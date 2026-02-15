Hatkanangale Gram Panchayat Election 2026:  हातकणंगले तालुक्यातील ‘या’ २१ ग्रामपंचायतींसाठी बिगुल वाजणार

राज्यातील तब्बल दीड हजार पतसंस्था रडारवर; माहिती न दिल्याने आता होणार कारवाई
– अनु. जाती स्त्री माणगाव,
– अनु. जाती प्रवर्ग: बिस्देववाडी, माणगांववाडी लक्ष्मीवाडी,
– अनु. जमाती प्रवर्ग हिंगणगांव
– ना. मा. प्रवर्ग स्त्री किणी, मणपाडळे, तिळवणी
– ना. मा. प्रवर्ग पाडली, वाठार तर्फ वडगांव
– सर्वसाधारण मौजे वडगाव, कुंभोज, दुर्गेवाडी, रूई, मिष्णवे, वाठार तर्फ उदगांव
– सर्वसाधारण स्त्री: कबनूर, लाटवडे, नेज, खोची, हालोंडी
हातकणंगले तालुक्यातील लहान मोठ्या २१ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. त्याला आता नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची झालर असणार असून २१ गावांतील वातावरण चांगलेच तापायला सुरवात झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच तालुक्यातील २०२५ ते २०३० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ६१ ग्रामपंचायतीसाठी सरपंच आरक्षण काढण्यात आले आहे. त्यामुळे सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या २१ गावातील अनेकांनी आपली कंबर कसली असून गावागावात राजकीय चर्वांना उधाण आले आहे. गावागावांत राजकीय पक्षापेक्षा स्थानिक गटांना महत्व असल्याने व नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीची किनार असल्याने राजकीय ईर्षा पहायला मिळणार आहे.
तालुक्यातील काही गावांमध्ये सरपंचपदाचे आरक्षण पडलेल्या ठिकाणी संबंधीत प्रवर्गाचे कोणीच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या संदर्भात स्थानिकांनी सरपंच पद आरक्षण बदलून मिळावे या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केली होती. परंतु त्याचा निर्णय अध्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी तो निर्णय होणे आवश्यक आहे.