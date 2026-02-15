Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IMD Weather Update: छात्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

राजधानी दिल्लीबद्दल, आज आकाश निरभ्र राहण्याची अपेक्षा आहे. दिल्लीतील कमाल तापमान सुमारे २७ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान सुमारे १३ अंश सेल्सिअस राहण्याची अपेक्षा आहे

Updated On: Feb 15, 2026 | 12:40 PM
IMD Weather Update 2026, Rain Alert 15 Feb,

IMD Weather Update: देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

  • हवामान खात्याचा १५ फेब्रुवारी रोजी ११ राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळाचा इशारा
  • उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणामध्ये धुक्याचा कहर
  • दिल्लीमध्ये सूर्यप्रकाश, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात थंडी
IMD Weather Update: देशातील अनेक भागांतून थंडी गायब होऊ लागली असतानाच हवामान पुन्हा एकदा बिघडण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान खात्याने आज, १५ फेब्रुवारी रोजी ११ राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळाचा इशारा जारी केला आहे. या बदलत्या हवामानामुळे उत्तर भारतात थंडी वाढण्याची शक्यता आहे. ( Weather Forecast)

हवामान खात्याच्या ताज्या अपडेटनुसार, देशभरातील ११ राज्यांमध्ये हवामान बदलण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, अरुणाचल प्रदेश आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे या राज्यांना आयएमडीने पावसाचा इशारा दिला आहे. हवामानतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, ‘या प्रदेशांमधील काही भागात ४० किलोमीटर प्रति तास वेगाने जोरदार वारे वाहतील. याचा शेतपिकांवरही परिणाम होऊ शकतो. तर १६ आणि १७ फेब्रुवारी रोजी जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.  Thunderstorm Warning India

BJP Allegations on Kapil Sibal: ‘तो दावा निव्वळ मूर्खपणा’…; एपस्टीन प्रकरणावरून कपिल सिब्बल यांचा भाजपवर पलटवार

उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणामध्ये धुक्याचा कहर

पावसासह, उत्तर भारतातील मैदानी भागात दाट धुक्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. उत्तर प्रदेशातील २९ जिल्ह्यांसाठी विशेष धुक्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये मथुरा, आग्रा, अलीगढ, आझमगड, बहराइच, बरेली, बिजनौर आणि झांसी या प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. शिवाय, हरियाणातील गुरुग्राम, हिसार आणि कर्नाल आणि पंजाबमधील अमृतसर, लुधियाना आणि जालंधर यासारख्या शहरांमध्ये सकाळी दृश्यमानता खूप कमी राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो.

 

दिल्लीमध्ये सूर्यप्रकाश, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात थंडी वाढली

राजधानी दिल्लीबद्दल, आज आकाश निरभ्र राहण्याची अपेक्षा आहे. दिल्लीतील कमाल तापमान सुमारे २७ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान सुमारे १३ अंश सेल्सिअस राहण्याची अपेक्षा आहे. तर, १७ आणि १८ फेब्रुवारी रोजी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील हवामान खराब होण्याची शक्यता आहे. सहारनपूर, अलीगढ, कासगंज, इटावा आणि मैनपुरी या जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्यात पुन्हा थंडीची लाट येऊ शकते. मध्य प्रदेशात, १८ आणि १९ फेब्रुवारी रोजी जबलपूर, कटनी, रेवा आणि सतना या जिल्ह्यांमध्येही पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. North India Cold

Epstein चालवायचा भारताचे परराष्ट्र धोरण? हरदीप पुरी यांच्यावर काँग्रेस

 

राजस्थान आणि बिहारची परिस्थिती

राजस्थानमध्ये नवीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय झाल्यामुळे हवामानात बदल होईल. पुढील दोन ते तीन दिवस राज्यातील हवामान कोरडे राहील, परंतु १७ आणि १८ फेब्रुवारी रोजी काही ठिकाणी जोरदार वाऱ्यांसह हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. बिहारमध्ये पुढील तीन दिवस पावसाचा अंदाज नसला तरी, पटनाच्या आसपासचे जिल्हे ढगाळ राहतील आणि गया, पूर्णिया आणि सहरसा या जिल्ह्यांसाठी धुक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दक्षिण भारतात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या अनेक भागात पुढील तीन दिवसांत तापमानात २ ते ३ अंशांनी वाढ होऊ शकते. Fog Alert UP Punjab Haryana

महाराष्ट्राची स्थिती (उन्हाचा चटका वाढणार):

उत्तर भारतात पाऊस पडत असताना महाराष्ट्रात मात्र चित्र उलट आहे. पुणे, मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवर पुढील ३ दिवसांत तापमानात २ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कोकण आणि गोव्यामध्ये ‘हॉट अँड ह्युमिड’ (उष्ण व दमट) स्थितीचा इशारा देण्यात आला असून, मुंबईत कमाल तापमान ३१ ते ३३ अंशांपर्यंत पोहोचू शकते.

 

 

Published On: Feb 15, 2026 | 12:40 PM

