Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Bjp Instructions To Newly Elected Corporators Regarding Mumbai Bmc Mayor Government Formation

BMC महापौर पदासाठी भाजपनेही खेळला डाव! सावध भूमिका घेत नगरसेवकांना दिल्या खास सूचना

एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे नगरसेवक हे एका हॉटेलमध्ये ठेवल्यामुळे राजकारण रंगले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सावध भूमिका घेत भाजपने देखील त्यांच्या नगरसेवकांना खास सूचना दिला आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 11:41 AM
BMC mayoral reservation lottery announced general category woman will mayor of Mumbai

मुंबई महापालिकेवर महिला राज येणार असून सर्वसाधारण गटातील महिला महापौर होणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईच्या महापौर पदावरुन राजकारण रंगलं
  • भाजपकडून नगरसेवकांबाबत सावध भूमिका
  • नवनिर्वाचित नगरसेवकांना दिल्या खास सूचना
BMC Myaor : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका (Municipal Election Result 2026) झाल्या आहेत. महापालिका निवडणूका पार पडल्या असून निकाल हाती आला आहे. मुंबई, पुण्यासह प्रमुख महापालिकांवर विजय मिळवण्यास भाजपला यश आले आहे. भाजपला मुंबईमध्ये (BMC Elections 2026) पहिल्यांदा एवढ्या जागा जिंकण्यास यश आल्यामुळे भाजपकडून जल्लोष केला जात आहे. मात्र आता सत्तास्थापनेचे राजकारण सुरु झाले आहे. एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे नगरसेवक हे एका हॉटेलमध्ये ठेवल्यामुळे राजकारण रंगले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सावध भूमिका घेत भाजपने देखील त्यांच्या नगरसेवकांना खास सूचना दिला आहे.

बीएमसी निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवेसना शिंदे गट यांच्या महायुतीला बहुमत मिळालं असून त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेवर त्यांचाच भगवा फकणार आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला 89 तर शिंदेच्या शिवसेनाला 29 जागा मिळाल्या आहेत. भाजप हा मुंबईतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरीही सत्तास्थापनेसाठी त्यांना शिंदे गटाची गरज लागणार आहे. तर एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे सर्व नगरसेवक हे एका हॉटेलमध्ये ठेवले आहेत. याचबरोबर शिंदेंनी महायुतीमध्ये अडीच वर्षाच्या महापौर पदाची मागणी केली असल्याचे देखील बोलले जात आहे. त्यामुळे राजकारणामध्ये नवा ट्वीस्ट आला आहे. शिंदेंनी त्यांचे नगरसेवक हे हॉटेलमध्ये ठेवल्यामुळे भाजपने देखील त्यांच्या नगरसेवकांना खास सूचना दिल्या आहेत.

हे देखील वाचा : शिंदे सेनेतील एक गट भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत…; तानाजी सावंतांचे खळबळजनक विधान

निवडणुकीच्या निकालानंतर आता नगरसेवक फोडाफोडीचे राजकारण होण्याची शत्यता आहे. त्यामुळे भाजपकडून सावध भूमिका घेतली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने एक महत्वाचे पाऊल टाकले असून ” पुढील आठ दिवस मुंबईबाहेर जाऊ नका” अशा सूचा नवनिर्वाचित नगरसेवकांना दिल्या आहेत. मुंबई महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी आठ ते दहा दिवस लागणार आहेत . त्यामुळे कोणीच मुंबईबाहेर जाऊ नये अशा सूचना नगरसेवकांना देण्यात आल्या आहेत. महापौर पदाचं आरक्षण जाहीर झाल्यावर भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करू शकतं, तोपर्यंतचा प्रत्येक दिवस अतिशय महत्वाचा असून त्याच पार्श्वभूमीवर भाजपसाठी नगरसेवकांना नीट राहण्याच्या आणि मुंबईबाहेर न जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हे देखील वाचा :राजकारणात मोठा भूकंप! ‘उबाठा’चे नगरसेवक फुटणार? नेमका विषय काय?

यापूर्वी देखील निवडणूक एकत्र लढल्यानंतर सत्ता स्थापनेवेळी भाजपला धोका मिळाला आहे. त्यामुळे यावेळी सावधगिरी बाळगली जात आहे. 2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये देखील अडीच वर्षांची मुख्यमंत्री पदाची मागणी करण्यात आली होती. यानंतर आता अडीच वर्षांची महापौर पदाची मागणी केली जात आहे. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांनी देखील देवाच्या मनामध्ये असेल तर शिवसेनेचा महापौर होईल असे वक्तव्य केले आहे. यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे.

Web Title: Bjp instructions to newly elected corporators regarding mumbai bmc mayor government formation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 11:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC Mayor Reservation : मुंबईत महिला राज! BMC मध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर
1

BMC Mayor Reservation : मुंबईत महिला राज! BMC मध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी
2

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का
3

BJP ECI Audit Report 2024-25:  निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ;  आकडा वाचून बसेल धक्का

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत
4

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Jan 22, 2026 | 01:47 PM
Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Jan 22, 2026 | 01:43 PM
गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

Jan 22, 2026 | 01:38 PM
Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Jan 22, 2026 | 01:26 PM
माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

Jan 22, 2026 | 01:24 PM
Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

Jan 22, 2026 | 01:23 PM
महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

Jan 22, 2026 | 01:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM