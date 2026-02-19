Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
धाराशिवमध्ये ८९.७६ कोटींचे ‘हायटेक’ न्यायभवन; सहा मजली इमारतीला मंजुरी

धाराशिव शहराच्या विकासाच्या प्रवासात आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले जाणार असून, शहरात अत्याधुनिक सहा मजली जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारत उभारण्यास उच्चस्तरीय समितीने ८९ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 05:03 PM
  • धाराशिवमध्ये होणार भव्य सहामजली कोर्ट
  • १६ कोर्ट हॉल; प्रशस्त सुविधांचा असणार समावेश
  • ८९.७६ कोटींच्या खर्चाला प्रशासनाने दिली मंजुरी
Dharashiv District Court: धाराशिव शहराच्या विकासाच्या प्रवासात आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले जाणार असून, शहरात अत्याधुनिक सहा मजली जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारत उभारण्यास उच्चस्तरीय समितीने ८९ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्याच्या वाढत्या कामकाजाचा आणि नागरिकांच्या सोयीसुविधांचा विचार करून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारला जाणार असल्याची माहिती आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली उभारण्यात येणारी ही इमारत पूर्णपणे हायटेक स्वरूपाची असणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली न्यायालयाची इमारत स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये कमकुवत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार जुन्या इमारतीचे पाडकाम करण्यात येणार आहे.

हे देखील वाचा: Latur Infrastructure Development: लातूर विकास आराखड्यावर उच्चस्तरीय बैठक; पालकमंत्री भोसले म्हणाले,”मुदतीत काम न..

तळमजला अधिक सहा मजले अशा स्वरूपात उभारल्या जाणाऱ्या या न्यायभवनात एकूण १६ कोर्ट हॉल असतील. यामध्ये विशेष पोक्सो न्यायालय, लोक न्यायालय तसेच हाय सिक्युरिटी कोर्टाचा समावेश असणार आहे. पक्षकार व वकिलांसाठी ३ लिफ्ट आणि न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र ३ लिफ्ट अशी एकूण ६ लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही इमारत हरित संकल्पनेवर आधारित असून सौर ऊर्जा प्रकल्प व रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण परिसर सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या देखरेखीखाली राहणार असून अत्याधुनिक अग्निशमन प्रणाली बसवली जाणार आहे. प्रशस्त अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत, सुसज्ज फर्निचर आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र बोअरवेलची सोयही आराखड्यात करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा: Latur Zilla Parishad: चाकूरमध्ये राजकीय भूकंप! २६ उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त

मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार ही इमारत साकारली जाणार आहे. मुंबई येथील मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञांनी नकाशा व आराखड्यास मंजुरी दिली असून सुमारे १५ हजार ८२३.६१ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर ही भव्य वास्तू उभारली जाणार आहे. नवीन न्यायालयीन संकुलामुळे वकील, पक्षकारांना सुसज्ज, सुरक्षित आणि प्रशस्त सुविधा उपलब्ध होणार असून, ही इमारत शहराचे एक महत्त्वाचे ‘लँडमार्क’ ठरेल, असा विश्वास आ. पाटील यांनी व्यक्त केला. धाराशिवच्या विकासात आणखी एक टप्पा पूर्ण होईल.

Published On: Feb 19, 2026 | 03:01 PM

