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Chhatrapati Sambhajinagar: शुक्रवारपर्यंत पम्पिंग सुरू कराच! कामातील दिरंगाईवर आयुक्त अमोल येडगे संतप्त; एजन्सीला फटकारले

Updated On: Jul 10, 2026 | 02:24 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमधील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आयुक्त अमोल येडगे यांनी जॅकवेल दुरुस्तीच्या कामातील दिरंगाईवरून संबंधित एजन्सीला कडक शब्दांत फटकारले असून शुक्रवार दुपारपर्यंत पंपिंग सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Chhatrapati Sambhajinagar: शुक्रवारपर्यंत पम्पिंग सुरू कराच! कामातील दिरंगाईवर आयुक्त अमोल येडगे संतप्त; एजन्सीला फटकारले
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विस्तार
  • शुक्रवारपर्यंत पम्पिंग सुरू कराच !
  • कामातील दिरंगाईवर आयुक्त अमोल येडगे संतप्त
  • एजन्सीला फटकारले
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): संभाजीनगर शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सुरू असलेल्या जॅकवेल दुरुस्ती आणि पंम्पिंगच्या कामातील दिरंगाईवर महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी गुरुवारी संबंधित एजन्सी व अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. कोणत्याही परिस्थितीत शुक्रवारी सकाळी ११ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत पंपिंग सुरू झालेच पाहिजे. यापुढे कोणतीही सबब किंवा विलंब सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. स्मार्ट सिटी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत जॅकवेलवरील देखभाल-दुरुस्ती, व्हॉल्व बदलण्याचे काम, पंम्पिंगची सद्यस्थिती आणि पुढील नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शहराचा पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. बैठकीनंतर संबंधित एजन्सी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी) आणि महापालिकेच्या अभियंत्यांनी गुरुवारी सायंकाळीच जॅकवेलवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, रात्रीच नवीन व्हॉल्व बसवून पंम्पिंग सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा आणि ते शक्य न झाल्यास शुक्रवारी सूर्योदयापासून काम सुरू करून दुपारी १२ पूर्वी पंम्पिंग सुरू करावे, असे आदेश आयुक्तांनी दिले.

रात्रीच नियोजन, दुपारी १२ पूर्वी पंपिंगचे लक्ष्य

बैठकीत एजन्सीच्या प्रतिनिधींनी विलंबाची कारणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावर नाराजी व्यक्त करत तुमची डेडलाईन आधीच संपली आहे. आता कारणे नकोत, काम पूर्ण करा, अशा शब्दांत आयुक्तांनी एजन्सीला फटकारले. तसेच एप्रोच चॅनेलचे रखडलेले कामही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी शहरातील निकामी झालेल्या व्हॉल्वची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित एजन्सीवरच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. नवीन व्हॉल्वची ऑर्डर वेळेत पोहोचण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. व्हॉल्व उपलब्ध होताच नियोजित शटडाऊन घेऊन पुढील पाच दिवसांत बदलाची सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले. बैठकीला विशेष कार्यकारी अधिकारी ए. बी. देशमुख, के. एम. फालक, अतिरिक्त शहर अभियंता अनिल तनपुरे, कार्यकारी अभियंता सचिन वाईकर, सर्व कनिष्ठ अभियंते, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार रामधन जाधव, योगेश काळे, जीव्हीपीआरचे सिद्धांत ठाकरे, आशुतोष पांडेय तसेच एमजेपीचे राम नारायण यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. जॅकवेलवरील कामात आणखी विलंब होऊ नये म्हणून संबंधित एजन्सी, एमजेपी आणि महापालिकेच्या अभियंत्यांनी गुरुवारी रात्रीच आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

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डेडलाईन संपली; सबबींना थारा नाही

रात्री काम शक्य न झाल्यास शुक्रवारी सूर्योदयापासून काम सुरू करून सकाळी ११ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत पंम्पिंग सुरू करणे बंधनकारक असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. कामाच्या विलंबाबाबत एजन्सीकडून कारणे मांडली जात असतानाच आयुक्त अमोल येडगे यांनी ती फेटाळून लावत, दिलेली मुदत आधीच संपल्याचे स्पष्ट केले. आता स्पष्टीकरण नव्हे तर प्रत्यक्ष काम पूर्ण होणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत एप्रोच चॅनेलचे कामही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

व्हॉल्व बदलण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत

नवीन व्हॉल्व उपलब्ध होताच नियोजित शटडाऊन घेऊन पुढील पाच दिवसांत बदलाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. शहरातील निकामी व्हॉल्वची जबाबदारी संबंधित एजन्सीवरच राहणार असून, नवीन व्हॉल्व वेळेत उपलब्ध होतील यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

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Published On: Jul 10, 2026 | 02:23 PM

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