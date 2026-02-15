अखेर ट्रम्पतात्याचा विजय! भारताची रशियाकडून तेल खरेदी बंद? रिलायन्सला Venezuela तून थेट खरेदीची मंजूरी

हे देखील वाचा : Oil Imports : डोनाल्ड ट्रम्पची कुटनीती ठरली यशस्वी! भारताचे रशियाकडून तेल खरेदी कमी
जानेवारीच्या अखेरीस ही मंजुरी मिळाली. यापूर्वी, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे, रिलायन्स आणि इतर भारतीय रिफायनर्सना व्यापाऱ्यांद्वारे (मध्यस्थ) व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करावे लागत होते. उदाहरणार्थ, यावर्षी रिलायन्सने विटोलद्वारे २० लाख बैरल तेल खरेदी केले. नवीन परवान्यासह, रिलायन्स आता तेल काढणाऱ्या कंपनीकडून थेट खरेदी करू शकेल. त्यामुळे केवळ मध्यस्थांकडून मिळणारे कमिशन कमी होणार नाही, तर पुरवठा साखळी देखील स्थिर होईल. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अटक केल्यानंतर अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या (Venezuela) ऊर्जा उद्योगावरील निर्बध शिथिल केलेत, त्यामुळे हा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जामनगर रिफायनरीसाठी विशेष संधी रिलायन्सची जामनगर
रिफायनरी ही जगातील सर्वात मोठी सिंगल-साइट रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स आहे. जगातील सर्वात जटिल रिफायनरींपैकी एक आहे. व्हेनेझुएलाचे क्रूड (विशेषतः ओरिनोको बेल्टमधील) ‘हेवी’ आणि ‘अतिरिक्त हेवी’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे, जामनगर रिफायनरी विशेषतः या आंबट आणि जड क्रूडवर प्रक्रिया करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.
वाढते मार्जिनः उत्पादन आव्हानांमुळे, हे जड क्रूड आंतरराष्ट्रीय
बेंचमार्कच्या तुलनेत लक्षणीय सवलतीत उपलब्ध आहे. रिलायन्स स्वस्त तेलाचे डिझेल, रकिल आणि एलपीजी सारख्या उच्च मूल्याच्या उत्पादनांमध्ये रूपांतर करून त्याचे रिफायनिंग मार्जिन ऑप्टिमाइझ करू शकते.
RIL थेट व्हेनेझुएलातून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या निर्णयामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद केली आहे का? ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, जानेवारी २०२६ मध्ये भारताची रशियाकडून तेल आयात सरासरी १.२ दशलक्ष बॅरल प्रतिनिदिन इतकी झाली आहे. २०२४ मध्ये ही खरेदी दररोज अंदाजे २० दशलक्ष बॅरल तेल होती. पण यावेळी भारतीय रिफायनरीज यावेळी सर्व खरेदी पुढे ढकलली आहे. ही घट डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्यास पूर्णत: सहमत आहे, या विधानानंतर झाली आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
हे देखील वाचा : India US Trade Deal : टॅरिफ कमी करणं ही डोनाल्ड ट्रम्पची नवी खेळी! भारताला करावी लागणार उपकाराची परतफेड?