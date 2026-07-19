Chhatrapati Sambhajinagar: रस्त्यावर कचरा टाकलात तर थेट गुन्हा! सीसीटीव्हीतून शोध घेणार; मनपाच्या २९ पथकांची विशेष मोहीम

दरम्यान, रस्त्यावर कचरा टाकून पसार झालेल्या एका दुचाकीस्वाराविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे यांच्या निर्देशानुसार शहरातील प्रमुख व्यावसायिक भागात दर सोमवारी व गुरुवारी सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत विशेष स्वच्छता तपासणी व जनजागृती मोहीम राबविली जात आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २९६ अन्वये हॉटेल, उपाहारगृहे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांच्या स्वच्छतेची तपासणी केली जात आहे. मोहिमेदरम्यान ओला व सुका कचरा वेगळा करून घंटागाडीत देण्याबाबत आहे.
मार्गदर्शन केले जात दुकानांसमोरील अस्वच्छता, सार्वजनिक ठिकाणी टाकलेला कचरा, बांधकामातील मलबा, रस्त्यांवरील अडथळे तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई केली जात आहे. दंडात्मक कारवाईसोबत जनजागृती समुपदेशनावरही भर देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) नंदकिशोर भोंबे यांनी सांगितले की, १६ जुलै रोजी झालेल्या विशेष मोहिमेत ५००हून अधिक व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. नियमभंग करणाऱ्यांकडून ९० हजार रुपयांपेक्षा अधिक दंड वसूल करण्यात आला. या कारवाईनंतर व्यावसायिकांकडून कचरा थेट घंटागाडीत देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
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शहरातील अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग्ज व स्टँडी हटविण्याची मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. संबंधितांनी हे फलक स्वतःहून हटवावेत; अन्यथा मनपामार्फत ते हटवून शहर विद्रूपीकरणाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशाराही महानगरपालिका प्रशासनाने दिला आहे.
१३ जुलै रोजी रेल्वे स्टेशन ते बाबा पेट्रोल पंप मार्गावरील वॉकिंग प्लाझा परिसरात एका दुचाकीस्वाराने दोन पिशव्या कचरा रस्त्यावर फेकून पळ काढला. दक्षता पथकाने त्याचा पाठलाग केला; मात्र तो निसटला. उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे यांनी मोबाईलमध्ये टिपलेल्या छायाचित्राच्या आधारे दुचाकीचा क्रमांक (एमएच-२०-बीपी-३३०३) शोधून छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, संबंधिताचा शोध सुरू आहे.
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