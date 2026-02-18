Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Dharashiv Zilla Parishad Big Upheaval In Zilla Parishad Displeasure Against Sawant Open

Dharashiv Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेत मोठी उलथापालथ; सावंतांविरुद्ध नाराजी उघड

धारशिव जिल्हा परिषदेतील सत्तासंघर्षात राज्याचे माजी मंत्री आ. तानाजी सावंत यांच्या राजकारणाला त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच जबर धक्का बसला आहे. परंडा आणि उमरगा तालुक्यातील दोन अपक्ष सदस्यांनी महायुतीला जाहीर पाठिंबा दिला.

Updated On: Feb 18, 2026 | 11:18 PM
Dharashiv Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेत मोठी उलथापालथ; सावंतांविरुद्ध नाराजी उघड

Dharashiv Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेत मोठी उलथापालथ; सावंतांविरुद्ध नाराजी उघड

Follow Us:
Follow Us:
  • परंडा-उमरग्याचे अपक्ष पाटलांच्या पक्षात 
  • आ. तानाजी सावंतांना बसला मोठा धक्का
  • सावंतांच्या छुप्या राजकारणावर प्रश्नचिन्ह
 

Dharashiv Zilla Parishad: धारशिव जिल्हा परिषदेतील सत्तासंघर्षात राज्याचे माजी मंत्री आ. तानाजी सावंत यांच्या राजकारणाला त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच जबर धक्का बसला आहे. परंडा आणि उमरगा तालुक्यातील दोन अपक्ष सदस्यांनी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत महायुतीला पाठिंबा जाहीर केल्याने जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या धर्माला हरताळ फासत सावंतांनी पडद्यामागून विरोधकांशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप त्यांच्या पक्षातीलच निष्ठावंत पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला मदत करून महायुतीच्या उमेदवाराचा पराभव घडवून आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचा खळबळजनक दावा नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांनी केला आहे. हाफकिन आणि खेकडासारख्या वादग्रस्त विधानांमुळे जिल्ह्याची नाचक्की झाल्याचा ठपका ठेवत, सावंतांचे पुतणे माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांनीही काकांच्या नेतृत्वाला रामराम ठोकत अर्चनाताई पाटील यांच्या अध्यक्षपदासाठी महायुतीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. लोणी गटाच्या अपक्ष सदस्य राणी रेवनाथ ढोरे यांनी आ. सावंतांची साथ सोडून राणा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. उमरगा तालुक्यातील तुरोरी गटाच्या अर्चना जाधव आणि आलूर गटाचे आप्पासाहेब मल्लिनाथ पाटील यांनीही महायुतीला पाठिंबा दिला आहे.

सध्या महायुतीकडे भाजप १९, राष्ट्रवादी ६, शिवसेना (शिंदे गट) ७ आणि अपक्ष ४ असे एकूण ३६ सदस्यांचे स्पष्ट बहुमत आहे. हे सर्व सदस्य सध्या सहलीवर असून, सावंतांच्या छुप्या राजकारणाबाबतची नाराजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्याचे समजते. या राजकीय घडामोडींमुळे जिल्ह्यात सावंतांचे वर्चस्व हादरले असून राणाजगजितसिंह पाटलांची पकड अधिक मजबूत झाली आहे.

उबाठाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांना सुमारे दीड लाख मते मिळाली होती. जिल्हा परिषद निवडणुकीत उबाठाच्या उमेदवारांना केवळ १५ हजार मते मिळाली आहेत. आमदार सावंतांनी त्यांची सगळी रसद लोकसभा निवडणुकीत उबाठाकडे वळवली व खासदार राजे निंबाळकर यांनी या निवडणुकीत त्यांची मते आमदार सावंतांच्या उमेदवाराकडे वळवली असल्याचा हा सगळ्यात मोठा पुरावा असून त्यांची छुपी युती व राजकीय वस्तुस्थिती आता जनतेसमोर उघडी पडली असल्याचे कुलकर्णी यांनी नमूद केले.

निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या ८ सदस्यांना आ. सावंतांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नेण्याऐवजी स्वतःच्या ताब्यात ठेवले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद आहे. पक्षांतर्गत शिस्तीचा भंग करणारी असल्याचेही कुलकर्णी यांनी पत्रात म्हटले आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रार आणि कडक कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे. महायुतीचा विश्वासघात करून विरोधकांना मदत करणाऱ्या सावंतांच्या भूमिकेची सविस्तर माहिती वरिष्ठ नेत्यांना देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील मतदारांचा महायुतीवर असलेला विश्वास टिकवण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी अशी आग्रही मागणीही दत्ता कुलकर्णी यांनी केली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Dharashiv zilla parishad big upheaval in zilla parishad displeasure against sawant open

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 11:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra politics : धाराशिव जिल्हा परिषदेत सत्तासंघर्ष शिगेला; महायुतीत अंतर्गत मतभेदांमुळे राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली
1

Maharashtra politics : धाराशिव जिल्हा परिषदेत सत्तासंघर्ष शिगेला; महायुतीत अंतर्गत मतभेदांमुळे राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली

Dharashiv News : वाशीमध्ये रंगणार धाराशिव ग्रंथोत्सव; ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, कविसंमेलनासह विविध उपक्रमांची मेजवानी
2

Dharashiv News : वाशीमध्ये रंगणार धाराशिव ग्रंथोत्सव; ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, कविसंमेलनासह विविध उपक्रमांची मेजवानी

Dharashiv News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची लाखोंची आर्थिक लूट, आरोग्य विभागात अमानवीय पिळवणूक, दोषींवर कारवाईची मागणी
3

Dharashiv News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची लाखोंची आर्थिक लूट, आरोग्य विभागात अमानवीय पिळवणूक, दोषींवर कारवाईची मागणी

Tuljapur Crime News: पवित्र नगरीत खुलेआम देहविक्रीचा अड्डा? नगरसेविकेचा गंभीर आरोप; चौकशीची मागणी
4

Tuljapur Crime News: पवित्र नगरीत खुलेआम देहविक्रीचा अड्डा? नगरसेविकेचा गंभीर आरोप; चौकशीची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेत मोठी उलथापालथ; सावंतांविरुद्ध नाराजी उघड

Dharashiv Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेत मोठी उलथापालथ; सावंतांविरुद्ध नाराजी उघड

Feb 18, 2026 | 11:18 PM
IND vs NED, T20 World Cup 2026 : अहमदाबादमध्ये भारतच ठरला ‘किंग! नेदरलँड्स 17 धावांनी उडवला धुव्वा; चक्रवर्तीच्या 3 विकेट्स 

IND vs NED, T20 World Cup 2026 : अहमदाबादमध्ये भारतच ठरला ‘किंग! नेदरलँड्स 17 धावांनी उडवला धुव्वा; चक्रवर्तीच्या 3 विकेट्स 

Feb 18, 2026 | 10:40 PM
कशी असू शकते Honda Activa 2026? जाणून घ्या इंजिनपासून ते किमतीपर्यंची A टू Z माहिती

कशी असू शकते Honda Activa 2026? जाणून घ्या इंजिनपासून ते किमतीपर्यंची A टू Z माहिती

Feb 18, 2026 | 10:34 PM
IND vs NED : तिलकही झाला चकीत! ४१ वर्षीय व्हॅन डेर मेर्वेनेचा जादुई अवतार;  हवेत सुर मारून पकडला सर्वोत्तम झेल; पहा VIDEO

IND vs NED : तिलकही झाला चकीत! ४१ वर्षीय व्हॅन डेर मेर्वेनेचा जादुई अवतार;  हवेत सुर मारून पकडला सर्वोत्तम झेल; पहा VIDEO

Feb 18, 2026 | 09:58 PM
Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

Feb 18, 2026 | 09:47 PM
“नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात…”: Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

“नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात…”: Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

Feb 18, 2026 | 09:41 PM
Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Feb 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM