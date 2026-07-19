‘अभिजित दिपके यांनी त्यांची स्टंटबाजी बंद करावी!’ भाजप नेत्याच्या विधानाने खळबळ, जनतेची फसवणूक करत असल्याचा दावा

दिल्लीत सोनम वांगचुक यांच्यावर उपचार सुरू असताना आंदोलनाचे नेतृत्व अभिजित दीपके यांनी स्वीकारले असून विविध राज्यांतून त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणही अधिक तापले असून या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अश्यातच आता भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी मोठे वक्तव्य करत कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
आपल्या अधिकृत ‘X ‘ अकाऊंटवरून त्यांनी पोस्ट करत दिपकेविरोधात हल्लाबोल केला आहे. “अभिजित दिपके यांनी त्यांची स्टंटबाजी बंद करावी!” अश्या शब्दांत त्यांनी अभिजित दिपके आणि जंतर मंतर वरील आंदोलनाला लक्ष्य केले आहे.
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प्रसाद लाड म्हणाले, “अभिजित दिपके यांनी त्यांची स्टंटबाजी बंद करावी! लोकशाहीत आंदोलनाला विरोध नाही, परंतु स्टंटबाजीला निश्चितच विरोध आहे. NEET चा विरोध म्हणून आंदोलन उभारलं, सोनम वांगचुक यांना उपोषणाला बसवलं, परंतु स्टंटबाजी करून सोशल मिडिया वापरून जनतेची फसवणूक करणे आता बंद केले पाहिजे…”
अभिजित दिपके यांनी त्यांची स्टंटबाजी बंद करावी! लोकशाहीत आंदोलनाला विरोध नाही, परंतु स्टंटबाजीला निश्चितच विरोध आहे.
NEET चा विरोध म्हणून आंदोलन उभारलं, सोनम वांगचुक यांना उपोषणाला बसवलं, परंतु स्टंटबाजी करून सोशल मिडिया वापरून जनतेची फसवणूक करणे आता बंद केले पाहिजे…… pic.twitter.com/D4WdS4hYqZ — Prasad Lad (@PrasadLadInd) July 19, 2026
दिल्लीत सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा वाढत असताना मुंबईतही या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ मोठे आंदोलन आयोजित करण्यात आले. आझाद मैदानात झालेल्या या आंदोलनात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सहभाग घेत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी त्यांनी केवळ केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी न करता केंद्रातील सरकार बदलण्याचे आवाहन केले.
या आंदोलनाला आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत, उपनेत्या सुषमा अंधारे आणि पक्षाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. आंदोलनस्थळी सोनम वांगचुक आणि अभिजित दीपके यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. दिल्लीतील आंदोलनाला अधिक बळ देण्यासाठी राज्यभरातून नागरिकांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही करण्यात आले.
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दिल्ली पोलिसांनी २० जुलै २०२६ रोजी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) प्रस्तावित केलेल्या ‘संसद मोर्चा’बाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी अशा कोणत्याही मोर्चा किंवा आंदोलंनासाठी परवानगी दिलेली नाही किंवा अधिकृतपणे मागितलेली नाही. नवी दिल्ली जिल्ह्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे (CrPC) कलम १६३ लागू आहे, जे जंतर मंतरच्या निर्धारित क्षेत्राबाहेर कोणत्याही सार्वजनिक मेळाव्याला किंवा मिरवणुकीला प्रतिबंध करते.