१६ वर्षांनंतर अक्षय-प्रियदर्शनची जोडी एकत्र! ‘भूत बंगला’मध्ये मिथिला पालकरची एन्ट्री, साकारणार अनोखी भूमिका

२०२६ मधील सर्वाधिक प्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक म्हणून ‘भूत बंगला’ चित्रपट सध्या चर्चात आहे. यामागचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे बॉलीवूडची गाजलेली जोडी अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन यांचे तब्बल १६ वर्षांनंतर होणारे पुनरागमन आहे. या जोडीने यापूर्वी दिलेल्या आयकॉनिक कॉमेडी चित्रपटांमुळे प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळेच त्यांच्या खास विनोदशैलीचा आणि भन्नाट कॉमिक टायमिंगचा अनुभव पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.
बालाजी मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली तयार होत असलेल्या या चित्रपटात आणखी एका अभिनेत्रीची भर पडणार आहे. अक्षय कुमार यांच्या चित्रपटामध्ये नुकतीच अभिनेत्री मिथिला पालकर हिची एन्ट्री झाली असल्याचे समजले आहेत. या चित्रपटात मिथिला अक्षय यांच्या बहिणीची भूमिका साकारणार असल्याचे समोर आले आहे. या अनपेक्षित आणि ताज्या कास्टिंगमुळे कथानकात नवा ट्विस्ट येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
अक्षय कुमार यांनी मजेशीर अंदाजात सांगितले की, “मिथिलाने तिचा प्रवास इंटरनेटपासून सुरू केला आणि आज ती अनेक चित्रपटांमध्ये झळकत आहे. आता ती एका अशा अभिनेत्यासोबत दिसणार आहे ज्याला मी खूप चांगले ओळखतो, म्हणजेच मी स्वतः ‘भूत बंगला’मध्ये ती भूत नसून माझी बहीण असणार आहे.” त्यांच्या या विधानाने सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले आहे.
हा चित्रपट केवळ अक्षय-प्रियदर्शन यांच्या पुनरागमनापुरता मर्यादित नसून एक परिपूर्ण फॅमिली एंटरटेनर ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. विनोद, गोंधळ, नातेसंबंधातील भावनिक क्षण आणि प्रियदर्शन यांचा खास देसी टच यांचा सुंदर मिलाफ यात पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटात अक्षय कुमार यांच्यासोबत वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव यांसारखे दिग्गज कलाकार झळकणार आहेत. निर्मितीची धुरा अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता कपूर यांनी सांभाळली आहे. ‘भूत बंगला’ 10 एप्रिल 2026 रोजी सिनेमागृहांत प्रदर्शित होणार आहे. तसेच प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन होणार आहे.