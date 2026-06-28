रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Sanjay Shirsat Makes A Major Statement Regarding Speculations About Ubt Mlas Switching Parties

Sanjay Shirsat: ‘आम्हाला ऑपरेशन टायगर ३…’, उबाठा आमदारांच्या पक्षबदलाच्या चर्चांवर संजय शिरसाट यांचे मोठे वक्तव्य

Updated On: Jun 28, 2026 | 02:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

ठाकरे गटाचे ६ खासदार फुटल्यानंतर आता आमदारही फुटणार असल्याच्या चर्चांवर मंत्री संजय शिरसाट यांनी मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'ऑपरेशन टायगर ३' ची गरज नसून आमदार स्वतःच बाहेर पडण्यास तयार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

उबाठा आमदारांच्या पक्षबदलाच्या चर्चांवर संजय शिरसाट यांचे मोठे वक्तव्य (Photo Credit- X)

उबाठा आमदारांच्या पक्षबदलाच्या चर्चांवर संजय शिरसाट यांचे मोठे वक्तव्य (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘आम्हाला ऑपरेशन टायगर ३…’
  • उबाठा आमदारांच्या पक्षबदलाच्या चर्चांवर संजय शिरसाट यांचे मोठे वक्तव्य
  • जाणून घ्या काय म्हणाले…
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): शिवसेना उबाठाचे सहा खासदार फुटल्यानंतर आता पक्षाचे आमदारदेखील फुटण्याची चर्चा सुरु झाली आहे. लवकरच ऑपरेशन टायगर ३ मोहीम सुरु होणार असल्याचेही बोलले जात आहे. यावर, आम्हाला ऑपरेशन तीन करण्याची गरजच नसल्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले. ज्यांनी आम्हाला ओ दिले त्यांना आम्ही साथ देऊ असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.

उबाठाचे सहा खासदारांनी पक्षाला जय महाराष्ट्र करत शिंदेसेनेत प्रवेश केला. खासदार फुटल्यानंतर आता पक्षातील आमदारदेखील फुटणार असल्याच्या चर्चा राज्यात सुरु झाल्या आहेत. यावर मंत्री शिरसाट म्हणाले, आम्हाला टायगर ३ करायची आवश्यकता नाही. आमदार, नगरसेवक हे स्वतःच तिथे थांबायला आता तयार नाही. ते स्वतःच बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे आम्हाला टायगर ३ करायचे नाही, पण ते यायला तयार असतील, आम्हाला साद गाळातील त्यांना आम्ही साथ देऊ असे शिरसाट पुढे म्हणाले.

शिवसेना उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे हे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत, यावर शिरसाट म्हणाले, इतके खासदार पक्ष सोडून गेले याचे चिंतन, मनन करण्याचा उद्धव ठाकरेंचा स्वभावच नाही. त्याची त्यांना गरजही वाटत नाही. जिल्ह्याचा नेतृत्व करणारा माणूस जात असेल तर यामागे काहीतरी कारण असेल, हे जाणून घेणे गरजेचे असताना, केवळ कार्यकर्त्यांना दाखवण्यापुरता हा दौरा असल्याची टीका शिरसाट यांनी केली. पक्षात इतकी मोठी घडामोड घडूनही आपला नेता अजूनही बाहेर का निघालेला नाही, असे कार्यकर्त्यांना वाटतेय.

तर कार्यकर्ता काय करणार ?

त्यामुळे कार्यकत्यांच्या समाधानसाठी हा दौरा काढला आहे. कार्यकर्त्याला बळ दिले असे यातून दाखवले जाईल. मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचा त्यांचा कायमस्वरूपी स्वभाव राहिलेला आहे. उद्धव ठाकरेंनी कधीचीव कार्यकत्यांचे मन राखले नाही, त्यांना भेटले नाही. त्यांना गेटच्या बाहेरच ठेवले. प्रश्न सोडवताना आपला नेताच जर आपल्याला बळ देत नसेल तर कार्यकर्ता काय करणार ? २०२२ पासून पक्षात जी फुटाफूट सुरु आहे.

शिरसाट- सत्तार यांच्यात अखेर दिलजमाई; एकाच गाडीतून दोघेही बँकेत झाले दाखल

राममंदिरातील पैशांचा राजकारणाशी काय संबंध ?

अयोध्येतील राम मंदिराच्या पैशांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. त्या पैशांवर देशाचे राजकारण सुरु असल्याचेही ते म्हणाले होते. यावर शिरसाट म्हणाले, असे म्हणणे बावळटपणाचे लक्षण आहे. राम मंदिराचा हिशेब मागणायचा त्यांना काहीही अधिकार नाही. तुम्ही राम मंदिरात अजून दर्शनासाठीही गेलेले नाही, तुम्हाला बोलण्याचा काय अधिकार आहे? तो अधिकार भक्तांना आहे, यामुळे रामभक्त व्यथित झाल्याचे शिरसाट म्हणाले. तुम्हाला मुंबई महापालिकेचा हिशोब मागितला तर तुम्हाला पळती भुई थोडी होईल अशी टीकाही त्यांनी खा. राऊतांवर केली.

मुख्यमंत्र्यांनी देखील पाटीलची दखल घेतली

संजय दिना पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत बोलताना मंत्री शिरसाट म्हणाले, संजय राऊत यांच्याशी झालेल्या संघर्षामुळे दीना पाटील हे व्यथित झालेले आहेत. या ओघात त्यांच्याकडून पत्रकारांविषयी असभ्य वक्तव्य झाले. याची मी विधानभवनात माफीही मागितली आहे. एकनाथ शिंदे यांनीदेखील त्यांना समजावले आहे. यावर दीना पाटील यांनी माफीदेखील मागितली आहे. जे घडलं ते रागाच्या भरात घडल्याचे स्पष्टीकरण मंत्री शिरसाट यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनीदेखील याची दखल घेतली असल्याचे ते म्हणाले.

संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट भीषण! पालकमंत्र्यांच्या तंबीनंतर पेट्रोल आले, पण डिझेल संपले; ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी हवालदील

Web Title: Sanjay shirsat makes a major statement regarding speculations about ubt mlas switching parties

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kailas Patil on Opreation Tiger: मला फुटायचे असते तर सुरत बॉर्डरवरून परतलोच नसतो ! कैलास पाटलांनी स्पष्टचं सांगितलं
1

Kailas Patil on Opreation Tiger: मला फुटायचे असते तर सुरत बॉर्डरवरून परतलोच नसतो ! कैलास पाटलांनी स्पष्टचं सांगितलं

तू शहर सोडून जा, नाहीतर तुला…; संभाजीनगरमध्ये जीम ट्रेनर तरुणीचा 7 महिने पाठलाग
2

तू शहर सोडून जा, नाहीतर तुला…; संभाजीनगरमध्ये जीम ट्रेनर तरुणीचा 7 महिने पाठलाग

महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप? ‘ऑपरेशन टायगर 2.0’मुळे ठाकरे गटाला धक्का; आणखी 14 आमदार शिंदे गटात जाण्याची चर्चा
3

महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप? ‘ऑपरेशन टायगर 2.0’मुळे ठाकरे गटाला धक्का; आणखी 14 आमदार शिंदे गटात जाण्याची चर्चा

तक्रार दिल्याचा राग, दुकानदार महिलेला 4 दिवस घराबाहेर पडू दिले नाही; चाकू दाखवत दिल्या धमक्या
4

तक्रार दिल्याचा राग, दुकानदार महिलेला 4 दिवस घराबाहेर पडू दिले नाही; चाकू दाखवत दिल्या धमक्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sanjay Shirsat: ‘आम्हाला ऑपरेशन टायगर ३…’, उबाठा आमदारांच्या पक्षबदलाच्या चर्चांवर संजय शिरसाट यांचे मोठे वक्तव्य

Sanjay Shirsat: ‘आम्हाला ऑपरेशन टायगर ३…’, उबाठा आमदारांच्या पक्षबदलाच्या चर्चांवर संजय शिरसाट यांचे मोठे वक्तव्य

Jun 28, 2026 | 02:57 PM
LoCAleart: कराचीत सिंध रेंजर्सच्या छावणीवर भीषण दहशतवादी हल्ला; पाकिस्तानात खळबळ, स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी भारतावर आळ

LoCAleart: कराचीत सिंध रेंजर्सच्या छावणीवर भीषण दहशतवादी हल्ला; पाकिस्तानात खळबळ, स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी भारतावर आळ

Jun 28, 2026 | 02:47 PM
Amravati Crime: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; चंद्रपूरच्या 5 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू

Amravati Crime: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; चंद्रपूरच्या 5 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू

Jun 28, 2026 | 02:45 PM
Mirzapur The Movie: ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’च्या टीझरचा इंटरनेटवर धुमाकूळ; रिलीज होताच यूट्यूब ट्रेंडिंगमध्ये पटकावला पहिला क्रमांक

Mirzapur The Movie: ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’च्या टीझरचा इंटरनेटवर धुमाकूळ; रिलीज होताच यूट्यूब ट्रेंडिंगमध्ये पटकावला पहिला क्रमांक

Jun 28, 2026 | 02:36 PM
Hyderabad Crime: ‘बाळाची DNA टेस्ट करा’ म्हणताच वाद; 5 महिन्यांच्या गरोदर पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी पती-सासू अटकेत

Hyderabad Crime: ‘बाळाची DNA टेस्ट करा’ म्हणताच वाद; 5 महिन्यांच्या गरोदर पत्नीच्या आत्महत्येप्रकरणी पती-सासू अटकेत

Jun 28, 2026 | 02:31 PM
Strawberry Moon: स्ट्रॉबेरी मून म्हणजे काय? वटपौर्णिमेच्या दिवशी आकाशात दिसणार दुर्मिळ खगोलीय दृश्य

Strawberry Moon: स्ट्रॉबेरी मून म्हणजे काय? वटपौर्णिमेच्या दिवशी आकाशात दिसणार दुर्मिळ खगोलीय दृश्य

Jun 28, 2026 | 02:30 PM
IND vs IRE 2nd T20: लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाची परीक्षा; वैभवला मिळणार संधी? पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११

IND vs IRE 2nd T20: लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाची परीक्षा; वैभवला मिळणार संधी? पाहा पिच रिपोर्ट अन् प्लेइंग ११

Jun 28, 2026 | 02:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा