिली होती. आता, अशाच प्रकारचे सोशल इंजिनिअरिंग वापरले जात आहे. एखाद्या समुदायाला एकत्र करण्यासाठी, भाजप त्यांच्या एका नेत्याला उमेदवारी देते.
देशभरात राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी निवडणुका होणार
देशभरात राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा आहेत, सात. तामिळनाडूमध्ये सहा, त्यानंतर बिहार आणि बंगाल आणि ओडिशातील चार. गेल्या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत विजयामुळे, महायुती राज्यसभेचे सहा खासदार निवडून आणण्याची क्षमता आहे. भाजप यापैकी चार जागांवर निवडणूक लढवत आहे. शिंदे यांची सेना आणि दिवंगत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रत्येकी एक जागा जिंकली आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभा सोडली आहे आणि राज्याच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे, त्यामुळे ती जागा पार्थ पवार यांना मिळण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना राहुल शेवाळे यांना उमेदवारी देऊ शकते. युती अबाधित राहावी यासाठी काँग्रेसने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पाठिंबा देण्याचा पवित्रा स्वीकारला आहे. त्यांची बिनविरोध निवड होण्याची शक्यता आहे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
