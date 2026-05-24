Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मान्सूनपूर्व नालेसफाईला शहरात वेग छत्रपती संभाजीनगरातील ७५ टक्के कामे पूर्ण; उर्वरित कामांसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर

Updated On: May 24, 2026 | 03:57 PM IST
सारांश

गामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने शहरातील ७५% नालेसफाई पूर्ण केली आहे. सर्व १० झोनमध्ये जेसीबी आणि पोकलेनच्या साहाय्याने गाळ काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

मान्सूनपूर्व नालेसफाईला शहरात वेग छत्रपती संभाजीनगरातील ७५ टक्के कामे पूर्ण

मान्सूनपूर्व नालेसफाईला शहरात वेग छत्रपती संभाजीनगरातील ७५ टक्के कामे पूर्ण

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

  • मान्सूनपूर्व नालेसफाईला शहरात वेग
  • छत्रपती संभाजीनगरातील ७५ टक्के कामे पूर्ण
  • उर्वरित कामांसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): आगामी मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने शहरातील नालेसफाई मोहिमेला मोठी गती दिली आहे. शहरात आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के नालेसफाईचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित कामेही पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. शहरातील सखल भागांमध्ये पाणी तुंबण्याच्या आणि पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याच्या समस्या टाळण्यासाठी सर्व १० झोनमध्ये अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने ही मोहीम राबवली जात असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी शुक्रवारी दिली. पावसाळ्यात कचऱ्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडकून शहरात पूर येणे, सखल भागातील नागरिकांच्या घरात पाणी साचणे आणि वाहतूक कोंडी होणे अशा समस्या दरवर्षी उद्भवतात. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पालिकेने गेल्या महिनाभरापासून विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

वेगवेगळ्या १० झोनमध्ये महापालिकेचे ‘सूक्ष्म नियोजन’

यंदा पावसाळ्यात नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी महानगरपालिकेने शहरातील सर्व १० झोनमध्ये स्वतंत्र आणि ‘मायक्रो प्लॅनिंग’ (सूक्ष्म नियोजन) केले आहे. गेल्या काही वर्षांतील अनुभवावरून शहरात ज्या ज्या भागात पाणी साचण्याची शक्यता आहे, अशा संवेदनशील व सखल परिसरांची आणि मुख्य मोठ्या नाल्यांची एक स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीनुसार प्राधान्यक्रमाने गाळ उपसण्याचे काम केले जात आहे. पावसाळ्यापूर्वी १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित झोनल अधिकाऱ्यांना कडक डेडलाईन देण्यात आली असून आयुक्त स्तरावर याचा नियमित आढावा घेतला जात आहे.

उद्योगांनाही डिझेल टंचाईचा फटका! पालकमंत्र्यांकडून पंपचालकांना तंबी, डिझेलअभावी अनेक पाणी टँकरही बंद

नालेसफाईसाठी पालिकेची ‘हायटेक’ यंत्रणा सज्ज

शहरातील मुख्य आणि अंतर्गत नाल्यांमधील वर्षानुवर्षे साठलेला गाळ, कचरा आणि पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे हटवण्यासाठी पालिकेने स्वतःच्या यंत्रणेसोबतच खासगी कंत्राटदारांची मोठी यंत्रसामग्री मैदानात उतरवली आहे. सध्या शहरात खालील यंत्रणा २४ तास कार्यरत आहे:

  • पोकलेन (Poclain): ८ मोठ्या मशिन्स
  • जेसीबी (JCB): १२ मशिन्स
  • टिप्पर (Tipper): १० गाड्या (गाळ वाहून नेण्यासाठी)
  • ट्रॅक्टर (Tractor): १० गाड्या

पावसाच्या पाण्याचा निचरा अतिशय सुरळीत व्हावा यासाठी अंतर्गत भागातील छोटे नाले आणि पाण्याच्या प्रवाहाच्या मार्गातील कचऱ्याचे ढीग उपसण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.

नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य; आयुक्त स्वतः करणार पाहणी

महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी सांगितले की, “मान्सूनदरम्यान छत्रपती संभाजीनगरमधील नागरिकांना किंवा वाहनधारकांना कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आरोग्य आणि ड्रेनेज विभागाला आवश्यक त्या सर्व सूचना देण्यात आल्या आहेत. केवळ कागदावर काम न ठेवता, विविध झोनमध्ये सुरू असलेल्या नालेसफाईच्या कामांची मी स्वतः प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करणार आहे.” संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून पाण्याचा प्रवाह मोकळा ठेवण्याला पालिकेचे पहिले प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Crime News: सावधान! ‘ईडी’ चौकशीच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक; पोलिसांनी गुजरातमधून आवळल्या मुसक्या

Web Title: Pre monsoon drain cleaning gains momentum in the city 75 of works completed in chhatrapati sambhajinagar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 03:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उद्योगांनाही डिझेल टंचाईचा फटका! पालकमंत्र्यांकडून पंपचालकांना तंबी, डिझेलअभावी अनेक पाणी टँकरही बंद
1

उद्योगांनाही डिझेल टंचाईचा फटका! पालकमंत्र्यांकडून पंपचालकांना तंबी, डिझेलअभावी अनेक पाणी टँकरही बंद

Crime News: सावधान! ‘ईडी’ चौकशीच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक; पोलिसांनी गुजरातमधून आवळल्या मुसक्या
2

Crime News: सावधान! ‘ईडी’ चौकशीच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक; पोलिसांनी गुजरातमधून आवळल्या मुसक्या

Chhatrapati Sambhajinagar: शिवसेना म्हणजेच शिंदे गटच ! उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा नेत्यांना सल्ला
3

Chhatrapati Sambhajinagar: शिवसेना म्हणजेच शिंदे गटच ! उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा नेत्यांना सल्ला

Fuel Shortage Rumors: उन्हाळ्यातील शेतीकामांना ‘ब्रेक’? डिझेलच्या पीक पिरीयडमध्येच संभाजीनगरमध्ये इंधन तुटवडा
4

Fuel Shortage Rumors: उन्हाळ्यातील शेतीकामांना ‘ब्रेक’? डिझेलच्या पीक पिरीयडमध्येच संभाजीनगरमध्ये इंधन तुटवडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KKR vs DC: प्लेऑफचा सस्पेन्स वाढला! ईडन गार्डन्सवर रंगणार अंतिम सामना, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

KKR vs DC: प्लेऑफचा सस्पेन्स वाढला! ईडन गार्डन्सवर रंगणार अंतिम सामना, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 24, 2026 | 04:40 PM
“चांगलं काम केलं की….” लक्ष्मी निवास मालिकेतील सईच्या भुमिकेबाबत काय म्हणाली अभिनेत्री अमृता देशमुख ?

“चांगलं काम केलं की….” लक्ष्मी निवास मालिकेतील सईच्या भुमिकेबाबत काय म्हणाली अभिनेत्री अमृता देशमुख ?

May 24, 2026 | 04:32 PM
Sonam Kapoor London Property: सोनम कपूरने लंडनमध्ये खरेदी केले ५ फ्लॅट्स; पण शेजाऱ्यांसोबत का सुरू झालाय मोठा वाद?

Sonam Kapoor London Property: सोनम कपूरने लंडनमध्ये खरेदी केले ५ फ्लॅट्स; पण शेजाऱ्यांसोबत का सुरू झालाय मोठा वाद?

May 24, 2026 | 04:31 PM
डिझेल-पेट्रोलसाठी जनतेमध्येच हाणामारी, हर्षवर्धन सकपाळ सरकारवर भडकले!

डिझेल-पेट्रोलसाठी जनतेमध्येच हाणामारी, हर्षवर्धन सकपाळ सरकारवर भडकले!

May 24, 2026 | 04:07 PM
Recipe : उडदाच्या डाळीपासून नाही तर बेसनापासून झटपट घरी बनवा कुरकुरीत पापड, वाळवण्याचीही गरज लागणार नाही

Recipe : उडदाच्या डाळीपासून नाही तर बेसनापासून झटपट घरी बनवा कुरकुरीत पापड, वाळवण्याचीही गरज लागणार नाही

May 24, 2026 | 04:00 PM
मान्सूनपूर्व नालेसफाईला शहरात वेग छत्रपती संभाजीनगरातील ७५ टक्के कामे पूर्ण; उर्वरित कामांसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर

मान्सूनपूर्व नालेसफाईला शहरात वेग छत्रपती संभाजीनगरातील ७५ टक्के कामे पूर्ण; उर्वरित कामांसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर

May 24, 2026 | 03:57 PM
Vyatipat Yog 2026: २७ मे रोजी तयार होणार व्यतिपात योग, वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांचा वाढू शकतो तणाव

Vyatipat Yog 2026: २७ मे रोजी तयार होणार व्यतिपात योग, वृषभ राशीसह या राशींच्या लोकांचा वाढू शकतो तणाव

May 24, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM
BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 03:25 PM
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM