AUS vs OMA : विश्वचषकाचा शेवटचा लीग सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या Live Streaming ची सविस्तर माहिती

Australia vs Oman : ऑस्ट्रेलियाचा क्रिकेट संघ २० फेब्रुवारी रोजी ओमानविरुद्धच्या सामन्याने टी-२० विश्वचषकातील गट-टप्प्याचा शेवट करेल. हा सामना कॅंडी येथील सुंदर पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होईल. या जागतिक स्पर्धेत चढ-उतार झालेल्या कामगिरीनंतर, गतविजेता संघ सकारात्मक कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल. या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाने फेव्हरिट म्हणून प्रवेश केला होता परंतु त्यांना अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे, त्यांच्यासाठी ही स्पर्धा आव्हानात्मक ठरली आहे. मिशेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील संघ गट फेरीतून बाहेर पडण्यापूर्वी पुन्हा एकदा सन्मान मिळवण्यासाठी जबरदस्त विजय मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवेल.
संपूर्ण मोहिमेत कांगारूंसाठी सातत्य हा एक मुद्दा राहिला आहे आणि या सामन्यात त्यांना संपूर्ण कामगिरी करण्याची अंतिम संधी मिळेल. दुसरीकडे, ओमान तीन सामन्यांमध्ये विजय न मिळवता या सामन्यात प्रवेश करेल. त्यांच्या निकालांनंतरही, मध्य पूर्व संघ जोरदार लढत देण्याचा आणि ऑस्ट्रेलियाची परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न करेल, जे अजूनही त्यांची लय शोधत आहेत.
हवामान अंदाजानुसार, सामना सुरू झाल्यानंतर सुमारे एक तासाने वादळ येण्याची शक्यता आहे. तथापि, जर पावसाने खेळात व्यत्यय आणला नाही, तर पल्लेकेलेमधील परिस्थिती फलंदाजांसाठी अनुकूल असण्याची अपेक्षा आहे. या मैदानावर संध्याकाळी ७ वाजता खेळल्या गेलेल्या मागील सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने १८१ धावा केल्या होत्या, परंतु श्रीलंकेने दोन षटके शिल्लक असताना लक्ष्य गाठले, ज्यामुळे हा आणखी एक उच्च-स्कोअरिंग सामना होण्याची अपेक्षा आहे.
हा सामना श्रीलंकेतील कॅंडी येथील पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल, जो भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल, जरी नाणेफेकीसाठीचा नाणे अर्धा तास आधी टाकला जाईल.
ऑस्ट्रेलिया आणि ओमान यांच्यातील हा अंतिम गट फेरीचा सामना चाहते JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर थेट पाहू शकतात. लाईव्ह टेलिव्हिजन कव्हरेजसाठी, तुम्हाला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चॅनेलवर अवलंबून राहावे लागेल.
मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरून ग्रीन, टिम डेव्हिड, ग्लेन मॅक्सवेल, जोश इंगलिस (यष्टीरक्षक), मार्कस स्टोइनिस, कूपर कॉनोली, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, अॅडम झांपा, बेन द्वारशुइस, मॅट रेनशॉ, मॅथ्यू कुहनेमन, स्टीव्ह स्मिथ.
आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (कर्णधार), आशिष ओडेदरा, हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, नदीम खान, सुफयान महमूद, शकील अहमद, शाह फैसल, शफीक जान, करण सोनावले, जय ओडेदरा, वसीम अली.
ऑस्ट्रेलियाचा संभाव्य प्लेइंग ११
मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, मॅट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मॅक्सवेल, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, अॅडम झम्पा, मॅथ्यू कुह्नेमन
ओमानचा संभाव्य प्लेइंग ११
जतिंदर सिंग (कर्णधार), आमिर कलीम, हम्माद मिर्झा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, जितेनकुमार रामानंदी, विनायक शुक्ला (यष्टीरक्षक), सुफयान महमूद, नदीम खान, शकील अहमद, फैसल शाह