लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

वजन वाढल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात. पोटावर किंवा मांड्यावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा सकाळचा नाश्ता आणि संध्याकाळी जेवण करत नाही. सतत उपाशी राहिल्यामुळे वजन कमी होण्याऐवजी शरीरात खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढतो. शरीरात वाढलेल्या थकव्यामुळे आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे शरीरसंबंधित गंभीर आजार सुद्धा होऊ शकतात. त्यामुळे योग्य पद्धत फॉलो करून वाढलेले वजन कमी करावे. चुकीच्या पद्धतीने वजन केल्यास शरीराचे नुकसान होईल. शरीरावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी सकाळच्या नाश्त्यात लो कॅलरीज असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. हे पदार्थ सहज पचन होतात आणि शरीरावर चरबीचा घेर सुद्धा वाढवत नाहीत. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता केल्यास लवकर भूक लागत नाही. पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. तसेच मसूर डाळीमध्ये प्रथिने असतात. मसूर डाळ खाल्ल्यामुळे शरीर थंडावा कायम टिकून राहतो. हे पीठ रात्रभर आंबवण्याची कोणती आवश्यकता नाही. चला तर जाणून घेऊया ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)
