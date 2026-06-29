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२,७४० कोटींच्या नव्या पाणी योजनेला पहिल्याच पावसात गळती; ४० MLD पुरवठा बंद, पावसाळ्यातही ११ दिवसांनी पाणी!

Updated On: Jun 29, 2026 | 01:52 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगरच्या २,७४० कोटींच्या नवीन पाणी योजनेला पहिल्याच पावसात गळती लागली आहे. नक्षत्रवाडी पंपहाऊस बिघाडामुळे ४० MLD पुरवठा बंद करण्यात आला असून शहरात १० ते ११ दिवसांनी पाणी मिळत आहे.

२,७४० कोटींच्या नव्या पाणी योजनेला पहिल्याच पावसात गळती

२,७४० कोटींच्या नव्या पाणी योजनेला पहिल्याच पावसात गळती

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विस्तार
  • २,७४० कोटींच्या नव्या पाणी योजनेला पहिल्याच पावसात गळती
  • ४० MLD पुरवठा बंद
  • पावसाळ्यातही ११ दिवसांनी पाणी!
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी नवीन पाणीपुरवठा योजनेला पहिल्याच पावसात मोठा धक्का बसला आहे. नक्षत्रवाडी येथील नव्याने उभारलेल्या पंपहाऊसच्या स्लॅबमधून गळती सुरू झाल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून नवीन योजनेतून शहराला मिळणारा वाढीव ४० एमएलडी पाणीपुरवठा गेल्या पाच दिवसांपासून बंद ठेवण्यात आला आहे. परिणामी, अवघ्या आठ दिवसांवर आलेला पाणीपुरवठ्याचा गॅप पुन्हा वाढून १० ते ११ दिवसांवर पोहोचल्याने पावसाळ्यातही शहरवासीयांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. ऐतिहासिक छत्रपती संभाजीनगरचा दीर्घकालीन पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी सुमारे २ हजार ७४० कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्र व राज्य शासन तसेच महापालिकेच्या आर्थिक सहभागातून उभारण्यात येणाऱ्या या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत (एमजेपी) जीव्हीपीआर कंपनीकडून केली जात आहे.

जुन्याच वेळापत्रकानुसार पाणी

मात्र नक्षत्रवाडी येथील पंपहाऊसच्या छताला पहिल्याच पावसात गळती लागल्याने कामाच्या गुणवतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्लॅबमधून झिरपणारे पाणी थेट पंपहाऊसमधील विद्युत पॅनलकडे येत असल्याने ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी ताडपत्रीचा आधार घ्यावा लागला. संभाव्य तांत्रिक धोका टाळण्यासाठी २४ जूनपासून नवीन योजनेद्वारे सुरू असलेला वाढीव ४० एमएलडी पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. सध्या गळती दुरुस्तीचे काम सुरू असून ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी तीन ते चार दिवस लागण्याची शक्यता सूत्रानी व्यक्त केली आहे. नवीन योजनेतून वाढीव पाणी मिळू लागल्यानंतर शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याचा गैप दहा दिवसांवरून आठ दिवसांपर्यंत खाली आला होता. मात्र पुरवठा ठप्प झाल्यानंतर पुन्हा जुन्याच वेळापत्रकानुसार नागरिकांना पाणी मिळणार आहे.

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पावसाळ्यातही पाणीपुरवठ्याचा गॅप वाढला

सामान्यतः पावसाळा सुरू झाल्यानंतर शहरातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी होते. मात्र यंदा परिस्थिती उलट झाली आहे. मरीमाता जलकुंभातून पाणीपुरवठा होणाऱ्या किराडपुरा, बायजीपुरा, बारी कॉलनी, इंदिरानगर, पोलीस कॉलनी आदी भागांमध्ये आठ दिवसांनी मिळणारे पाणी आता १० ते ११ दिवसांनी मिळत आहे. हनुमान टेकडी, जयविश्वभारती कॉलनी, चिकलठाणा, ज्योतीनगर, चौधरी कॉलनी, शहागंज यांसह इतर अनेक भागांतील पाणीपुरवठ्याचाही गॅप वाढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

नक्षत्रवाडी येथील पंपहाऊसचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्याच पावसात स्लॅबमधून गळती सुरू झाल्याने कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शहराच्या महत्त्वाकांक्षी पाणी योजनेतील अत्यंत महत्त्वाच्या संरचनेत अशा प्रकारची गळती निर्माण झाल्याने संबंधित कामाची गुणवत्ता आणि देखरेखीबाबत प्रशासनाने सखोल तपास करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

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Web Title: Leakage in new 2740 crore water scheme during the very first rains 40 mld supply halted

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Published On: Jun 29, 2026 | 01:52 PM

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