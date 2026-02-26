Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही; भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना

दत्तसंप्रदाय म्हटलं की, नृसिंह सरस्वती, श्रीपाद वल्लभ आणि श्री स्वामी समर्थ हे तीनही दैवी शक्ती डोळ्यासमोर येतात.पण यात आणखी एक नाव आहे ते टेंबे स्वामी.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:00 AM
अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही; भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना
Follow Us:
Follow Us:
  • अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही
  • भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना
दत्तसंप्रदाय असो की नाथसंप्रदाय या दोन्हीमध्ये एक साम्य आहे. जिथे गुरुंवर अढळ विश्वास ठेवला जातो तिथे कितीही परिक्षा द्यावी लागली तरी गुरुंवर दाखवलेला विश्वास प्रत्येक अडथळ्यातून मार्ग दाखवतो. दत्तसंप्रदाय म्हटलं की, नृसिंह सरस्वती, श्रीपाद वल्लभ आणि श्री स्वामी समर्थ हे तीनही दैवी शक्ती डोळ्यासमोर येतात.पण यात आणखी एक नाव आहे ते टेंबे स्वामी. टेंबेस्वामींचा जन्म ज्या कुटुंबात झाला ते कुटुंब दत्तगुरुंचे भक्त. साक्षात त्रिदेवांचा त्यांच्यावर आशीर्वाद होता. टेंबे स्वामी जन्मल्यापासून त्यांच्यात कोणी दैवी शक्ती होती, असं म्हटलं जातं. मात्र असंं असलं तरी तरी वाट्य़ाला येणारं अग्नीदिव्य पार करणं टेंबे स्वामींना देखील अटळ होतं.

1854 मध्ये कुडाळमध्य़े टेंबे स्वामींचा जन्म झाला. दत्तात्रयांचा अंश असलेले टेंबे स्वामींमध्ये लहान वयातच कोणतीतरी दैवी शक्ती आहे हे घरच्यांनी ओळखलं होतं. ज्योतिष, वेद शास्त्र पुराण यामध्ये टेंबे स्वामी अत्यंत पारंगत होते. दत्तगुरुंच्या नामाचं वेड त्यांना लहानपणापासूनच होतंं. आज आपण जो दत्तात्रयांचा मंत्र ऐकतो ‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ हा मंत्र टेंबे स्वामींनी लिहिला. असं म्हणतात की, टेंबे स्वामींचे वडिल गणेश भट यांना स्वप्नात दत्तगुरुंनी दृष्टांत दिला होता. गाणगापूरला जेव्हा टेंबे स्वामींचे वडिल गेले होते त्यावेळी त्यांना आपल्या पोटी पुत्ररत्न होणार असल्याची चाहूल लागली होती.

Shree Swami Samarth : जेव्हा स्वामी पहिल्यांदा रडले ; गोष्ट आहे दत्तसंप्रदायातील एका थोर भक्ताची

टेंबे स्वामी जसजसे मोठे होत गेले त्यांना जाणवायला लागलं की आपला जन्म हा दत्तगुरुंनी योजलेल्या कार्यासाठी झालेला आहे. स्वामींची दत्तगुरुंवर भक्ती इतकी होती की अनवाणी टेंबे स्वामींनी भारतभर भ्रमण केलं. गाणगापूर ते भारतभरातील दत्तगुरुंची जेवढी तीर्थस्थानं आहेत टेंबे स्वामींनी अनवाणी चाालत दर्शन घेतलं.

लहानपणापासून त्यांनी प्रत्येक खडतर परिक्षा पार केली. असं म्हटलं जातं की, टेंबे स्वामी अग्नीला स्पर्श करत नव्हते. त्यामुळे कितीही थंडी असो ते कायम थंड पाण्याने अंघोळ करत. विशेष म्हणजे टेेबे स्वामींनी कधीही शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही ते कंदमुळं आणि फळं खाऊन उदरनिर्वाह करीत.दत्तांच्या सेवेत आजन्म वाहून घेतलेल्या टेंबे स्वामींनी लोककल्यणासाठीच कार्य केलं. टेंबे स्वामींच्या भक्ती आणि त्यागामुळेच दत्तसंप्रदायात त्यांचं स्थान मोठं आहे.

संपत्तीचा मोह, ‘असं’ झालं मल्हाररावांचं गर्वहरण; श्री स्वामी समर्थांना चक्क मेण्यातून पळवून नेण्याचा झालेला प्रयत्न

Web Title: Who was tembe swami and why is he important in the datta sampradaya

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Narasimha Dwadashi 2026: होळीच्या आधी नरसिंह द्वादशी का साजरी केली जाते? काय आहे भक्त प्रल्हादाशी संबंध
1

Narasimha Dwadashi 2026: होळीच्या आधी नरसिंह द्वादशी का साजरी केली जाते? काय आहे भक्त प्रल्हादाशी संबंध

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा
2

Holi 2026: पालखी आणि होळीचा काय आहे संबंध, जाणून घ्या कोकणातील पालखी परंपरा

Holi 2026: होळी आणि धुलिवंदन आहेत दोन वेगळे दिवस, करू नका गल्लत आणि जाणून घ्या या दिवसांमधील फरक
3

Holi 2026: होळी आणि धुलिवंदन आहेत दोन वेगळे दिवस, करू नका गल्लत आणि जाणून घ्या या दिवसांमधील फरक

अप्सरेला दिला ऋषिंनी श्राप अन्….; महिषासुराचा जन्म कसा झाला? असुरांच्या राजाची चित्तथरारक कथा
4

अप्सरेला दिला ऋषिंनी श्राप अन्….; महिषासुराचा जन्म कसा झाला? असुरांच्या राजाची चित्तथरारक कथा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

Feb 26, 2026 | 08:00 AM
अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही; भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना

अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही; भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना

Feb 26, 2026 | 08:00 AM
Sangli News : अध्यक्ष-सभापती निवडी 20 मार्चपूर्वीच; ग्रामविकास विभागाचे आदेश

Sangli News : अध्यक्ष-सभापती निवडी 20 मार्चपूर्वीच; ग्रामविकास विभागाचे आदेश

Feb 26, 2026 | 07:51 AM
PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

Feb 26, 2026 | 07:15 AM
Budh Vakri 2026: बुध कुंभ राशीत होणार वक्री, या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत राहावे सावध

Budh Vakri 2026: बुध कुंभ राशीत होणार वक्री, या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबतीत राहावे सावध

Feb 26, 2026 | 07:05 AM
3 लाखांचे डाउन पेमेंट आणि शोरुमचा मालक स्वतः तुमच्या हातात देईल Maruti Grand Vitara ची चावी, जाणून घ्या EMI

3 लाखांचे डाउन पेमेंट आणि शोरुमचा मालक स्वतः तुमच्या हातात देईल Maruti Grand Vitara ची चावी, जाणून घ्या EMI

Feb 26, 2026 | 06:15 AM
लहान वयात मधुमेह होण्यामागे काय आहेत कारण? सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

लहान वयात मधुमेह होण्यामागे काय आहेत कारण? सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, वेळीच करा उपचार

Feb 26, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM