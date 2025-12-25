Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Devyani Farande Strongly Opposed Entry Of Yatin Wagh And Vinayak Pandey In Bjp Nashik Politics

Nashik Politics: शिवसेनेतून हकालपट्टी अन् भाजपने प्रवेश रोखला? नाशिकच्या दोन दिग्गज नेत्यांची झाली गोची

Nashik Politics : माजी महापौैर विनायक पांडे आणि यतिन वाघ यांची शिवसेना ठाकरे गटातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मात्र कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचा विरोध असल्याने त्यांचा भाजप प्रवेश रोखण्यात आला.

Updated On: Dec 25, 2025 | 01:53 PM
Devyani Farande strongly opposed entry of Yatin Wagh and Vinayak Pandey in BJP Nashik politics

यतीन वाघ आणि विनायक पांडे यांच्या भाजप पक्षप्रवेशाला देवयानी फरांदे यांचा तीव्र विरोध आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • नाशिकमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग
  • विनायक पांडे आणि यतीन वाघ यांची शिवसेना ठाकरे गटातून हकालपट्टी
  • मात्र दोन्ही नेत्यांचा भाजप प्रवेश रोखला
Nashik BJP Politics : नाशिक : राज्यामध्ये आगामी पालिका निवडणुकांमुळे जोरदार राजकारण तापले आहे. नाशिकमध्ये राजकारण तापले आहे. शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेची युती झाली आहे. मुंबईसह राज्यातील प्रमुख पालिकांमध्ये ही ठाकरे बंधूंची युती एकत्रित लढणार आहे. नाशिकमध्ये देखील ही युती एकत्रित लढणार आहे. मात्र त्यापूर्वी शिवसेनेतून दोन बड्या नेत्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. ठाकरे गटातून विनायक पांडे आणि यतिन वाघ यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्यांचा भाजप प्रवेश होणार आहे. मात्र त्यांच्या भाजप प्रवेशाला रोखण्यात आले आहे. यामुळे दोन्ही नेत्यांची ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती झाली आहे.

नाशिकमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीला खिंडार पाडले आणि शिवसेनेच्या दोन आणि कॉंग्रेसच्या एका नेत्याला गळाला लावले. यामध्ये माजी महापौर विनायक पांडे, यतीन वाघ आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शाहू खैरे यांचा समावेश आहे. या तिन्ही आज भाजपमध्ये प्रवेश होणार होता. मात्र त्यांना भाजप पक्षाच्या कार्यालयाबाहेरच थांबवण्यात आले. या तिन्ही नेत्यांच्या प्रवेशाला नाशिकच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. या तिन्ही नेत्यांच्या पक्षप्रवेशाला निवडणूक प्रमुख देवयानी फरांदे यांच्यासह स्थानिक कार्यकर्त्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यासाठी भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते पक्ष कार्यालयाबाहेर जमून ‘जय श्रीराम’ची घोषणाबाजी करत आहेत. यामुळे नाशिक भाजपमध्ये तणावपूर्ण वातावरण झाले आहे.

हे देखील वाचा : पक्षाचा बापच अनौरस, तुम्ही एकमेकांची चंपी-मालिश…! खासदार संजय राऊतांचा महायुतीवर घणाघात

शिवसेनेतून हकालपट्टी

माजी महापौर असलेल्या नेत्यांना शिवसेना ठाकरे गटाने देखील बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. भाजपसोबत जाण्याच्या तयारीमध्ये असलेल्या विनायक पांडे आणि यतीन वाघ यांना शिवसेना ठाकरे गटातून काढून टाकण्यात आले. याबाबत खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडिया पोस्ट करत माहिती दिली आहे. संजय राऊत यांनी लिहिले आहे की, “पक्ष विरोधी कारवायां बद्दल. नाशिक शिवसेनेचे विनायक पांडे आणि यतिन वाघ यांची शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने शिवसेनेतून हकालपट्टी करण्यात येत आहे! जय महाराष्ट्र,” अशी पोस्ट संजय राऊत यांनी केली आहे.

हे देखील वाचा : “अजेंठा कुठे आहे? ही स्वार्थाची अन् खुर्चीची युती; एकनाथ शिंदेंचे ठाकरे बंधूंवर टीकास्त्र

भाजप पदाधिकारी देवयानी फरांदे यांचा तीव्र विरोध

देवयानी फरांदे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “निवडणूक प्रमुख असूनही त्यांना या पक्षप्रवेशासंदर्भात विश्वासात घेण्यात आले नाही. प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये होणाऱ्या आजच्या प्रवेशाला त्यांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. फरांदे यांनी प्रस्थापितांच्या विरोधात लढणाऱ्या हिंदुत्ववादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका मांडली आहे”. नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची जबाबदारी देवयानी फरांदे यांच्याकडे होती आणि त्यांनी एक पॅनलही तयार केले होते. मात्र, विनायक पांडे, शाहू खैरे आणि यतीन वाघ यांच्या आजच्या पक्षप्रवेशामुळे भाजपमध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आल्याचे बोलले जात आहे.

Web Title: Devyani farande strongly opposed entry of yatin wagh and vinayak pandey in bjp nashik politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 01:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष
2

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!
3

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा
4

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM