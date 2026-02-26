Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sangli News : अध्यक्ष-सभापती निवडी 20 मार्चपूर्वीच; ग्रामविकास विभागाचे आदेश

जिल्हा परिषदेतील बहुमताचा स्पष्ट कौल नसल्याने सत्तेचा पेच अधिकच गडद झाला आहे. भाजप आणि महाविकास आघाडी दोघांनाही स्वतंत्रपणे सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक आकडे गाठता आलेले नाहीत.

Updated On: Feb 26, 2026 | 07:51 AM
Sangli News : अध्यक्ष-सभापती निवडी 20 मार्चपूर्वीच; ग्रामविकास विभागाचे आदेश

Sangli News : अध्यक्ष-सभापती निवडी 20 मार्चपूर्वीच; ग्रामविकास विभागाचे आदेश (संग्रहित फोटो)

सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल ९ फेब्रुवारीला जाहीर झाल्यानंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच सभापती निवडीबाबतची उत्सुकता अखेर संपुष्टात येणार आहे. ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट आदेश देत २० मार्च २०२६ पूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतींची निवड करून पहिली बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, निवड प्रक्रियेचा अधिकृत कार्यक्रम जिल्हाधिकारी लवकरच जाहीर करणार आहेत.

७ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा निकाल ९ फेब्रुवारीला जाहीर झाला; मात्र, पंधरा दिवस उलटूनही सत्तास्थापनेबाबत अनिश्चितता होती. जिल्हा परिषदेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विविध विषय समित्यांच्या सभापती पदांसाठी कोणती समीकरणे जुळणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम ११(१) आणि ५९(१) नुसार सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिली बैठक घेणे बंधनकारक असून, त्याच बैठकीपासून सदस्यांचा कार्यकाळ सुरू होतो. याच अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बा. म. आसोले यांनी सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना २० मार्चपूर्वी पहिल्या बैठका आयोजित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील बहुमताचा स्पष्ट कौल नसल्याने सत्तेचा पेच अधिकच गडद झाला आहे. भाजप आणि महाविकास आघाडी दोघांनाही स्वतंत्रपणे सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक आकडे गाठता आलेले नाहीत. त्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) तसेच अन्य लहान पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

राजकीय हालचालींना अधिकच वेग येण्याची शक्यता

आगामी निवड कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राजकीय हालचालींना अधिकच वेग येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बहुमतासाठी ३१ जागांची आवश्यकता असून, कोणत्या आघाडीचे गणित जुळते यावर जिल्हा परिषदेच्या सत्तेचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, २० मार्चपूर्वीच सत्तेचे चित्र स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत.

जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल (एकूण ६१ जागा)

– राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) – १८
– भाजप – १६
– काँग्रेस – ११
– शिवसेना – ७
– राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) – ६
– शिवसेना (ठाकरे गट) – १
– जनसुराज्य पक्ष – १
– रयत क्रांती पक्ष – १

Sangli News : अध्यक्ष-सभापती निवडी 20 मार्चपूर्वीच; ग्रामविकास विभागाचे आदेश

Sangli News : अध्यक्ष-सभापती निवडी 20 मार्चपूर्वीच; ग्रामविकास विभागाचे आदेश

Feb 26, 2026 | 07:51 AM
