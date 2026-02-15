Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Tehsildar Suryakant Yewle And Deputy Registrar Ravindra Taru Were Dismissed From Service In Mundhwa Plot Scam

पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; ‘या’ दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. संबंधित जमिनीचा व्यवहार अंदाजे ३०० कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगितले जाते.

Updated On: Feb 15, 2026 | 12:39 PM
पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; 'या' दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; 'या' दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : कोरेगाव पार्क (मुंढवा) येथील भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी तहसीलदार सुर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रविंद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर आता या दोन्ही अधिकाऱ्यांना थेट शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

पुण्यातील मुंढवा परिसरातील पार्थ अजित पवार यांच्याशी संबंधित बहुचर्चित जमीन व्यवहार प्रकरणात राज्य सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत महसूल विभागातील या दोन्हीही अधिकाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शासनस्तरावर अंतिम आदेश लवकरच जारी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. संबंधित जमिनीचा व्यवहार अंदाजे ३०० कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगितले जाते. या व्यवहारात नियमबाह्य पद्धतीने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आल्याचा तसेच स्टँप शुल्कात मोठी तफावत झाल्याचा आरोप आहे. वास्तविक, हा भूखंड १८०० कोटी रूपयांचा असल्याचा अंदाज आहे.

हेदेखील वाचा : मोठी बातमी ! महाविकास आघाडीत ‘या’ कारणामुळे पडली वादाची ठिणगी; ‘मातोश्री’वर होणार महत्त्वपूर्ण बैठक

या प्रकरणी तत्कालीन उपनिबंधक तारू आणि तहसीलदार येवले या दोन अधिकाऱ्यांना यापूर्वी निलंबित करण्यात आले होते. प्राथमिक चौकशीत त्यांच्या कार्यपद्धतीत गंभीर त्रुटी आढळल्याचे समोर आले. त्यानंतर सविस्तर चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला. या अहवालाच्या आधारे आता संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची केली होती चौकशी

राज्य सरकारने या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली होती. समितीने संबंधित कागदपत्रे, परवानग्या, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि महसूल नोंदींचा तपशीलवार अभ्यास केला. नियमांचे पालन न झाल्याचे आणि शासकीय हितास बाधा पोहोचल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आल्याचे समजते.

राजकीय वातावरण तापले

या प्रकरणावरून राजकीय वातावरणही तापले होते. विरोधकांनी सखोल चौकशीची मागणी केली होती, तर सरकारने दोषींवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. आता दोन अधिकाऱ्यांवर होणारी संभाव्य बडतर्फी ही त्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. प्रकरणातील इतर पैलूंची चौकशी सुरू असून, आवश्यकतेनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे महसूल विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Web Title: Tehsildar suryakant yewle and deputy registrar ravindra taru were dismissed from service in mundhwa plot scam

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 12:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Coal Scam Case: कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! १०० कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त
1

Coal Scam Case: कोळसा घोटाळा प्रकरणी ED ची मोठी कारवाई! १०० कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सह्याद्रीच्या डोंगरकपारीत ‘हिरकणी’ची डरकाळी! कोयना अभयारण्यातून चिपळूणकडे प्रवास; जीपीएस सिग्नलनंतर वनविभाग सतर्क

सह्याद्रीच्या डोंगरकपारीत ‘हिरकणी’ची डरकाळी! कोयना अभयारण्यातून चिपळूणकडे प्रवास; जीपीएस सिग्नलनंतर वनविभाग सतर्क

Feb 15, 2026 | 02:24 PM
Satara Crime: सातारा धक्कादायक! बारावीच्या विद्यार्थिनीचं गुंगीचं औषध देऊन अपहरण; शुद्धीवर आली तेव्हा पुणेत

Satara Crime: सातारा धक्कादायक! बारावीच्या विद्यार्थिनीचं गुंगीचं औषध देऊन अपहरण; शुद्धीवर आली तेव्हा पुणेत

Feb 15, 2026 | 02:23 PM
Nanded News : रामप्रहरी महापौर उतरल्या रस्त्यावर; नागरिकांशी संवाद साधत जाणून घेतल्या अडचणी

Nanded News : रामप्रहरी महापौर उतरल्या रस्त्यावर; नागरिकांशी संवाद साधत जाणून घेतल्या अडचणी

Feb 15, 2026 | 02:21 PM
मुंबई मेट्रो पुल दुर्घटनेनंतर कलाकार आक्रमक; Varun Grover चे भ्रष्टाचारावर वक्तव्य, Rahul Vaidya चीही प्रतिक्रिया

मुंबई मेट्रो पुल दुर्घटनेनंतर कलाकार आक्रमक; Varun Grover चे भ्रष्टाचारावर वक्तव्य, Rahul Vaidya चीही प्रतिक्रिया

Feb 15, 2026 | 02:10 PM
केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याचे सांगत तब्बल 1.94 कोटींचा गंडा; पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताच…

केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याचे सांगत तब्बल 1.94 कोटींचा गंडा; पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताच…

Feb 15, 2026 | 02:09 PM
Tipu Sultan Controversy : कॉंग्रेस अध्यक्षांची छत्रपती शिवाजी महाराजांची टीपू सुलतानसोबत तुलना; नितेश राणेंनी दिला कडक इशारा

Tipu Sultan Controversy : कॉंग्रेस अध्यक्षांची छत्रपती शिवाजी महाराजांची टीपू सुलतानसोबत तुलना; नितेश राणेंनी दिला कडक इशारा

Feb 15, 2026 | 02:08 PM
वाराणसीत दोन महादेव आमने-सामने भिडले! ६० रुपयांवरून रंगला गंमतीशीर वाद; मजेदार Video Viral

वाराणसीत दोन महादेव आमने-सामने भिडले! ६० रुपयांवरून रंगला गंमतीशीर वाद; मजेदार Video Viral

Feb 15, 2026 | 01:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM