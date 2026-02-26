Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Satej Patil Name Likely To Be Confirmed For The Post Of Leader Of Opposition In The Legislative Council

Maharashtra Politics : विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार?

मे महिन्यात ९ विधान परिषदेच्या जागा रिक्त होणार आहेत. भाजपच्या ४, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांच्या पक्षाची प्रत्येकी १ जागा रिक्त होणार आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:28 AM
विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांची निवड होणार?

विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांची निवड होणार? (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच, राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध होताच विधान परिषदेला विरोधी पक्षनेता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवेंची जागा रिक्त झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपद खाली होणार आहे. या विरोधी पक्षनेते पदावर काँग्रेसच्या सतेज पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भाजपची विरोधी पक्षनेते पदासंदर्भात नवीन खेळी समोर आली आहे. मे महिन्यात ९ विधान परिषदेच्या जागा रिक्त होणार आहेत. भाजपच्या ४, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांच्या पक्षाची प्रत्येकी १ जागा रिक्त होणार आहे. विधान परिषदेसाठी २९ मतांचा कोटा असणार आहे. अशात, महायुतीच्या वाट्याला ८ जागा येणार, तर महाविकास आघाडीच्या वाट्याला १ जागा येणार आहे. अशात, राज्यसभेच्या जागेवरुन विरोधी पक्षनेतेपदाचे भवितव्य ठरणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या प्रत्येकी एक जागा आहेत. एकूण २९ मतांचा हा कोटा आपल्याला पाहायला मिळतो. महायुतीच्या वाट्याला एकूण आठ जागा मिळताना दिसतात आणि महाविकास आघाडीच्या वाट्याला एक जागा जाताना दिसत आहे. या परिस्थितीमध्ये भाजपाकडून एक खेळी खेळली जात आहे.

राज्यसभेनुसार गणित ठरण्याची शक्यता

राज्यसभेची जागा आणि राज्यसभेची एकूणच निवडणूक बिनविरोध झाली तर भाजपकडून किंवा महायुतीकडून या जागा संदर्भात विचार होऊ शकतो आणि त्या अनुषंगाने राज्यात राज्यसभेवरून विरोधी पक्ष नेते पदाचा पद ठरताना दिसणार आहे. विधान परिषदेत काँग्रेसकडे ६, शिवसेनेकडे ६ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारांच्या पक्षाकडे ३ जागा आहेत.

मे महिन्यात परिषदेच्या नऊ जागा रिक्त

राज्यसभा निवडणुकीवर विरोधी पक्ष नेत्याची वाटचाल किंवा भवितव्य असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यसभा निवडणुकीबद्दल पाहायचे झाले तर सहा जागा या महायुती आणि एक जागा महाविकास आघाडीला मिळणार आहे, एकूणच ही भाजपची खेळी म्हणावे लागणार आहे. अंबादास दानवे यांची जागा रिक्त झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते पद खाली झाल्यानंतर त्या जागी काँग्रेसच्या सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

हेदेखील वाचा : धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य

Web Title: Satej patil name likely to be confirmed for the post of leader of opposition in the legislative council

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 08:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांचा चर्चेत राहण्याचा विचित्र प्रयत्न; पक्षाला डोकेदुखी ठरणारे वादग्रस्त वक्तव्य
1

कॉंग्रेसच्या जेष्ठ नेत्यांचा चर्चेत राहण्याचा विचित्र प्रयत्न; पक्षाला डोकेदुखी ठरणारे वादग्रस्त वक्तव्य

Chiplun News: आगामी निवडणुकांसाठी काँग्रेस सज्ज! चिपळूणमध्ये २७ फेब्रुवारीपासून ३ दिवसीय निवासी प्रशिक्षण शिबिर
2

Chiplun News: आगामी निवडणुकांसाठी काँग्रेस सज्ज! चिपळूणमध्ये २७ फेब्रुवारीपासून ३ दिवसीय निवासी प्रशिक्षण शिबिर

धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य
3

धर्माचे राजकारण आता क्रिकेटमध्ये! मुस्लिम असल्यामुळे Mohammed Shami आणि Siraj ला डावलले, AIMIM आणि सपा नेत्यांचे खळबळजनक वक्तव्य

Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था
4

Nanded News : ‘महाज्योती’चे प्रशिक्षणच झाले ठप्प; इंटरनेटची अस्थिरता, वारंवार खंडित होणारी वीजपुरवठा व्यवस्था

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics : विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार?

Maharashtra Politics : विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार?

Feb 26, 2026 | 08:24 AM
Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’

Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’

Feb 26, 2026 | 08:22 AM
Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Feb 26, 2026 | 08:20 AM
लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

Feb 26, 2026 | 08:00 AM
अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही; भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना

अग्नीला स्पर्श केला नाही की शिजवलेलं अन्न ग्रहण केलं नाही; भारतभर भ्रमण करणाऱ्या टेंबे स्वामींना झालेल्या यातना

Feb 26, 2026 | 08:00 AM
Sangli News : अध्यक्ष-सभापती निवडी 20 मार्चपूर्वीच; ग्रामविकास विभागाचे आदेश

Sangli News : अध्यक्ष-सभापती निवडी 20 मार्चपूर्वीच; ग्रामविकास विभागाचे आदेश

Feb 26, 2026 | 07:51 AM
PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

Feb 26, 2026 | 07:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM