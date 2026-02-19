धाराशिवमध्ये ८९.७६ कोटींचे ‘हायटेक’ न्यायभवन; सहा मजली इमारतीला मंजुरी

हे देखील वाचा: Latur Infrastructure Development: लातूर विकास आराखड्यावर उच्चस्तरीय बैठक; पालकमंत्री भोसले म्हणाले,”मुदतीत काम न..
तळमजला अधिक सहा मजले अशा स्वरूपात उभारल्या जाणाऱ्या या न्यायभवनात एकूण १६ कोर्ट हॉल असतील. यामध्ये विशेष पोक्सो न्यायालय, लोक न्यायालय तसेच हाय सिक्युरिटी कोर्टाचा समावेश असणार आहे. पक्षकार व वकिलांसाठी ३ लिफ्ट आणि न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र ३ लिफ्ट अशी एकूण ६ लिफ्टची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही इमारत हरित संकल्पनेवर आधारित असून सौर ऊर्जा प्रकल्प व रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण परिसर सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या देखरेखीखाली राहणार असून अत्याधुनिक अग्निशमन प्रणाली बसवली जाणार आहे. प्रशस्त अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत, सुसज्ज फर्निचर आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र बोअरवेलची सोयही आराखड्यात करण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा: Latur Zilla Parishad: चाकूरमध्ये राजकीय भूकंप! २६ उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त
मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार ही इमारत साकारली जाणार आहे. मुंबई येथील मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञांनी नकाशा व आराखड्यास मंजुरी दिली असून सुमारे १५ हजार ८२३.६१ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर ही भव्य वास्तू उभारली जाणार आहे. नवीन न्यायालयीन संकुलामुळे वकील, पक्षकारांना सुसज्ज, सुरक्षित आणि प्रशस्त सुविधा उपलब्ध होणार असून, ही इमारत शहराचे एक महत्त्वाचे ‘लँडमार्क’ ठरेल, असा विश्वास आ. पाटील यांनी व्यक्त केला. धाराशिवच्या विकासात आणखी एक टप्पा पूर्ण होईल.