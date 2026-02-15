Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

Mukesh Ambani oil deal : रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. RIL आता थेट व्हेनेझुएलातून तेल खरेदी करणार आहे. यासाठी अमेरिकेची परवानगीही मिळाली आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 12:41 PM
RIL to Buy Oil From Venezuela

अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

Follow Us:
Follow Us:
  • रिलायन्स व्हेनेझुएलामधून थेट कच्चे तेल खरेदी करणार
  • अमेरिकेने दिली मंजुरी
  • भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद?
India’s Crude Oil Imports : दिल्ली : देशातील सर्वांत मोठी खाजगी क्षेत्रातील कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने एक मोठे यशा मिळवले आहे. अमेरिकेने मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीला व्हेनेझुएलामधून थेट कच्चे तेल (Crude Oil) खरेदी करण्यासाठी सामान्य परवाना जारी केला आहे. हे पाऊल रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीसाठी गेम चेंजर ठरू शकते त्यामुळे कंपनीला स्वस्त कच्चे तेल थेट उपलब्ध होईल आणि त्याचे एकूण शुद्धीकरण मार्जिन सुधारेल.

हे देखील वाचा : Oil Imports : डोनाल्ड ट्रम्पची कुटनीती ठरली यशस्वी! भारताचे रशियाकडून तेल खरेदी कमी

थेट व्यवहार करणार रिलायन्स

जानेवारीच्या अखेरीस ही मंजुरी मिळाली. यापूर्वी, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे, रिलायन्स आणि इतर भारतीय रिफायनर्सना व्यापाऱ्यांद्वारे (मध्यस्थ) व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करावे लागत होते. उदाहरणार्थ, यावर्षी रिलायन्सने विटोलद्वारे २० लाख बैरल तेल खरेदी केले. नवीन परवान्यासह, रिलायन्स आता तेल काढणाऱ्या कंपनीकडून थेट खरेदी करू शकेल. त्यामुळे केवळ मध्यस्थांकडून मिळणारे कमिशन कमी होणार नाही, तर पुरवठा साखळी देखील स्थिर होईल. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अटक केल्यानंतर अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या (Venezuela) ऊर्जा उद्योगावरील निर्बध शिथिल केलेत, त्यामुळे हा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जामनगर रिफायनरीसाठी विशेष संधी रिलायन्सची जामनगर

रिफायनरी ही जगातील सर्वात मोठी सिंगल-साइट रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स आहे. जगातील सर्वात जटिल रिफायनरींपैकी एक आहे. व्हेनेझुएलाचे क्रूड (विशेषतः ओरिनोको बेल्टमधील) ‘हेवी’ आणि ‘अतिरिक्त हेवी’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे, जामनगर रिफायनरी विशेषतः या आंबट आणि जड क्रूडवर प्रक्रिया करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.

वाढते मार्जिनः उत्पादन आव्हानांमुळे, हे जड क्रूड आंतरराष्ट्रीय

बेंचमार्कच्या तुलनेत लक्षणीय सवलतीत उपलब्ध आहे. रिलायन्स स्वस्त तेलाचे डिझेल, रकिल आणि एलपीजी सारख्या उच्च मूल्याच्या उत्पादनांमध्ये रूपांतर करून त्याचे रिफायनिंग मार्जिन ऑप्टिमाइझ करू शकते.

भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केली बंद?

RIL थेट व्हेनेझुएलातून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या निर्णयामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद केली आहे का? ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये भारताची रशियाकडून तेल आयात सरासरी १.२ दशलक्ष बॅरल प्रतिनिदिन इतकी झाली आहे. २०२४ मध्ये ही खरेदी दररोज अंदाजे २० दशलक्ष बॅरल तेल होती. पण यावेळी भारतीय रिफायनरीज यावेळी सर्व खरेदी पुढे ढकलली आहे. ही घट डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्यास पूर्णत: सहमत आहे, या विधानानंतर झाली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

हे देखील वाचा : India US Trade Deal : टॅरिफ कमी करणं ही डोनाल्ड ट्रम्पची नवी खेळी! भारताला करावी लागणार उपकाराची परतफेड?

Web Title: India imports reliance venezuela oil deal mukesh ambani

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Donald Trump चे ‘सिक्रेट’ शस्त्र, Discombobulator ठरणार डोकेदुखी; रशिया-चीनची उडणार भंबेरी
1

Donald Trump चे ‘सिक्रेट’ शस्त्र, Discombobulator ठरणार डोकेदुखी; रशिया-चीनची उडणार भंबेरी

National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ
2

National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ

Wanbury Pharma Company Growth: औषधनिर्माण क्षेत्रात वानबरीची दमदार प्रगती; ९ महिन्यांत वाढला ‘इतक्या’ कोटींचा महसूल
3

Wanbury Pharma Company Growth: औषधनिर्माण क्षेत्रात वानबरीची दमदार प्रगती; ९ महिन्यांत वाढला ‘इतक्या’ कोटींचा महसूल

Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली 
4

Singapore Airshow 2026: सिंगापूर एअरशोमध्ये खाजगी जेट्सचा जलवा; खाजगी विमानांची मागणी ३५% वाढली 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

Feb 15, 2026 | 12:41 PM
IMD Weather Update: छात्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

IMD Weather Update: छात्र्या काढून ठेवा! देशातील ११ राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; तर उत्तर भारतात पुन्हा थंडीचा जोर वाढणार

Feb 15, 2026 | 12:40 PM
पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; ‘या’ दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

पार्थ पवार संबंधित मुंढवा भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणात मोठी कारवाई; ‘या’ दोन अधिकाऱ्यांना सेवेतूनच केले बडतर्फ

Feb 15, 2026 | 12:39 PM
महाशिवरात्री 2026: राष्ट्रपती मुर्मू आणि पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा; योगी आदित्यनाथ यांची खास शिवपूजा

महाशिवरात्री 2026: राष्ट्रपती मुर्मू आणि पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा; योगी आदित्यनाथ यांची खास शिवपूजा

Feb 15, 2026 | 12:30 PM
थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात Shahid Kapoorचा चित्रपट; BookMyShow ने उचललं मोठे पाऊल

थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात Shahid Kapoorचा चित्रपट; BookMyShow ने उचललं मोठे पाऊल

Feb 15, 2026 | 12:30 PM
Ambernath News : मुलाच्या मृत्यू प्रकरणात आरोपी महिला डॉक्टरचा जीव संपवण्याचा प्रयत्न; सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप

Ambernath News : मुलाच्या मृत्यू प्रकरणात आरोपी महिला डॉक्टरचा जीव संपवण्याचा प्रयत्न; सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गंभीर आरोप

Feb 15, 2026 | 12:30 PM
कुंभमेळ्यात महिला भाविकांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोतोपरी उपाययोजना करा; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना

कुंभमेळ्यात महिला भाविकांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोतोपरी उपाययोजना करा; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना

Feb 15, 2026 | 12:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM