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Chhatrapati Sambhajinagar: रस्त्यावर कचरा टाकलात तर थेट गुन्हा! सीसीटीव्हीतून शोध घेणार; मनपाच्या २९ पथकांची विशेष मोहीम

Updated On: Jul 19, 2026 | 03:14 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत. कचरा फेकून पळणाऱ्या एका दुचाकीस्वारावर छावणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मनपाने ९० हजारांचा दंड वसूल केला आहे.

रस्त्यावर कचरा टाकलात तर थेट गुन्हा! सीसीटीव्हीतून शोध घेणार

रस्त्यावर कचरा टाकलात तर थेट गुन्हा! सीसीटीव्हीतून शोध घेणार

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विस्तार
  • रस्त्यावर कचरा टाकलात तर थेट गुन्हा !
  • सीसीटीव्हीतून शोध घेणार
  • मनपाच्या २९ पथकांची विशेष मोही
छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या तसेच शहर विद्रूप करणाऱ्यांविरुद्ध महानगरपालिकेने आता थेट गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीसीटीव्हीच्या मदतीने संबंधितांचा शोध घेऊन दंडात्मक कारवाईबरोबरच फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जाणार आहेत. विशेष स्वच्छता मोहिमेत गुरुवारी २९ दक्षता पथकांनी ५००हून अधिक व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी करून ९० हजार रुपयांहून अधिक दंड वसूल केला.

दरम्यान, रस्त्यावर कचरा टाकून पसार झालेल्या एका दुचाकीस्वाराविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे यांच्या निर्देशानुसार शहरातील प्रमुख व्यावसायिक भागात दर सोमवारी व गुरुवारी सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत विशेष स्वच्छता तपासणी व जनजागृती मोहीम राबविली जात आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २९६ अन्वये हॉटेल, उपाहारगृहे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांच्या स्वच्छतेची तपासणी केली जात आहे. मोहिमेदरम्यान ओला व सुका कचरा वेगळा करून घंटागाडीत देण्याबाबत आहे.

मार्गदर्शन केले जात दुकानांसमोरील अस्वच्छता, सार्वजनिक ठिकाणी टाकलेला कचरा, बांधकामातील मलबा, रस्त्यांवरील अडथळे तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई केली जात आहे. दंडात्मक कारवाईसोबत जनजागृती समुपदेशनावरही भर देण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) नंदकिशोर भोंबे यांनी सांगितले की, १६ जुलै रोजी झालेल्या विशेष मोहिमेत ५००हून अधिक व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. नियमभंग करणाऱ्यांकडून ९० हजार रुपयांपेक्षा अधिक दंड वसूल करण्यात आला. या कारवाईनंतर व्यावसायिकांकडून कचरा थेट घंटागाडीत देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

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अनधिकृत होर्डिंग्ज, बॅनर्स हटवण्याचे आदेश

शहरातील अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग्ज व स्टँडी हटविण्याची मोहीमही सुरू करण्यात आली आहे. संबंधितांनी हे फलक स्वतःहून हटवावेत; अन्यथा मनपामार्फत ते हटवून शहर विद्रूपीकरणाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशाराही महानगरपालिका प्रशासनाने दिला आहे.

कचरा फेकून पळालेल्या दुचाकीस्वारावर गुन्हा दाखल

१३ जुलै रोजी रेल्वे स्टेशन ते बाबा पेट्रोल पंप मार्गावरील वॉकिंग प्लाझा परिसरात एका दुचाकीस्वाराने दोन पिशव्या कचरा रस्त्यावर फेकून पळ काढला. दक्षता पथकाने त्याचा पाठलाग केला; मात्र तो निसटला. उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे यांनी मोबाईलमध्ये टिपलेल्या छायाचित्राच्या आधारे दुचाकीचा क्रमांक (एमएच-२०-बीपी-३३०३) शोधून छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, संबंधिताचा शोध सुरू आहे.

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Web Title: Dumping garbage on the street will lead to direct legal action offenders will be traced via cctv

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Published On: Jul 19, 2026 | 03:14 PM

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