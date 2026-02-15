थिएटरमध्ये प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात Shahid Kapoorचा चित्रपट; BookMyShow ने उचललं मोठे पाऊल

“ओ रोमियो” या चित्रपटाने शाहिद कपूरने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई केली आहे. हुसेन उस्त्राच्या भूमिकेत शाहिद कपूरने एक खळबळ उडवून दिली आहे. लोकांना “ओ रोमियो” आवडत आहे. म्हणूनच या चित्रपटाने “मर्दानी ३”, “तू या मैं,” “बॉर्डर २” आणि “वध २” ला मागे टाकले आहे. रिलीजच्या दुसऱ्या दिवशी “ओ रोमियो” ने अंदाजे १२.२५ कोटी कमावले. दरम्यान, “ओ रोमियो” बद्दल महत्त्वपूर्ण बातम्या येत आहेत. असे वृत्त आहे की BookMyShow ने “ओ रोमियो” चे ऑडियंस रिव्यू आणि रेटिंग काढून टाकले आहेत. आता, तिकिटे बुक करण्यापूर्वी लोक “ओ रोमियो” बद्दल काय बोलत आहेत ते तुम्हाला पाहता येणार नाही. चित्रपटाचे रेटिंग सुधारले असले तरी हे घडले आहे. सुरुवातीला लोकांनी “ओ रोमियो” चित्रपटाला ६.८ रेटिंग दिले. शनिवारी, रेटिंग ७ पर्यंत वाढले होते. दरम्यान, BookMyShow ने “ओ रोमियो” चित्रपटाविरुद्ध कारवाई केली.
सनी देओलचा “बॉर्डर २” आणि “मर्दानी ३” अजूनही बॉक्स ऑफिसवर आपले स्थान टिकवून आहेत. त्यामुळे, BookMyShow चा निर्णय “ओ रोमियो” साठी हानिकारक ठरू शकतो असे मानले जाते. पहिला आठवडा “ओ रोमियो” साठी महत्त्वाचा आहे. शनिवारी “ओ रोमियो” च्या कमाईत लक्षणीय वाढ झाली. “ओ रोमियो” ला व्हॅलेंटाईन डे आणि आठवड्याच्या शेवटी खरोखरच फायदा झाला आहे.
O’Romeo ची धडाकेबाज एन्ट्री! Border 2 आणि Mardaani 3 च्या कमाईला ब्रेक; व्हॅलेंटाईनला Shahid Kapoor ची बॉक्स ऑफिसवर कमाल
रेडिटवरील एका पोस्टमध्ये देखील यावर चर्चा करण्यात आली आहे. “ओ रोमियो” चित्रपटाचे ऑडियंस रिव्यू आणि रेटिंग का काढून टाकण्यात आले आहेत हे देखील अॅपने स्पष्ट केले आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार “ओ रोमियो” चित्रपटाचे प्रेक्षक पुनरावलोकने आणि रेटिंग लपवण्यात आल्याचे तुम्ही अॅपवर वाचू शकता.
तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की “ओ रोमियो” हा इतिहासातील पहिला चित्रपट बनला आहे जिथे BookMyShow ने अचानक ऑडियंस रिव्यू आणि रेटिंग काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बातमी नक्कीच शाहिद कपूरला धक्का देईल.
