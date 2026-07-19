Rohit Sharma Record: निवृत्ती ते काय असतं? क्रिस गेलचा रेकॉर्ड मोडत Hitman ठरला नंबर 1, शतकही केले पूर्ण

रोहित शर्माची अविश्वसनीय कामगिरी
अशा दबावाखाली आणि त्याच्या भविष्याबद्दलच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांमध्ये, रोहित शर्माने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की त्याला ‘हिटमॅन’ का म्हटले जाते. त्याने मैदानावर आपल्या बॅटने या सर्व अटकळांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. या दबावाखालीही रोहितच्या खेळावर कोणताही परिणाम झाला नाही आणि त्याने इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अत्यंत आक्रमक वृत्ती दाखवली.
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रोहित शर्माने रचलेला इतिहास
या सामन्यादरम्यान, रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात एक अतिशय विशेष आणि ऐतिहासिक विक्रम रचला. रोहितने आता SENA (दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया) राष्ट्रांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनण्याचा मान मिळवला आहे. त्याने या यादीत दीर्घकाळ अव्वल स्थानी असलेल्या वेस्ट इंडिजचे माजी महान खेळाडू ख्रिस गेल यांचा विक्रम मोडला आहे.
|रोहित शर्मा
|343*
|क्रिस गेल
|342
|विराट कोहली
|179
निवृत्तीच्या अफवांदरम्यान रोहितचे शतक
Jahan Matter bade hote hain vahan Hitman khade hote hain. 388 ke target ko chase krte hue Rohit Sharma ne lgayi Century. pic.twitter.com/1MBxoCCh0Q — Vikram Singh (@Vi_kram92) July 19, 2026
रोहित शर्माच्या कामगिरीवरून हे दिसून येते की, निवड समिती त्याच्या भविष्याबद्दल काहीही विचार करत असली तरी, मैदानावरचा त्याचा करिष्मा आणि आक्रमकता आजही कायम आहे. रोहितने इंग्लंडविरूद्धच्या या सामन्यात कमालीची खेळी करत शतकही पूर्ण केले आहे. इंग्लंडने ३८८ धावांचा डोंगर उभारून भारतासमोर खूपच मोठे आव्हान उभे केले आहे. दरम्यान या सामन्यात ७७ धावा करून भारताचा कर्णधार शुभमन गिल मैदानाबाहेर गेला. पण रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या भारताच्या RO-KO जोडीने भारताला जिंकून देण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर उचलली आहे.
हा सामना भारत अत्यंत दबावाखाली खेळेल अशी अनेकांची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र रोहित शर्माने आपल्या खेळीने इंग्लंडच्या संघावर दबाव उत्तमरित्या ठेवला असून शतकी खेळी करत इंग्लंडला नक्कीच धक्का दिला आहे.
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