Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’

Sachin Tendulkar on Arjun Sania’s pre-wedding celebrations : सचिन तेंडुलकरने त्यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर आणि भावी सून सानिया चांडोक यांच्या लग्नापूर्वीच्या पार्टीत भावनिक भाषण दिले, जे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. येत्या काही दिवसांत हे जोडपे लग्नाच्या बेडीत अडकणार आहे आणि त्यांनी जामनगरमध्ये लग्नापूर्वीचा सेलिब्रेशन आयोजित केला होता, ज्याचे आयोजन भारतातील आघाडीचे उद्योगपती मुकेश आणि नीता अंबानी यांनी केले होते.
अर्जुन तेंडुलकरची माजी आयपीएल फ्रँचायझी, मुंबई इंडियन्सने या कार्यक्रमाचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये सचिन तेंडुलकरने त्याच्या मुलाच्या लग्नाबद्दल मोकळेपणाने सांगितले आणि जेव्हा त्याने त्याला सानियाशी ओळख करून दिली तेव्हा त्याला जाणवले की त्याचा मुलगा मोठा झाला आहे. त्याने असेही उघड केले की हे जोडपे “एकमेकांबद्दल वेडे” आहेत.
सचिन म्हणाला, “आम्हाला इथे आणल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. जेव्हा एखादा मुलगा एखाद्या मुलीला घरी आणतो आणि तिची ओळख करून देतो तेव्हा तुम्हाला कळते की तो मोठा झाला आहे. ते प्रेमात वेडे दिसतात. अर्जुन, मला म्हणायलाच हवे की मला तुमचा खूप अभिमान आहे की तुम्ही अशा व्यक्तीला शोधले आहे जी तुम्हाला तिच्यावर जितके प्रेम करते तितकेच प्रेम करते.”
अर्जुन आणि सानिया ५ मार्च रोजी मुंबईत लग्न करणार असल्याचे वृत्त आहे. या जोडप्याने त्यांच्या कुटुंबियांसह अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली आणि त्यांना आमंत्रित केले.
𝙎𝙤𝙢𝙚 𝙗𝙤𝙣𝙙𝙨 𝙨𝙩𝙖𝙮 𝙛𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧 💙 Here’s wishing Arjun and Saaniya, love, respect and a lifetime of togetherness as they embark on a partnership like no other ✨ pic.twitter.com/prKlwXv24R — Mumbai Indians (@mipaltan) February 25, 2026
सानिया ही मिस्टर पॉज पेट स्पा अँड स्टोअर एलएलपीची संस्थापक आहे, जी एक पाळीव प्राण्यांचे सौंदर्य आणि कल्याण ब्रँड आहे. तिने २०२० मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदवी प्राप्त केली आणि नंतर पशुवैद्यकीय तंत्रज्ञ म्हणून पात्रता मिळवली. ती ग्रॅव्हिस ग्रुपचे अध्यक्ष रवी घई यांची नात आहे. तिचे पालक, सनी आणि गौरिका देखील त्याच संस्थेशी संबंधित आहेत.