Maharashtra Politics: "अजितदादांच्या अपघाताचा अहवाल तीन वर्षांनी..." रोहित पवारांचा सवाल

विमान दुर्घटना प्रकरणात रोहित पवार आक्रमक
रोहित पवारांनी घेतली सीआयडी अधिकाऱ्यांची भेट
सीआयडी अधिकाऱ्यांवर दबाव असण्याची शक्यता – पवार
पुणे: विमान दुर्घटना प्रकरणात अद्याप गुन्हा नोंदवला गेला नसल्याने आमदार रोहित पवार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अजित पवार यांच्या मृत्यूशी संबंधित या दुर्घटनेचा अंतिम तपास अहवाल अद्याप समोर आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शुक्रवारी त्यांनी सीआयडी अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना हा आरोप केला.
रोहित पवार म्हणाले की, सीआयडी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी प्राथमिक एएआयबी अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे सांगितले होते. तो अहवाल आता आला असला तरी अंतिम अहवाल आल्यानंतरच गुन्हा दाखल केला जाईल, असे सांगितले आहे. मात्र २०२३ मधील एका विमान दुर्घटनेचा अंतिम अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे अजितदादा यांच्या अपघाताचा चौकशी अहवाल तीन तीन वर्षांनी येणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, २०१९ मध्ये भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या पाठपुराव्यानंतर एका विमान दुर्घटना प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मग अजित पवार यांच्या संदर्भातील या दुर्घटना प्रकरणात अद्याप गुन्हा का नोंदवला गेला नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, ज्या व्हीएसआर कंपनीच्या विमान दुर्घटनेत अजित पवार यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात आहे, त्या कंपनीचे मालक व्ही. के. सिंग चौकशीसाठी सीआयडी कार्यालयात आले होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत बंदुकधारी अंगरक्षक होते. यावरही रोहित पवार यांनी प्रश्न उपस्थित करत, जर ते निर्दोष असतील तर एवढ्या सुरक्षेची गरज का भासली, असा सवाल केला. सीआयडीमधील अधिकारी चांगले आहेत, मात्र त्यांच्यावर काही प्रकारचा दबाव असावा, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. अजित पवार यांच्या दुर्घटना प्रकरणात सखोल चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
रोहित पवार म्हणाले की, “अपघाताच्या वेळी विमान उजवीकडे झुकले होते, तर अपघाताच्या व्हिडिओमध्ये विमान डावीकडे झुकलेले दिसते. अहवालात असे म्हटले आहे की, विमान झाडांना धडकले, परंतु घटनास्थळी कोणतेही झाडे नाहीत तर फक्त लहान गवत होते.”