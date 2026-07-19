आई शप्पथ! रोहित शर्माने जगाची तोंडं केली बंद, Lord’s वर शतक ठोकणारा पहिला भारतीय खेळाडू

गेल्या काही दिवसांपासून रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार अशा अफवा पसरल्या होत्या. रोहित शर्माने यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. मात्र आज लॉर्ड्सच्या मैदानावर त्याने आपल्या फलंदाजीने सर्व जगाचे तोंड बंद केले आणि इतकंच नाही तर एक नवा रेकॉर्ड स्वतःच्या नावावर केला आहे. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये रोहित शर्माचा फॉर्म नाही अशी टीका झाली होती. मात्र रोहितने सर्वांची तोंडं आपल्या खेळीने बंद केली आहेत.
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रोहितचे धमाकेदार शतक
That’s the way to thrash all the retirement rumors with a terrific century Rohit Sharma isn’t going anywhere – he will be in the 2027 WC team. pic.twitter.com/5yKNjOmoFt — Sharat Chandra (@Sharatsays2) July 19, 2026
इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि निर्णायक एकदिवसीय सामन्यात, रोहित शर्माने ८४ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. हे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील ५१ वे शतक आहे. या अविस्मरणीय खेळीसह, तो लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर एकदिवसीय शतक झळकावणारा पहिला भारतीय फलंदाज ठरला. क्रिकेटच्या सर्वात प्रतिष्ठित मैदानांपैकी एक असलेल्या लॉर्ड्सवर अनेक भारतीय दिग्गजांनी अविस्मरणीय खेळी खेळल्या आहेत, परंतु एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्रिशतकी धावसंख्या गाठणारा रोहित शर्मा हा पहिला खेळाडू आहे.
रोहित शर्माची निवृत्ती होती चर्चा
अलीकडच्या काळात, रोहित शर्माचे भविष्य आणि निवृत्तीबद्दल सतत चर्चा सुरू आहे. मात्र, या स्टार सलामीवीराने या सर्व अटकळांना एखाद्या वक्तव्याने नव्हे, तर आपल्या बॅटने उत्तर दिले. कठीण लक्ष्याचा पाठलाग करताना, त्याने सुरुवातीपासूनच सावधपणे फलंदाजी केली आणि इंग्लिश गोलंदाजांवर दबाव कायम ठेवला.
भारतासमोर विजयासाठी ३८८ धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य होते. रोहितने उत्कृष्ट टायमिंग आणि जोरदार फटकेबाजी करत डावाची सूत्रे हाती घेतली. आपल्या खेळीदरम्यान, त्याने इंग्लंडच्या वेगवान आणि फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध निर्भयपणे फलंदाजी केली आणि केवळ ८४ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण करून इतिहास रचला.
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रोहितची विशेष कामगिरी
रोहितचे शतक केवळ एक वैयक्तिक यश नव्हते, तर भारतीय क्रिकेटसाठीही एक विशेष कामगिरी होती. ऐतिहासिक लॉर्ड्सच्या मैदानावर एकदिवसीय शतक झळकावणारा पहिला भारतीय खेळाडू बनून त्याने आपल्या नावापुढे आणखी एका सुवर्ण अध्यायाची भर घातली. हे त्याच्या शानदार आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील ५१ वे शतकही होते, ज्यामुळे क्रिकेटच्या महान फलंदाजांच्या यादीत त्याचे स्थान आणखी उंचावले.