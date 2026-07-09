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Chatrapati Sambhajinagar : सायबर फसवणुकीत मोठी वाढ; सहा महिन्यांत 4,093 तक्रारी दाख

Updated On: Jul 09, 2026 | 01:10 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत 4,093 तक्रारी दाखल झाल्याने ऑनलाइन फसवणुकीबाबत नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

Chatrapati Sambhajinagar : सायबर फसवणुकीत मोठी वाढ; सहा महिन्यांत 4,093 तक्रारी दाखल

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • जानेवारी ते जून 2026 या कालावधीत 4,093 सायबर तक्रारी दाखल झाल्या.
  • ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट आणि बनावट सोशल मीडिया प्रोफाइलची प्रकरणे वाढली आहेत.
  • सायबर पोलिसांनी नागरिकांना संशयास्पद लिंक, कॉल आणि ओटीपी शेअर न करण्याचे आवाहन केले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण चिंतेचा विषय ठरत असून, यंदाच्या वर्षी केवळ सहा महिन्यांत सायबर पोलिसांकडे ४,०९३ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी याच कालावधीत १,८६६ तक्रारी होत्या. त्यामुळे एका वर्षांत तक्रारींची संख्या दुपटीहून अधिक वाढल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, एनसीसीआरपी वरील तक्रारींमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली असून ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडियावरील बदनामी आणि बनावट प्रोफाइलच्या घटनांनी डोके वर काढले आहे. शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या सायबर पोलिस ठाण्याकडे जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत ६१९ थेट तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ४९२ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे.

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६४९ प्रकरणे निकाली

  • एनसीसीआरपी पोर्टलवर ३,४७४ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यातील ६४९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे सहा महिन्यांत प्राप्त झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी १,१४१ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात सायबर पोलिसांना यश आले आहे.
  • गेल्या वर्षी जानेवारी ते जून या कालावधीत थेट तक्रारींची संख्या ४९६, तर एनसीसीआरपी पोर्टलवरील तक्रारी १,३७० इतक्या होत्या. यंदा थेट तक्रारीमध्ये शंभरहून अधिक वाढ झाली असली तरी पोर्टलवरील तक्रारींमध्ये तब्बल २,१०४ प्रकरणांची भर पडली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून ऑनलाइन माध्यमातून तक्रार नोंदविण्याचे प्रमाणही वाढत असल्याचे दिसून येते.
  • सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूपही बदलत आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, मॅट्रिमोनी संकेतस्थळे आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणूक, बनावट ओळख तयार करून बदनामी, गुंतवणुकीचे आमिष, बनावट कर्ज, डिजिटल अरेस्ट आणि बैंक खात्यांच्या माध्यमातून फसवणुकीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत.
सोशल मीडियावर जबाबदारीने वागा

सोशल मीडियाचा वापर करताना नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. कोणत्याही प्रकारच्या आमिषाला किवा धमकीला बळी पडू नये. समाजात 4 तेढ निर्माण करणारे किंवा दिशाभूल करणारे संदेश, पोस्ट ४ अथवा टिप्पणी प्रसारित करू नयेत. संशयास्पद प्रकार घडल्यास तातडीने सायबर पोलिसांकडे तक्रार करावी, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक सोमनाथ जाधव यांनी म्हटले आहे.

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जनजागृतीवर पोलिसांचा भर

सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सायबर पोलिस ठाण्याकडून शाळा, महाविद्यालये, विविध संस्था आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सातत्याने जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. संशयास्पद लिंक, बनावट कॉल, ओटीपी किंवा बैंकिग माहिती कोणालाही देऊ नये, तसेच कोणत्याही प्रकारच्या आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन केले जात आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Cyber crime cases cross 4000 in six months in chhatrapati sambhajinagar police issue alert

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Published On: Jul 09, 2026 | 01:10 PM

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